The Division 2 bringt TU10 nächste Woche, gibt Infos zu Raid und Exotics

Das nächste große Title Update für The Divison 2 wurde angekündigt. TU10 wird einiges an Inhalten bringen und auch viele Verbesserungen.

Wann kommt TU10? TU10 soll nach aktuellem Plan am 16. Juni live gehen. Das wäre also bereits nächste Woche Dienstag der Fall, soweit alles wie geplant abläuft.

Bereits einen Tag zuvor sollen die Patch Notes zum großen Update veröffentlicht werden. Allerdings gab es schon jetzt einige Infos im „State of the Game“ vom 10. Juni, in dem die Entwickler über das neue Update sprachen und durch den PTS der letzten Wochen kennen wir ebenfalls schon so einige Details des nächsten Updates, wie die ungefähren Änderungen bei den Exotics.

Title Update 10 soll euch auf neuen Raid vorbereiten

Das steckt im Title Update 10: Das Update soll unter anderem ein paar Verbesserungen bringen. So werden unter anderem einige Gear Sets optimiert und der Schaden vieler Waffen erhöht. Dazu kommen einige Anpassungen am Balancing und Bug Fixes. Hier findet ihr Details zu den angekündigten Änderungen:

Was gibt es zum Raid zu sagen? Im „State of the Game“ erklärten die Entwickler, dass ihr bald mit dem neuen Raid rechnen könnt. Ein genaues Datum gaben sie nicht an, doch der Raid „Operation Iron Horse“ soll irgendwann gegen Ende Juni, vielleicht erst im Laufe des Juli, starten. So soll genug Zeit sein, um eure Build nach den TU10-Änderungen zu optimieren.

Darüber hinaus zeigten die Entwickler schon etwas von dem neuen Loot des Raids:

Die Exotics „Regulus“ und „Ravenous“

Die bisher fehlenden Gear-Sets Foundry Bullwark

Neue Season 2 startet: Verknüpft mit TU10 startet eine Woche später Season 2 von „Warlords of New York“. Die aktuelle Manhunt der Season könnt ihr noch bis zum 15. Juni abschließen. Ab dem 23. Juni gibt es dann das erste Ziel der neuen Manhunt und einen frischen Battle Pass. Auch hier kommen zwei neue Exotics ins Spiel: „Vile“ und „Mantis“.