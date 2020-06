Bei The Division 2 geht bald endlich der 2. Raid an den Start – Operation: Stahlross (Operation: Iron Horse). Diese neue PvE-Spitzenaktivität wurde nun offiziell mit einem Trailer und frischen Details vorgestellt. Wir fassen alles Wichtige zum Start zusammen.

Was hat es mit dem neuen Raid auf sich? An sich sollte der 2. Raid von The Division 2 bereits im Oktober 2019 mit Episode 2 erscheinen. Doch Massives Shooter hatte damals mit anderen Problemen zu kämpfen und so wurde der Raid damals verschoben.

Im Juni 2020 ist es nun endlich soweit. Nachdem nun schon das große Title Update 10 veröffentlich wurde, das zahlreiche Anpassungen auch im Hinblick auf den Raid vorgenommen hat, geht auch der neue Raid selbst endlich Ende des Monats an den Start

Der neue Raid im Trailer: Seit Kurzem stimmt Massive die Spieler in einem neuen Trailer auf den 2. Raid mit dem Namen Operation: Stahlross ein. Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

Alles Wichtige zum neuen Raid Operation: Iron Horse

Wann genau startet der neue Raid? Die Level-40-Version von Operation: Iron Horse öffnet seine Pforten am 30. Juni ab 18:00 Uhr deutscher Zeit. Hier können alle loslegen, die die Warlords-Erweiterung von The Division 2 besitzen.

Die Level-30-Version für Besitzer des Grundspiels soll in der darauf folgenden Woche starten.

Was bietet The Division 2, wenn man die Warlords-Erweiterung nicht kauft?

Es wird am 30. Juni zudem wieder ein World-First-Rennen um den ersten Raid-Clear geben. Der schnellste Raid-Trupp soll dabei erneut in der Operationsbasis mit einem besonderen Bild verewigt werden.

Wer kann den neuen Raid spielen? Der 2. Raid von The Division 2 ist frei und kostenlos für alle Spieler. Ihr braucht weder die „Warlords of New York“-Erweiterung, noch den Jahr 1 Pass, um diese neue Aktivität zu anzugehen. Im Prinzip wird nur das Grundspiel benötigt, da es sich bei dem Raid um einen nachgereichten, kostenlosen Inhalt aus Jahr 1 handelt.

Die Voraussetzungen für den neuen Raid: Um am Level-40-Raid teilnehmen zu können, müsst ihr das maximale Charakter-Level von 40 erreicht und die Kampagne von Warlords of New York fertiggespielt haben. Ein bestimmtes SHD-Level wird nicht vorausgesetzt, doch Spieler mit höherer SHD-Stufe werden von den entsprechenden Boni profitieren.

Für den Level-30-Raid wird ein Gear-Score von mindesten 490 sowie eine gut optimierte Ausrüstung empfohlen.

Gespielt wird in einem Team aus 8 Spielern, das sich auch 2 Trupps zu je 4 Agenten aufteilt. Ihr braucht also 8 Leute.

Können Level-30- und Level-40-Agenten zusammen spielen? Ja, können sie. Der Raid skaliert dabei auf das höchste Level eines Spielers der Gruppe.

Spielt der Raid auf Level 40, werden Agenten der Stufe 30 für die Dauer der Raid-Mission auf Level 40 angehoben. Die Stufe der Belohnungen richtet sich jedoch nach dem individuellen Level des jeweiligen Spielers.

Worum geht’s überhaupt? Nach dem ursprünglichen Virus-Ausbruch hatten sich Zivilisten in einer Gießerei in der Nähe von Washington D.C. niedergelassen und dort lebenswichtige Dinge gefertigt.

Irgendwann haben Mitglieder der True-Sons-Fraktion jedoch diese Metall-Gießerei überfallen und übernommen, um dort neue Waffen herzustellen und heimlich ihr Arsenal auszubauen – beispielsweise mit einem Panzer-Zug. Nachdem die Division davon erfahren hat, sollen die Agenten nun im neuen Raid die Pläne der True Sons durchkreuzen.

Welche Belohnungen gibt es? Mit dem neuen Raid kommen 2 neue Exotics ins Spiel:

die Pistole Regulus – ein Revoler mit einem hohen Grundschaden, der zudem Explosionen bei Headshot-Kills verursacht, die den Schaden verstärken und nahe Feinde mit einem Blutungs-Status belegen

das Gewehr Ravenous – eine doppelläufige Waffe (siehe Titelbild), die offensive und defensive Boni im Kampf bietet

Die Regulus

Zudem werden über den neuen Raid auch 2 neue Gear-Sets ins Spiel kommen:

Foundry Bulwark, das die Überlebensfähigkeit in den Fokus stellt und es Spielern mit Schild ermöglicht, eingehenden Schaden zu absorbieren und mit der Zeit zu reparieren

Future Initiative, das es Trägern ermöglicht, ihre Team-Mitglieder mit starken Reparatur-Skills zu unterstützen und gleichzeitig deren Schadens-Output zu erhöhen, wenn sie volle Rüstung haben

Der Loot im Raid hat einen wöchentlichen Timer. Das heißt: Boss-Loot gibt’s nur einmal die Woche. Man kann zwar auch danach noch am Raid teilnehmen, doch die Chance auf beispielsweise Teile des neuen Gear Sets gibt es erst in der Woche darauf wieder.

Gibt es wieder einen Easy-Mode? Ja, es wird wie auch beim ersten Raid Operation: Dunkle Stunden einen Discovery Mode geben. Dort gibt es zwar nicht den besten Raid-Loot, doch ihr könnt die wichtigsten Mechaniken und Abläufe auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad trainieren oder den Raid einfach für euch entdecken.

Der Discovery Mode wird jedoch nicht gleich zum Start des neuen Raids verfügbar sein, sondern wird mit einem späteren Update nachgereicht.

Übrigens, der neue Raid Operation: Stahlross ist nicht das einzige Highlight bei The Division 2 im Juni: Season 2 und neuer Raid – Das erwartet euch noch im Juni