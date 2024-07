Einer der besten Loot-Shooter bringt euch 40 Stunden Spaß – Gibt’s jetzt für 15 € auf PC, PS4 und Xbox

Wer gerade durch The First Descendant die Lust am Genre „Loot-Shooter“ entdeckt hat, für den bietet Ubisoft ordentlichen Nachschub. Noch zwei Wochen lang, bis zum 25. Juli, verkauft man die Ultimate Edition von The Division 2 für 15 € auf PC, PS4 und Xbox. Das sind garantierte 40 Stunden Spaß für Fans des Genres, sagt MeinMMO-Autor Schuhmann.

Das steckt im Angebot: In der Ultimate Eidition von The Division 2 sind enthalten:

Das Grundspiel The Division 2 – das zum Release im März 2019 mit einer extrem starken Kampagne überzeugte

Die Erweiterung „Die Warlords von New York“

Der „Year 1 Pass“ – der Zugang zu 8 Geheimaufträgen gibt

Ein Boost auf Stufe 30 – so kann man gleich mit der Erweiterung starten

Das Ultimate Pack – die sofortige Freischaltung der 6 Endgame-Spezialisierungen

Das Angebot für die Ultimate Edition gibt es direkt bei Ubisoft. Es ist noch bis zum 25. Juli um 12 Uhr gültig.

Die Spielreihe The Division begeisterte schon immer mit einer tollen Stimmung:

Zwischen 36 und 126 Stunden sind mit der Ultimate Edition von The Division 2 drin

Wie viel Zeit kann man mit dem Spiel verbringen? Laut „Howlongtobeat“ sollten mit dem Paket locker 40 Stunden drin sein:

Allein die Mainstory von The Division 2 und der Erweiterung dauern gemeinsam 36 Stunden

Wenn man noch etwas mehr macht, ist man rasch bei 64 Stunden

Wenn man die Games voll erkunden will, ist man bei etwa 126 Stunden

Absolute Kauf-Empfehlung allein für die Kampagne

Kann man das wirklich empfehlen? Ja, vor allem die Kampagne von The Division 2 ist ganz ausgezeichnet und eine der besten Erfahrungen, die man im Genre „Loot-Shooter“ der letzten 10 Jahre überhaupt haben kann.

Die Release-Zeit von The Division 2 wurde allgemein gefeiert und als Flitterwochen gesehen. The Division 2 galt in der Story als große Verbesserung zu The Division 1, gerade weil es Washington so stark nachbildete, zu Release poliert wirkte und technisch sauber durchlief.

Kritisiert wurden bei The Division 2 vor allem die Weiterentwicklung nach der Kampagne, das PvP und fehlende Spiel-Modi. Die Kampagne ist aber exzellent und beim einmaligen Spielen eine tolle Story-Erfahrung:

Wer an The Division 2 mit der Erwartungshaltung herangegangen war, wie es viele Hardcore-Fans taten, es jetzt für Jahre zu spielen und ein immer besseres Spielerlebnis zu genießen, der wurde wahrscheinlich enttäuscht.

Wer aber heute in The Division 2 reinschaut, mit der Erwartungshaltung, 40 Stunden gut unterhalten zu werden, der wird sicher seinen Spaß haben, wenn er auf das Genre und das Setting steht.

Als The Division erschien, wusste noch keiner, dass der Shooter einige Entwicklungen voraussah, die wir weltweit mit der Corona-Pandemie dann wirklich erlebten. Daher ist auch die Spielerfahrung von The Division 2 heute sicher eine andere, als vor der großen Pandemie in der echten Welt: The Division 2 und der Corona-Virus: Ich hab ein mulmiges Gefühl