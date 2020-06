The Division 2: Season 2 ist live – Was ist neu und lohnt sich das Reinschauen?

Bei The Division 2 ist nun die Season 2 gestartet. Wir werfen einen Blick darauf, was die neue Saison mit sich bringt und ob es sich jetzt lohnt, (wieder) reinzuschauen.

Die Season 2 ist da: Seit der „Warlords of New York“-Erweiterung setzt The Division 2 auf Seasons, um das Spiel regelmäßig mit frischen Inhalten zu versorgen.

Mit der Wartung vom 23. Juni ging nun die 2. Saison live und hat für die nächsten 12 Wochen allerlei Neues für die Agenten im Gepäck. Doch was genau?

Was ist jetzt neu mit der Season 2?

Die Roadmap für Season 2: Einen kompakten Überblick über die neue Season 2 gibt es in dieser Roadmap:

Die Roadmap der Season 2

Nachfolgend gibt es ausführlichere Details zu den jeweiligen Inhalten.

Neue Fahndung – Die Story wird fortgeführt: Auch in Season 2 wird es eine neue saisonale Fahndung (Manhunt) geben, mit der die Geschichte von The Division 2 nach den Ereignissen aus der Warlords-Erweiterung vorangetrieben wird.

Die neue Saison heißt Keener’s Legacy (Keeners Vermächtnis) und genau darum geht’s. Es gilt, eine neue Zelle aus 5 abtrünnigen Agenten zu jagen und zu eliminieren. Denn sie sind einige der treuesten Gefolgsleute Keeners und wollen seinen von uns vereitelten Plan rund um den Eclipse Virus zu Ende bringen.

Wie auch in Season 1 gibt es nun 4 Ziele, die alle 3 Wochen freigeschaltet werden. Habt ihr Termite, Luna, Huntsman und Titan durch eine Reihe von Aufgaben gefunden und ausgeschaltet, wird der Anführer Hornet freigeschaltet – das oberste Ziel der Season 2 Manhunt. Von ihm gibt es dann eine besondere Belohnung.

Die neuen saisonalen Ziele

Neuer Season Pass: Es gibt einen neuen Season 2 Pass, der 100 saisonale Level mit sich bringt. Den Pass levelt ihr mit XP und erspielt euch so Stufe für Stufe neue Belohnungen, wie unter anderem neue Ausrüstung, Cosmetics, Gear-Sets oder Exotics.

Dabei gibt es einen freien, für alle Spieler kostenlosen Belohnungs-Zweig, aber auch einen kostenpflichtigen Premium-Zweig. Der Season 2 Pass an sich ist kostenlos, der Zugang zum Premium-Zweig kostet 10 €. Über den Premium-Zweig gibt es dabei mehr Belohnungen, doch alles Gameplay-relevante gibt es auch über den kostenlosen, freien Zweig.

Neue Ligen: Im Rahmen der Season 2 wird es 4 neue Ligen geben, die euch die Möglichkeit bieten, eure Skills auf die Probe zu stellen und mit anderen in verschiedenen Aktivitäten zu messen.

Kämpft euch in den Leaderboards nach oben, steigt in den Liga-Rängen auf und verdient euch so spezielle Belohnungenm, wie Exo-Kisten mit starken Rolls auf den Ausrüstungen. Jede Liga erstreckt sich übrigens über 2 Wochen.

Das Polarity-Switch-Event

Neue Global Events: Auch Globale Events wird es in Season 2 wieder geben. Diese dauern jeweils eine Woche, verändern mit verschiedenen Modifiern das Gameplay und sollen mit ihren einzigartigen Effekten für mehr Abwechslung sorgen.

Sie können optional ein- oder ausgeschaltet werden – sind also keine Pflicht. Bei diesen Aktivitäten lassen sich übrigens ebenfalls spezielle Belohnungen verdienen. Dabei gibt es ein brandneues Event namens Hollywood und die drei bereits bekannten Events Polaritätswechsel, Wiederbelebt und Wächter.

Neues Bekleidungs-Event: Bei dem sogenannten Apparel-Event könnt ihr euch traditionell im Verlauf von 3 Wochen durch XP allerlei neue Cosmetics mit bestimmter Thematik verdienen oder auch kaufen.

Das neue Bekleidungs-Event der Season 2 heißt dabei Phoenix Down und findet vom 14. Juli bis zum 4. August statt. Alle paar SHD-Level wird es einen Schlüssel geben, mit dem ihr einen Event-Bekleidungsbehälter öffnen könnt. Daraus kriegt ihr einzigartige neue Waffen-Skins oder Kleidungsstücke im jeweiligen Event-Look.

Das neue Gear-Set

Neue Belohnungen: Die neue Season bringt auch einige neue Prämien mit sich. So winken unter anderem:

Repair Trap – Eine neue Skill-Variante, die man sich durch das Ausschalten vom neuen saisonalen Hauptziel Hornet verdient

Das neue Gear-Set Eclipse Protocol

neue Exotics: die exotische Maske Vile sowie das exotische Präzisionsgewehr Mantis

neues Brand-Set: Walker, Harris & Co.

2 neue benannte Waffen

2 neue benannte Rüstungsteile

Eclipse-Outfit (über den Season 2 Pass)

und mehr

Die Season 2 im Trailer:

Bonus – Neuer Raid: Am 30. Juni geht der 2. Raid von The Division 2 an den Start – Operation: Stahlross (Operation: Iron Horse).

Dieser zählt zwar offiziell nicht zu den Inhalten der Season 2, da es sich hierbei im Prinzip um einen nachgereichten Jahr-1-Inhalt handelt, doch da er im Verlauf der 2. Saison an den Start geht, haben wir ihn hier aufgegriffen.

In dieser 8-Mann-PvE-Spitzenaktivität haben die True Sons eine Metall-Gießerei übernommen, um neue Waffen herzustellen. Sie drohen, alles zu zerstören, wofür die Agenten so hart gearbeitet haben und genau das sollt ihr dort verhindern.

Als Belohnung winken unter anderen 2 weitere neue Exotics sowie 2 neue Gear-Sets.

Alles Weitere zum neuen Raid findet ihr hier: The Division 2 stellt neuen Raid „Operation: Stahlross“ vor – Alles zum Start

Die Pistole Regulus – Eines der neuen Raid-Exos

Lohnt es sich, mit Season 2 (wieder) bei The Division reinzuschauen?

Ob es sich mit der neuen Season 2 lohnt, bei The Division 2 reinzuschauen, hängt ganz davon ab, wie ihr The Division 2 bisher gespielt habt und welche Erwartungen ihr an die neue Saison habt.

Für neue Spieler: Fangt ihr gerade mit The Division 2 an oder seid noch nicht so lange dabei, dann lohnt sich die neue Season durchaus. So könnt ihr euch über das Spielen der regulären Inhalte weitere saisonale Belohnungen dazu verdienen und bekommt dabei sogar noch Abwechslung in Form neuer Events spendiert.

Kurzum: An sich könnt ihr als frischer Agent nicht wirklich etwas mit dem Season 2 Pass verkehrt machen – auch nicht mit dem Premium-Zweig-Zugang für 10 €. Es ist eine gute Ergänzung zu den regulären Inhalten des Spiels.

Für Rückkehrer und Veteranen: Bei Rückkehrern und Veteranen hängt es stark davon ab, welche Erwartungen man an die neue Season hat.

Können euch die regulären Inhalte von The Division 2 immer noch bei Laune halten und hat euch das saisonale Modell bereits in der Season 1 gefallen, dann werdet ihr euch in der aktuellen Season 2 euren Spaß damit haben – gerade angesichts der vielen sinnvollen Änderungen von Title Update 10, die das Spiel nun in einigen Bereichen spürbar besser machen. Im Prinzip bekommt man das gleiche System wie in Season 1 mit einigen neuen Inhalten vorgesetzt.

Habt ihr die regulären Inhalte von The Division jedoch satt, dann dürfte euch auch Season 2 nicht wirklich glücklich machen. Denn diese baut im Prinzip auf den bisherigen Inhalten auf und dient nur als Ergänzung dazu. Substantiellen neuen Content sucht ihr hier im Prinzips vergebens. Wenn euch der Content nicht überzeugt, dann dürften auch die vielen Änderungen aus TU10 relativ wenig Einfluss auf den Spielspaß haben.

Was hier Spieler noch am ehesten zum Reinschauen bewegen könnte, wäre der neue Raid, der aber an sich nicht zur Season 2 gehört – auch wenn er zeitlich in sie hineinfällt.

Kurzum: Machen euch die Inhalte von The Division 2 immer noch Spaß und ihr mochtet die Season 1, dann könnt ihr ruhig in der Season 2 vorbeischauen. Durch TU10 spielt sich The Division in Teilen nun wirklich besser. Habt ihr die bisherigen Inhalte jedoch satt, lohnt es sich allerhöchstens für den neuen Raid. Doch auch dann solltet ihr schon vorher auf Banditen-Jagd in New York und Washington gehen. Eure alten Builds könnten durch die TU10-Anpassungen etwas von ihrer gewohnten Stärker verloren haben.

Übrigens, The Division 2 arbeitet aber bereits an neuem PvE-Modus und mehr Story