Bei The Division 2 erwarten euch heute, am 23.06., Wartungsarbeiten auf PS4, der Xbox One und auf dem PC. Die Server gehen für mehrere Stunden offline und die Season 2 geht an den Start. Doch wann genau ist die Downtime? Und was sagen die Patch Notes?

Update 11:05 Uhr: Laut Massive ist die heutige Wartung nun abgeschlossen – bereits 90 Minuten vor dem ursprünglich geplantem Ende. Ihr solltet euch jetzt also auf allen Plattformen in die neue Season 2 stürzen können. Viel Spaß und guten Loot, Agents.

Maintenance has completed. You can return to your missions agents! — The Division 2 (@TheDivisionGame) June 23, 2020

Die neue Saison startet heute: Nachdem das große Title Update 10 bereits vor Kurzem so einiges im Spiel umgekrempelt hat, geht bei The Division 2 heute ein weiteres Juni-Highlight an den Start – die Season 2.

Die neue Saison wird dabei von einer längeren Wartung eingeläutet. Wir fassen nachfolgend alles Wichtige zu den Wartungsarbeiten und der Season 2 für euch zusammen.

Das erwartet euch bei The Division 2 im Juni

Alles Wissenswerte zur Wartung am 23. Juni

Das sind heute die wichtigen Zeiten: Bereits im Vorfeld gab Massive bekannt, wie der heutige Ablauf aussieht:

Beginnen sollen die Wartungsarbeiten um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Genau dann beginnt auch der Server-Down, der voraussichtlich 3 Stunden andauern wird. So lange könnt ihr nicht spielen – zumindest kein The Division 2

Falls keine unerwarteten Probleme auftreten, sollten die Division-2-Server spätestens gegen 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online kommen

Damit würde dann auch die heutige Wartung enden

Wichtig: Die hier angegebenen Zeiten können sich unter Umständen noch ändern oder verschieben. Das kommt durchaus immer mal wieder vor. Sollte heute irgendetwas anders ablaufen, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Die Patch Notes

Was sagen die Patch Notes? Der Change Log fällt diesmal nicht besonders umfangreich aus. Im Prinzip dreht sich die heutige Wartung komplett um den Start der Season 2:

Die neue Season 2 wird implementiert

Der Season 2 Pass wird im (Ingame-) Store aktiviert

Das saisonale Level wird auf 1 zurückgesetzt. Macht euch bereit auf Season 2

Weitere Änderungen oder Fixes werden heute offenbar nicht kommen.

Das Wichtigste zur Season 2

Das erwartet euch in der Season 2: Die neue Saison nennt sich „Keener’s Legacy“ und soll The Division 2 im Verlauf der nächsten Monate über den Season 2 Pass regelmäßig mit neuen Inhalten versorgen.

Als Highlights erwarten euch dabei unter anderem:

Neue saisonale Fahndung

Globales Event „Hollywood“

Bekleidungs-Event „Phoenix Down“

Neuen Ligen

2 neue Exotics

Ein neues Gear-Set

Ein neues Brand-Set

2 neue benannte Waffen

2 neue benannte Rüstungsteile

eine neue Skill-Variante: Healing Trap

Hier bekommt ihr einen Überblick zur Season 2, ihren Inhalten sowie dem neuen Season Pass.

Darauf könnt ihr euch noch im Juni freuen: Übrigens, das ist immer noch nicht alles – der Juni hat so einiges zu bieten. So erwartet euch am 30. Juni, eine Woche nach dem Start der Season 2, bereits der neue Raid von The Division 2 – Operation Stahlross.

Dieser spielt in einer alten Metall-Gießerei in der Nähe von Wahsington D.C. und bringt unter anderem 2 weitere neue Exotics sowie ein neues Gear-Set ins Spiel. Dafür verlangt diese neue PvE-Spitzenaktivität den Agenten auch das Maximum an Skill und Kommunikation ab.

Alles Wissenswerte zum neuen Raid findet ihr hier: The Division 2 stellt neuen Raid „Operation: Stahlross“ vor – Alles zum Start