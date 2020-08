The Division 2 bekommt bald Transmog-System – Das kann es, so funktioniert es

Mit Title Update 11 (TU11) wird The Division 2 ein Transmog-System einführen, mit dem ihr eure Agenten endlich so aussehen lassen könnt, wie ihr es wollt – mit einigen kleinen Einschränkungen. Das steckt in dem neuen Feature.

Was hat es mit Transmog auf sich? Reichen euch die bisherigen Individualisierungs-Möglichkeiten in The Division 2 nicht aus, dann gibt es jetzt für euch unter Umständen richtig gute Nachrichten.

Denn wie Massive in der neuen Ausgabe von State of the Game verriet, bekommt The Division 2 mit dem nächsten großen Update (Title Update 11) ein neues Feature, das sich so manch ein Agent bereits lange wünscht – nämlich ein sogenanntes Transmog-System.

Wann genau TU11 erscheint, ist bislang nicht offiziell bekannt, doch einige Spieler gehen davon aus, dass es bereits im September der Fall sein könnte.

Bald könnt ihr das Aussehen eurer Ausrüstung fast beliebig anpassen

Alles Wichtige zum Transmog-System bei The Division 2

Was ist überhaupt Transmog? Dabei handelt es sich im Prinzip um ein beliebtes kosmetisches Feature. Transmog kommt von „Transmogrification“ und bedeutet, dass ihr das Aussehen eines bestimmten Ausrüstungsteils ändern könnt. So lässt sich die Optik der meisten von euch bereits gefundenen Items der gleichen Klasse (zum Beispiel Knieschoner) auf ein Wunsch-Item dieser Klasse übertragen.

Kurzum: Ihr müsst dank Transmog nicht länger Kompromisse zwischen gewünschtem Aussehen und den Werten eurer besten Ausrüstungsteile eingehen.

Wie funktioniert Transmog in The Division 2? Bei The Division 2 wird Transmog durch sogenannte Appearance Mods möglich. Die Veränderungen können dann in dem bereits vorhandenen Charakter-Menü vorgenommen werden.

Mit den Appearance Mods könnt ihr dann das Aussehen eurer Ausrüstung auch über das Einfärben hinaus verändern. So könnt verschiedenen Items beispielsweise das Aussehen einer anderen Marke verpassen.

So sieht das Auswahl-Menü beim Transmog aus

Dazu müsst ihr das Item dann inspizieren (wie beispielsweise beim Anlegen von Mods oder beim Ändern der Färbung). Dort werdet ihr dann die neue Option „Mod Appearance“ sehen. Hier findet ihr dann eine Übersicht der möglichen Looks, die euch für das jeweilige Item zur Verfügung stehen. Als optische Vorlage können übrigens nur Items genutzt werden, die ihr bereits gefunden habt.

Das Zielobjekt ändert dabei je nach Vorlage seine Optik, seine ursprünglichen Werte bleiben jedoch unangetastet. So könnt ihr eurem Charakter das gewünschte Aussehen verpassen, ohne dabei zwangsläufig die Werte oder Perks der angelegten Ausrüstung ändern zu müssen.

Welches Gear kann für Transmog genutzt werden? Ausrüstungsteile aller Kategorien können in den Qualitätsstufen von einfach (grau) bis High-End (gold) per Transmog optisch verändert werden. Dazu zählen

Maske

Rucksack

Brustschutz

Handschuhe

Knieschohner

Holster

Auch Gear-Sets fallen unter das transmog-System

Auch die Optik von Gear-Sets lässt sich so anpassen. Das Aussehen von Waffen kann aber nicht im Rahmen von Transmog verändert werden. Dieses System erstreckt sich nur auf die Rüstungen eurer Agenten.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Transmog-System

Wer kann die Appearance Mods nutzen? Alle Spieler von The Division 2 – unabhängig von optionalen Zusatzinhalten wie der Warlords-Erweiterung. Eine Level-Beschränkung gibt es auch nicht, es können also Agenten aller Stufen (1-40) sofort auf das Feature im Menü zugreifen. Zudem ist es egal, ob es sich um einen alten, einen neuen, einen regulären oder um Hardcore-Charakter handelt.

Was ist mit Exotics? Exotics sind vom Transmog-System ausgenommen. Ihr könnt weder das Aussehen exotischer Items verändern, noch andere Items wie Exotics aussehen lassen.

Exotics können nicht verändert werden und auch nicht als Vorlage dienen

Wie sieht es mit benannten Items aus? Auch benannte Items können als Vorlage dienen oder optisch durch Transmog verändert werden.

Was kann als Vorlage genutzt werden? Wie oben bereits beschrieben im Prinzip alle Items mit Ausnahme von Waffen und Exotics. Das Item muss nur schon mal von euch gelootet worden sein. Danach ist es permanent als Vorlage verfügbar – selbst wenn ihr es anschließend zerlegt, verkauft oder teilt.

Kann man die Appearance Mods wieder abnehmen? Ja, ihr könnt jederzeit problemlos die ursprüngliche Optik eines veränderten Items wiederherstellen. Die Appearance Mod geht dabei nicht verloren, da sie dauerhaft zur Verfügung steht und kein Verbrauchsgegenstand ist.

Wann kann man diese neuen Mods nutzen? Sobald das Title Update 11 veröffentlicht wird. Einen genauen Zeitpunkt gibt es dafür aber noch nicht. Vermutet wird im Laufe des Septembers.

Für wen sind die Änderungen sichtbar? Für euch selbst und für alle anderen Spieler. Andere Agenten werden beim Inspizieren eures Charakters auf Wunsch immer noch sehen können, was sich unter der Appearance Mod tatsächlich verbirgt.

Die Änderungen sind für alle Spieler sichtbar, die Vorlagen-Palette umfasst alle Charaktere

Sind die Transmog-Optionen Charakter- oder Account-weit? Transmog funktioniert Account-weit, ihr müsst die Vorlage lediglich mit einem eurer Charaktere gelootet haben. Habt ihr also beispielsweise ein Paar „Grupo Sombra S.A.“-Handschuhe gefunden, werden sie als Vorlage für alle Handschuhe freigeschaltet – auf all euren Agenten.

Logt euch einfach direkt nach TU11 einmal mit jedem eurer Agenten ein, um die Vorlagen-Sammlung für alle auf den gleichen Stand zu bringen.

Sind Masken immer noch ausschließlich in der Dark Zone zu sehen? Das Aussehen der von euch angelegten Maske kann zwar mit Transmog verändert werden, doch euer Charakter trägt die Maske auch weiterhin nur in der Dark Zone.

Kann man Ausrüstungsteile ausblenden? Nein, Ausrüstungsteile können auch weiterhin nicht ausgeblendet werden.

