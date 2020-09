So können die ersten das neue Highlight von The Division 2 schon heute spielen

Bei The Division 2 können sich die ersten Spieler bereits ab heute in den neuen Summit-Modus stürzen und den Hoffnungsträger schon vor Release ausprobieren – und zwar auf den Test-Servern. Doch die PTS gibt es leider nur auf dem PC.

Was hat es mit The Summit auf sich? Vor Kurzem stellten die Entwickler von Massive den neuen Spielmodus „The Summit“ vor. Dieser verkörpert für viele den letzten Hoffnungsschimmer, dass The Division 2 wieder die Kurve kriegt und soll das Spiel mit mehr Wiederspielwert und Langzeitmotivation aufpeppen.

Zwar soll The Summit erst mit Title Update 11 ins Spiel kommen (Noch kein Release-Date, Ende September wird vermutet), doch einige können bereits ab heute dieses neue Feature ausprobieren. Falls auch ihr euch bereits vorab ein eigenes erstes Bild von The Summit machen wollt – so geht’s:

So könnt ihr The Summit noch vor Release selber ausprobieren

Wie kann man ab heute schon spielen? Vor dem Release wird TU11 samt The Summit auf den PTS, also den Test-Servern, verfügbar sein. Und diese starten schon heute.

Dabei handelt es sich nicht um das Live-Game, ihr könnt also keinen Fortschritt oder Items (wie aus manchen Betas) mitnehmen, doch ihr könnt euch The Summit und weitere neue Features mit als erste live anschauen und könnt dabei helfen, ihnen, wenn nötig, den Feinschliff zu verpassen.

Wann genau geht’s los? Die Test-Server sollen laut Massive am 4. September, also heute, live gehen. Eine genaue Uhrzeit haben die Entwickler bislang noch nicht angegeben, doch diese teilen sie meistens erst kurz vor dem Start mit.

Sobald eine Start-Zeit für heute bekannt ist, werden wir sie hier auf MeinMMO schnellstmöglich ergänzen.

Auf welchen Plattformen gibt es die Test-Server? Dieses Feature gibt es leider nur auf dem PC. Auf den Konsolen PS4 und Xbox One könnt ihr euch The Summit also leider nicht vorab anschauen.

Auf dem PC können aber alle Spieler, die The Division 2 besitzen, auf die Test-Server zugreifen.

Was wird da noch getestet? Auf den Test-Servern wird es auch diesmal mehrere Phasen geben, in denen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden.

In der heute startenden Phase 1 steht folgendes auf dem Programm:

der neue Modus The Summit (in vollem Umfang!)

neues Gear (wohl auch die 3 neuen Exotics)

eine neue Skill-Variante (Shrapnel Trap)

Phase 2 wird dann unter anderem das PvP im Fokus haben.

Wie komme ich auf die PTS? Im Live-Spiel findet ihr dieses Feature nicht. Für den Test-Server gibt es einen eigenen Client, den ihr über den Uplay-Launcher auf dem PC laden müsst.

Gibt es einen Preload? Ja, der Preload ist bereits seit gestern Abend aktiv. Seht ihr ihn nicht in eurem Uplay-Launcher, müsst ihr diesen neu starten.

Warum überhaupt PTS? PTS steht für Public Test Servers – also eine Test-Umgebung, die zwar das Spiel abbildet, aber vom Live-Spiel abgekoppelt ist.

In dieser speziellen Test-Umgebung können die Entwickler wichtige Änderungen von vielen Teilnehmern ingame testen lassen, bevor sie dann auf die gesamte Spielergemeinschaft losgelassen werden.

Je nach Feedback können so bereits nötige Anpassungen oder Fein-Tuning vorgenommen und den Spielern, wenn nötig, zur erneuten Prüfung vorgelegt werden.

Kurzum: Damit wollen die Entwickler sicherstellen, dass möglichst wenige Bugs übersehen werden oder Änderungen ins Spiel kommen, die bei den Agenten nicht gut ankommen.

Übrigens, auch dieses kommende Feature dürfte sich auf den Test-Servern wiederfinden: The Division 2 bekommt bald Transmog-System – Das kann es, so funktioniert es