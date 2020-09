The Division 2 hat nun neue Exotics vorgestellt, die mit Title Update 11 ins Spiel kommen werden. Und bisher sehen alle durchaus vielversprechend aus. Wir erklären euch, was diese Exos können und wie ihr sie bekommt.

Neue Infos zu The Division 2: Darauf haben viele Spieler gewartet. Nachdem die letzten Dev-Streams so gut wie keine wirklich interessanten Infos zur Zukunft von The Division 2 boten, haben die Entwickler von Massive am 2. September endlich wieder ein State of The Game abgehalten, dass es in sich hatte.

Nicht nur gab es viele offizielle Details zum mit Spannung erwarteten Wolkenkratzer-Modus „The Summit“, Massive sprach auch über neues Gear, darunter 3 neue Exotics.

Das sind die neuen Exotics aus TU11

Was hat es mit den neuen Exotics auf sich? Insgesamt hat Massive nun 3 neue exotische Items vorgestellt, die mit Erscheinen von Title Update 11 das bisherige exotische Arsenal des Grundspiels und die exotische Palette von Warlords of New York erweitern sollen.

Und die Exotics kommen in den ersten Reaktionen der Community und Experten gut an. Viele halten sie für spannend und sehr vielversprechend. Einige zählen sie jetzt schon zu den besten Exotics des Spiel, falls sie in ihrem aktuellen Zustand die bald startenden Test-Server überstehen. Doch werfen wir nun einen genaueren Blick darauf.

Die Backfire-Maschinenpistole (Backfire SMG)

Bei der Backfire handelt es sich um die einzige exotische Waffe aus TU11. Sie erinnert von ihrem Aussehen her an die ikonische MP „The House“ aus The Division 1, doch dürfte mit mehr als nur Nostalgie-Gefühlen punkten.

Was kann dieses Exotic? Das exotische Talent der Backfire heißt Payment in Kind.

Richtet ihr bei einem Feind Schaden mit der Waffe an, gibt euch das einen Stapel von +1% Kritischer-Treffer-Schaden. Stacks halten jeweils 10 Sekunden lang an und können bis 200 gestapelt werden.

Ihr könnt also alleine damit euren Crit-Schaden auf 200% treiben. Doch das kommt nicht ohne Nachteil.

Wenn ihr nachladet, werdet ihr für 10 Sekunden mit dem Status-Effekt Blutung belegt, der bei euch 0,5% Rüstungsschaden pro Crit-Stapel anrichtet.

Dieser Tick-Schaden skaliert also mit der erreichten Anzahl von Crit-Stacks. 200 Stapel zerstören dabei 100% eurer Rüstung.

Gefahrenschutz (Hazard Protection) hilft dabei, diesen Schaden zu verringern.

Wie bekommt man dieses Exotic? Das ist vergleichsweise einfach. Dieses Exo erhaltet ihr als Belohnung über den Season Pass der kommenden Season 3.

Der Memento-Rucksack (Memento Backpack)

Der coole Rucksack wird bereits jetzt von so manch einem Agenten als kommendes „Best in Slot“-Item prophezeit, das für viele Builds nützlich werden könnte. Auch Hunter-Fans dürfte hier das Wasser im Mund zusammenlaufen. Der Rucksack trägt gleich 2 Hunter-Äxte und zahlreiche SHD-Uhren von Division-Agenten, die die mysteriösen Hunter gerne als Trophäen tragen.

Was kann dieses Exotic? Das exotische Talent des Memento nennt sich Kill confirmed.

Wenn ihr einen Feind tötet, lässt dieser eine Trophäe fallen, die ihr einsammeln könnt. Das Einsammeln gewährt euch einen kurzzeitigen sowie einen Langzeit-Buff.

Der Kurzzeit-Buff skaliert mit der Anzahl der sich in eurem Gear ausgerüsteten Kern-Attribute und gewährt euch für 10 Sekunden Pro rotes Attribut: + 5% Waffenschaden (+30%, wenn alle 6 rot sind) Pro blaues Attribut: +20% Bonus-Rüstung (+120%, wenn alle 6 blau sind) Pro gelbes Attribut: +5% Skill-Effizienz (+30%, wenn alle 6 gelb sind)



Übrigens, der Rucksack selbst rollt mit allen 3 Kern-Attributen.

Der Langzeit-Buff stärkt euch ganze 5 Minuten. Für jede Trophäe, die ihr einsammelt, gibt es einen Stapel von: +1% Waffen-Scahden +1% Skill-Effizienz +0.1% Rüstungsregeneration

Maximal sind hier 30 Stapel möglich

Skill-Effizienz ist ein neues Attribut ähnlich wie Waffen-Handling. Es hat Einfluss auf eine ganze Reihe von Dingen. 1% Skill-Effizienz entspricht +1% Skill-Schaden +1% Skill-Eile +1% Skill-Reparatur +1% auf Status-Effekte +1% Skill-Gesundheit



Wie bekommt man dieses Exotic? Bei dem Memento-Rucksack ist das aktuell leider noch nicht bekannt.

Der „Ridgeway’s Pride“-Brustschutz (Ridgeway’s Pride Chest)

Dieser neue Brustschutz sieht zwar dezent aus, hat es aber besonders für Nahkämpfer ganz schön in sich.

Was kann dieses Exotic? Das exotische Talent nennt sich hier Bleeding Edge.

Richtet ihr Schaden bei Feinden innerhalb eines Radius von 10 Metern an, wird das Ziel mit dem Status-Effekt Blutung belegt.

Das gilt für alle Feinde, die ihr innerhalb der 10 Meter anschießt.

1% – 25% eurer Rüstung werden repariert, basierend auf der Anzahl von Feinden innerhalb der 10 Meter, die bluten.

So stapeln sich die Werte: 1 Feind – 1% 2 Feinde – 4% 3 Feinde – 9% 4 Feinde – 15% 5 Feinde – 25%



Dieses Exotic hat gute Synergie-Möglichkeiten mit Schrotflinten sowie SMGs und beispielsweise dem neuen „Hunter’s Fury“-Gear-Set (ebenfalls neu mit TU11), das euch unter anderem Rüstung und Gesundheit regenerieren lässt, wenn ihr einen Feind tötet.

Wie bekommt man dieses Exotic? Dieser Brustschutz ist an eine Quest gebunden, die ihr freischaltet, wenn ihr das letzte Stockwerk des Wolkenkratzers im Summit-Modus meistert. Zu der Quest selbst gab es bislang noch keine Details, doch habt ihr sie absolviert, werdet ihr das neue Exo laut Massive craften können.

Hier gibt’s noch eine kompakte Vorab-Analyse der neuen Exotics im Video:

Was haltet ihr bisher von diesen 3 neuen Exotics? Klingen sie spannend und machen Lust auf mehr? Oder könnt ihr absolut gar nichts mit ihnen anfangen? Übrigens, mit TU11 soll noch etwas anderes Einzug im Spiel halten: The Division 2 bekommt bald Transmog-System – Das kann es, so funktioniert es