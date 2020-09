The Division 2 hat neue Ausrüstung vorgestellt, die man mit Title Update 11 ins Spiel bringen wird. Darunter ist auch ein neues Gear-Set, auf das sich viele Spieler jetzt schon freuen. Doch so manch einer denkt auch, dass es das Set in dieser Form nicht ins Spiel schafft.

Was hat es mit dem neuen Gear-Set auf sich? Vor Kurzem gab Massive im Rahmen des Entwickler-Vlogs State of the Game zahlreiche frische Details zum nächsten großen Update für The Division 2 preis – dem Title Update 11 (TU11).

Unter anderem stellte man dort endlich den von vielen mit Spannung erwarteten neuen Wolkenkratzer-Modus „The Summit“ vor. Zudem gab es auch einen Blick auf neue Ausrüstung, die den Division-Agenten schon bald zur Verfügung steht – darunter 3 neue Exotics, neue Waffen und neue Gear-Sets.

Besonders ein Gear-Set hat es aber vielen angetan und ist für so manchen DAS große, kommende Highlight neben dem neuen Summit-Modus. Doch warum? Werfen wir einen Blick auf das neue Set.

Soll auch mit TU11 kommen – der neue Summit-Modus

Das ist das neue Gear-Set „Hunter’s Fury“

Deshalb freuen sich viele darauf: So manch einem Experten, Spieler und Fan läuft nach der Vorstellung des Sets das Wasser im Mund zusammen. Denn es ist das, was sich viele bereits seit Langem wünschen – endlich mal ein wirklich mächtiges Set, das gute Synergien mit Exotics (beispielsweise mit dem neuen „Ridgeway’s Pride“-Brustschutz oder der Backfire-SMG) und anderen Ausrüstungsteilen eingehen kann. Selbst die Entwickler sprachen bei der Vorstellung im Prinzip davon, dass es OP sei.

Gear-Sets sollen nämlich neben Exotics die mächtigsten Ausrüstungs-Teile im Spiel bieten, die eine Vielzahl verschiedener, effektiver Builds ermöglichen. Doch das ist leider nicht immer der Fall. Dieses neue Gear-Set weckt jedoch bei vielen die Hoffnung auf Besserung.

Es ist für Nahkampf-DPS ausgelegt, setzt auf Überlebensfähigkeit durch aggressives Spielen und fördert vor allem den Einsatz von SMGs und Schrotflinten – etwas, was in den Augen einiger Spieler bisher zu kurz kam.

Das kann Hunter’s Fury: Bei Gear-Sets gilt: Ab 2 angelegten Set-Teilen wird ein spezieller Bonus aktiv. Je mehr Teile eines Sets man angelegt hat, desto mehr und desto mächtigere Boni schaltet man für seinen Agenten frei. Folgendes bietet euch Hunter’s Fury:

Das neue Gear-Set Hunter’S Fury im Detail

Bonus bei 2+ Teilen:

+15% Schrotflinten-Schaden

+15% SMG-Schaden

Bonus bei 3+ Teilen:

+20% Rüstung bei Kill

+100% Lebenspunkte bei Kill

Bonus bei 4+ Teilen:

Apex Predator: Feinde in einem Radius von 15 Metern werden mit einem Debuff belegt, wodurch sich euer Waffenschaden gegen sie um 20% erhöht. Wenn ihr dann einen Feind mit dem Debuff mit eurer Waffe erledigt, sind andere Feinde im Umkreis von 5 Metern desorientiert und euer Waffenschaden um 5% für 10 Sekunden verstärkt (Kann bis zu 5x gestapelt werden).

Brustschutz-Talent:

Endless Hunger: Erhöht die Dauer von Apex-Predator-Stapeln von 10 auf 30 Sekunden.

Rucksack-Talent:

Overwhelming Force: Erhöht den Desorientierungs-Radius bei Apex-Predator-Kills von 5 auf 10 Meter.

Könnte in Kombination mit Hunter’s Fury spannend werden – Die neue Backfire-MP

Das sagen die Spieler zum kommenden Gear-Set

Kurzum: Viele freuen sich darauf. Endlich kommt ein Gear-Set, das wirklich mächtig klingt und cooles Gameplay sowie zahlreiche spannende Build-Möglichkeiten verspricht, so der Grund-Tenor.

So sagt beispielsweise auch der bekannte Division-Experte NothingButSkillz, dass er sich auf kein anderes Gear-Set so gefreut hat, wie auf Hunter’s Fury. Er ist sich sicher, dass viele dieses Set richtig genießen werden.

Mehr zu seiner Einschätzung erfahrt ihr hier:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Doch da gibt es noch einen Haken. Massive selbst ließ im Prinzip durchklingen, dass dieses Set wirklich OP ist. Auch so manch ein Spieler vertritt bereits diese Ansicht. Viele fürchten deshalb, dass das Set in der hier vorgestellten Form niemals live gehen wird. Zahlreiche Spieler sind sich sicher, dass es noch vor dem eigentlichen Release des Sets mit TU11 garantiert einen Nerf geben wird. Hunter’s Fury wird in ihren Augen die heute beginnende PTS-Phase nicht heil überstehen.

Es bleibt also spannend, wie dieses neue Gear-Set, auf das sich aktuell noch so viele freuen, letztendlich ins Live-Game eingeführt wird. Sollte es jedoch in der vorgestellten Form kommen, kann man sich sicher sein, dass damit ein echtes Ausrüstungs-Highlight auf die Agenten zukommt. Wir werden diese Angelegenheit deshalb definitiv weiterverfolgen.

Übrigens, auch dieses coole Feature soll mit Title Update 11 kommen: The Division 2 bekommt bald Transmog-System – Das kann es, so funktioniert es