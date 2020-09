Bei The Division 2 dürfte es morgen so spannend werden, wie lange nicht mehr. Die Entwickler wollen nämlich endlich über ein neues Feature sprechen, in das so manch ein Agent seine letzten Hoffnungen setzt.

Das passiert morgen bei The Division 2: Am Nachmittag des 2. August halten die Entwickler von Massive das sogenannte State of the Game (SotG) ab. Dabei handelt es sich um einen (eigentlich) wöchentlichen Entwickler-Blog, der in Form eines Live-Streams ausgestrahlt wird.

Dort gehen die Entwickler häufig auf wichtige Themen und dringende Probleme von The Division 2 ein und erklären, wie es mit dem Spiel weitergeht und was alles für die nächste Zeit geplant ist.

Doch auch wenn das State of the Game in den letzten Wochen nicht besonders spannend war – dem morgigen Tag dürften zahlreiche Spieler mit Spannung entgegenfiebern.

Am 2. September geht’s um den neuen Modus „Skyscraper“ sowie neues Gear und die Test-Server

Was ist an dem SotG-Stream diese Woche so besonders? Denn morgen, am 02.09., will Massive über ein Feature sprechen, von dem so manch ein Spieler die unmittelbare Zukunft von The Division 2 abhängig macht.

Es geht um einen neuen Endlos-Modus, von dem sich viele endlich mehr Wiederspielbarkeit und Langzeitmotivation für The Division 2 versprechen. Das sind 2 Punkte, die Spieler aktuell mit am meisten im Spiel vermissen – von der Behebung zahlreicher tiefgreifender Probleme wie beispielsweise beim Loot mal abgesehen.

Vor allem Veteranen und vielen Langzeit-Spielern mangelt an substantiellen Inhalten, die sie auf lange Sicht fesseln können – das trotz Seasons. Und der Endlos-Modus ist aktuell der einzige wirkliche Inhalt, der für absehbare Zeit überhaupt ersichtlich ist. So manch ein Spieler setzt deshalb nun seine teils letzte Hoffnung in dieses neue Feature. Denn selbst der neue Raid Operation: Stahlross konnte da keine Abhilfe schaffen.

Auch der neue Raid Operation: Stahlross konnte nicht für bessere Stimmung sorgen

Was hat es genau mit dem Endlos-Modus „Skyscraper“ auf sich? Vor Kurzem hieß es noch, der Modus stehe am Anfang seiner Entwicklung, nun soll er bereits mit Title Update 11 ins Spiel kommen – vermutlich noch im September.

Bisher ist aber nicht viel über den kommenden Modus bekannt. Von der Community wird es Skyscraper-Mode, also Wolkenkratzer-Modus, bezeichnet, da er offenbar in einem Hochhaus spielt, wo man sich wohl immer weiter nach oben kämpft. Spielerisch soll Skyscraper an den beliebten Endlos-Modus Untergrund aus Teil 1 erinnern und man hofft, dass er genau so viel Spaß und Abwechslung ins Spiel bringt, wie es Underground einst tat.

Soll auch mit TU11 ins Spiel kommen – Das Transmog-System: The Division 2 bekommt bald Transmog-System – Das kann es, so funktioniert es

The Division 2 geht langsam das Feuer aus – nicht nur in Washington oder New York

So steht es gerade um The Division 2: Die Stimmung rund um The Division 2 befindet sich aktuell für viele in einem spürbaren Tief. Zwar bietet das Spiel neuen Agenten durchaus zahlreiche Stunden gute Unterhaltung. Doch im Endgame sieht das für passioniertere Spieler dann schon ganz anders aus.

Dort werden einige tiefgreifende Probleme des Spiels deutlich – unter anderem mit Loot, Skills oder der Balance. Zudem gibt es kaum Aktivitäten, die auch auf lange Sicht zum Spielen einladen und wirklich Spaß machen. Und genau hier hofft man nun auf die Änderungen aus Title Update 11 und besonders auf den Wolkenkratzer-Modus.

Und viele Chancen, das Ruder rumzureißen, dürften The Division 2 nicht mehr bleiben. Denn gefühlt verlieren immer mehr Spieler das Interesse an Massives Shooter, der eigentlich enorm viel Potenzial birgt. Wie sieht es mit euch aus? Ist der Skyscraper auch für euch entscheidend? Haltet ihr dem Spiel so oder so die Treue oder seid längst abgesprungen?

