Schnappt euch jetzt The Division 1 kostenlos und behaltet es – Aber beeilt euch

Der Loot-Shooter The Division 1 ist nun für kurze Zeit komplett kostenlos für den PC zu ergattern. Ihr könnt es dann dauerhaft spielen und müsst keinen Cent ausgeben. MeinMMO zeigt euch, wie das geht.

Das ist nun neu: Den ersten Teil von The Division gibt es aktuell komplett kostenlos! Der Shooter, der im winterlichen New York spielt und als Startschuss für die Division-Reihe diente, begeisterte vor allem 2016 tausende Spieler.

Auch nach dem Start von The Division 2 war der erste Teil noch beliebt und verspricht eine spannende Story. Wer es bislang noch nicht hat, kann es nun dank Entwickler Ubisoft komplett kostenlos abstauben.

So holt ihr euch The Division 1 komplett kostenlos

Wie lange gilt die Aktion? Noch bis zum 8. September um 10:00 Uhr Ortszeit ist The Division auf der Ubisoft-Seite kostenlos herunterzuladen.

Ihr habt also eine Woche Zeit, um euch den Download zu sichern. Danach kostet der Shooter wieder Geld. Wenn ihr aber das Spiel nun kostenlos eurer Bibliothek hinzugefügt habt, dann könnt ihr es dauerhaft spielen. Ihr müsst euren Zugang also nicht wieder am Ende der Aktion abgeben.

Das muss beachtet werden: Die kostenlose Version gibt es nur für den PC! Wenn ihr allerdings auf der Xbox zockt und Zugriff auf Games with Gold habt, dann könnt ihr dort The Division ebenfalls komplett kostenlos abstauben.

Auf der PlayStation könnt ihr The Division aktuell nicht kostenlos bekommen. Im PlayStation-Store gibt es das Spiel für 29,99 € zu kaufen.

Ihr könnt euch anmelden und The Division kostenlos abstauben.

So kommt ihr an den Division-Download: Das geht ganz leicht.

Dafür müsst ihr auf eine Website von Ubisoft. Dort erscheint dann erstmal ein Textfeld, wo ihr euer Alter bestätigen müsst. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr euch über euren Ubisoft-Account anmelden. Wenn ihr noch keinen Account habt, könnt ihr den da auch kostenlos erstellen. Danach wird The Division eurer Bibliothek hinzugefügt Ihr könnt dann den Download starten, Uplay öffnen oder das Fenster schließen – weitere Schritte sind nicht erforderlich und Division 1 gehört euch

Was genau ist The Divison 1? In dem Shooter schlüpft ihr in die Rolle eines Agenten der Spezialeinheit „The Division“. Ein Virus ist ausgebrochen und hat das öffentliche Leben teilweise still gelegt. Die Menschen kämpfen um das nackte Überleben und setzen voll auf euch.

Ihr müsst nämlich Missionen in der Open-World abschließen und dadurch die Welt ein Stückchen besser machen. Ihr kämpft gegen Söldner und versucht die Welt wieder aufzubauen. Dabei sammelt ihr Waffen und Ausrüstung, mit der ihr euer Loadout verbessert. Das alles findet in New York im Winter statt.

Seit 2019 ist der Nachfolger-Teil von The Division auf dem Markt. Hier spielt ihr in Washington D.C. Wer aber generell noch nicht in die Welt von The Division geschaut hat, sollte es unbedingt mit Teil 1 angehen. Hier lernt ihr die Geschichte kennen und außerdem ist es eben der erste Teil, den ihr aktuell kostenlos abstauben könnt.

Wenn ihr noch mehr Shooter kennenlernen wollt, dann schaut in die MeinMMO-Liste zu den 12 besten Multiplayer-Online-Shooter 2020 für PS4, Xbox One, PC rein. Dort findet ihr unter anderem auch The Division 2.