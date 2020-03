Die Hunters sind besondere Gegner von The Division 2 und haben viele Fans unter den Agenten. Mit der Warlords-Erweiterung kamen 8 neue dazu und jeder gibt uns eine besondere Maske. Hier gibt’s Anleitungen für die neuen Rätsel.

Was sind Hunters? Diese „Jäger“ sind ganz besondere Gegner im Loot-Shooter The Division 2 und hatten ihren ersten Auftritt im Survival-Modus des ersten Division-Teils. Mit der neuen, großen Erweiterung „Warlords of New York“ kamen zu den 12 Hunters mit Masken, die es bereits gab, noch einmal 8 dazu.

Die Hunters kommen dabei immer mit einem eigenen Rätsel und geben eine Maske als Belohnung. Wir müssen bestimmte Aufgaben erfüllen, die nicht als Mission automatisch aktiviert werden, sondern ganz bestimmte Aktionen im Spiel erfordern.

Hier findet ihr 6 der neuen 8 Hunters und die Lösungen zu den Rätseln in Videos.

Mit Warlords kamen neue Hunter ins Spiel und bringen begehrte Masken mit.

8 neue Hunters mit Warlords – 4 in New York, 4 in Washington

Die Rätsel sind zum Teil gar nicht so leicht zu knacken und da die Erweiterung erst am 2. März online ging, übrigens früher als geplant, haben die fleißigen Agenten noch nicht alle gefunden. Dass aber schon 6 der 8 Hunters innerhalb weniger Tage gefunden wurden, ist verdammt stark.

Das sind die neuen Hunters der Warlords-Erweiterung:

DC-Hunter Angle Weirdo Drama

NY-Hunter Divide Tropfen Psycho



Wenn ihr auf die Suche nach den gefährlichen Jägern geht, macht euch auf heftige Kämpfe gefasst. Die Hunters hacken eure Fertigkeiten, fallen nicht so schnell um und teilen viel Schaden aus. Dass wir die Kämpfe dann noch in der Nacht durchziehen müssen, macht es nicht leichter.

Sobald die letzten beiden Hunters gefunden wurden, reichen wir das nach. Laut den Aussagen der Entwickler im Division-Community-Stream „State of the Game“ am 4. März funktioniert derzeit ein Hunter nicht. Aktuell bleibt uns demnach nur einer übrig, der noch nicht gefunden wurde.

Die Hunters von Washington D.C.

Wie kriege ich die Angle Maske? Dieser Hunter schickt uns quer durch DC und lässt Agenten auf der Jagd in alten Kühlschränken kramen. Hier finden sich die Augen von Statuen, die wir brauchen, um das Rätsel abzuschließen. Alle Einzelheiten der Jagd hier im englischen Video:

Wo gibts die Weirdo- und Drama-Maske? Diesen beiden Hunter sind gemeinsam unterwegs und wir können mit nur einem Kampf gleich zwei Masken abgreifen. Diese beiden Masken sehen schon verdammt verrückt aus und lassen uns ein kleines, festliche Rätsel durchlaufen, inklusive Weihnachtsmarkt-Besuch und Glühwein-Schwips. Hier wieder das Rätsel im englischen Video:

Die Hunters von New York City

Wie komme ich an die Divide-Maske? Diesen Hunter findet ihr in New York und er verlangt von euch, einige Flaggen zu hissen. Wenn ihr seine Maske haben wollt, schaut euch die Lösung des Rätsels hier im englischen Video an:

Was muss ich für die Tropfen- und Psycho-Maske tun? Ein bisschen mit Strom spielen und Koordinaten entschlüsseln, das Rätsel hat wieder ein paar fiese Kniffe. Mit diesem deutschen Video solltet ihr das aber packen:

Was gibt es noch zu beachten? Die Hunters sind verdammt stark und werden mit der globalen Schwierigkeit immer stärker. Erledigt die miesen Gesellen also auf einem niedrigen, globalen Schwierigkeitsgrad und nehmt einen kompletten Trupp mit. Zu viert dürftet ihr euch die Masken locker sichern können – Zumindest auf Level 40.

Was hat es mit den Hunters auf sich? Bis heute sind die Motive und Identitäten der Hunters völlig unklar, doch sie scheinen irgendwas gegen die Division zu haben. Nicht nur in DC, sondern auch in der neuen Open-World „Lower Mahattan“.

Sie gelten als sehr starke Gegner und können uns mit Fertigkeiten, Hackangriffe und taktischem Vorgehen ordentlich ins Schwitzen bringen. Dafür lassen die Elite-Gegner aber auch besondere Masken fallen, mit denen wir uns schmücken können.

Diese Gegner sind sehr beliebt und mittlerweile gibt es sogar komplette kosmetische Monturen im Spiel. So kriegt ihr das schwarze Hunter-Outfit.

Findet ihr es okay, dass die Hunters wieder nur als Rätsel ins Spiel kamen oder hättet ihr euch dieses Mal auch eine konkrete Verbindung zur Story gewünscht, in Form einer Haupt- oder Nebenmission?