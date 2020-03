Bei The Division 2 hat die Season 1 begonnen und das erste saisonale Ziel ist nun live – Neptun. Wir erklären, was es mit diesem Ziel und der Manhunt auf sich hat und was ihr tun müsst, um Neptun zu finden und auszuschalten.

Die Season 1 ist da: Bereits kurz vor der heutigen Wartung ging um 8:00 Uhr (des 10. März) die Season 1 bei The Division 2 an den Start.

Nach den DLCs in Jahr 1 setzt The Division 2 in seinem zweiten Jahr nämlich auf ein saisonales Modell, um einen besseren Content-Fluss sicherzustellen. Dadurch soll das Spiel kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt werden, mit denen die Story nach Warlords of New York vorantrieben sowie das Endgame ausgeweitet wird.

Was hat es mit Neptun auf sich? Mit Beginn der Season ging auch die erste saisonale Aktivität live – die sogenannte Seasonal Manhunt (saisonale Fahndung). Dabei sollen die Agenten eine Reihe von saisonalen Bossen ausschalten – der Erste davon ist Neptun.

So funktioniert die Fahndung: Bei Manhunt wird die Story nach Warlords of New York aktiv fortgeführt. Wie bereits erwähnt, wird es dabei wie auch schon bei der Warlords-Kampagne darum gehen, bestimmte Ziele (Personen) wie Neptun auszuschalten, um so am Ende an den saisonalen Endboss zu kommen. Nur, dass man das Ganze im Verlauf von 12 Wochen angeht und nicht an einem Tag erledigen kann.

Alle 3 Wochen wird nämlich eine neue Zielperson freigeschaltet und bleibt nach der Freischaltung bis Saison-Ende aktiv. Man muss also nicht auf Zwang durchgehend spielen. Schaut ihr erst nach 9 Wochen rein, sind bereits 3 Ziele freigeschaltet.

Insgesamt gibt es dabei 4 kleinere Ziele (Neptun, Saturn, Venus, Merkur) die euch zum Primärziel, also dem saisonalen Boss, führen. In Season 1 ist die abtrünnige Agentin Jupiter.

Für sie wird es dann am Ende besondere Mission geben, in der neue Fraktionen das Zielgebiet besetzen, um so für ein einzigartiges Erlebnis zu sorgen. Schaltet man dieses Hauptziel aus, gibt es als Belohnung den einzigartigen Skill-Mod dieses speziellen Gegners – in diesem Fall die EMP-Version der Sticky Bomb.

Die Manhunts können nach Abschluss übrigens auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden wiederholt werden, ohne dass deren Fortschritt verloren geht.

So findet ihr Neptun: Um das erste saisonale Fahndungsziel der Season 1 zu finden, gilt es eine breite Palette von Aufgaben abzuschließen, der Schurke bietet euch nämlich nicht einfach so direkt die Stirn.

Die Jagd nach Neptun führt euch zurück nach Washington. Neptun wurde dort in West D.C. gesichtet. Dort gibt es mehrere Aufgaben zu tun.

Im Gebiet Constitution Hall sollt ihr:

3 Kontrollpunkte einnehmen

1 Kopfgeld erledigen

Die DCD-Hauptquartier-Mission abschließen

Im Gebiet Foggy Bottom gilt es:

3 Kontrollpunkte einzunehmen

1 Bounty zu erledigen

Die Missione Potomac Event Center abzuschließen

Im Gebiet West End müsst ihr:

3 Kontrollpunkte einnehmen

1 Kopfgeld erledigen

Die Mission Federal Emergency Bunker absolvieren

Zudem sollt ihr auf Roosevelt Island:

Den Roosevelt Island Stützpunkt meistern

Danach wird die Mission Neptune’s Cell freigeschaltet, in der ihr dann Neptun selbst eliminieren müsst. Im Anschluss daran müsst ihr 3 Wochen auf das nächste saisonale Ziel warten.

Was haltet ihr bisher von den saisonalen Inhalten in The Division 2. Eine gute Ergänzung für das Endgame? Oder kann euch die Season 1 bisher nicht begeistern?