Bei The Division 2 ist heute die Season 1 gestartet. Doch gleich zu Beginn der Saison gibt es zunächst Wartungsarbeiten inklusive Downtime. Die Server werden für mehrere Stunden offline sein. Lest hier alles zum heutigen Ablauf, den Patch Notes und der ersten Saison.

Was hat es mit der Season 1 auf sich? In seinem zweiten Jahr setzt The Division 2 auf Seasons, um einen besseren Content-Fluss sicherzustellen. Sie sollen das Spiel regelmäßig mit neuen Inhalten versorgen, die Story nach Warlords of New York vorantreiben sowie das Endgame ausweiten.

Und heute, am 10. März, hat um 8:00 Uhr deutscher Zeit für alle Warlords-Besitzer bereits die Season 1 begonnen. Hier haben wir die wichtigsten Informationen dazu für euch zusammengetragen:

Übrigens, ohne die Warlords-Erweiterung könnt ihr nicht an den Seasons teilnehmen, verpasst also dieses sowie zahlreiche weitere Features.

Alles zur Wartung und Downtime am 10. März

Der Ablauf heute – Diese Zeiten sind wichtig:

Beginn der Wartung ist um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Dann beginnt auch die dreistündige Downtime. Die Server gehen offline, ihr könnt nicht zocken

Planmäßiges Ende der Wartungsarbeiten ist mit 12:30 angegeben. Dann sollten die Server wieder online gehen und ihr könnt eure saisonale Reise oder euer Abenteuer in Washington fortsetzen

Sollte die Wartung früher enden oder sollten unerwartete Probleme auftauchen, werdet ihr es hier erfahren.

Was ändert sich mit der heutigen Wartung? Die Patch Notes: Die Patch Notes liegen bereits vor, fallen diesmal aber recht überschaubar aus:

Ein Problem wurde gelöst, wodurch die Baupläne der neuen Gear Sets nicht als Kontroll-Punkt-Prämien gewährt wurden.

Ob unter Umständen es noch weitere Anpassungen ins Spiel schaffen, ist aktuell nicht bekannt.

Auch interessant: Fall ihr nicht wisst, wie ihr euch die Zeit während der Server-Downtime vertreiben sollt – hier ein bisschen Lesestoff: