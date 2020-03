Wollt ihr The Division 2 so richtig düster und intensiv erleben? Dazu reicht es, nur ein kleines Setting in den Einstellungen des Spiels zu ändern. Und schon herrscht ganz besonders nachts eine komplett andere Atmosphäre. Genau so stelle ich mir die Postapokalypse vor.

Ich bin Sven Galitzki, Shooter-Autor bei MeinMMO, und bereits seit dem Launch von The Division 1 nicht nur begeisterter Destiny-Hüter, sondern auch fleißiger Hobby-Agent.

Doch obwohl ich bereits unzählige Stunden in beide Division-Ableger versenkt habe, bin ich (leider) erst kurz vor dem Launch von Warlords of New York auf eine interessante Grafik-Einstellung gestoßen, die mit nur einem Tastendruck mein Spielerlebnis stark verändert hat.

Um dieses Setting geht es: In den Grafik-Optionen von The Division 2 gibt es die Einstellung „Neutrales Licht“ (Neutral Lighting), wo ihr zwischen „Ein“ und „Aus“ wählen könnt. Standardmäßig ist dieses Grafik-Feature aus.

Falls euch diese Einstellung bislang nichts sagt und ihr hier zum ersten Mal davon hört, kann ich nur empfehlen, sie zumindest einmal auszuprobieren. Für den ein oder anderen könnte es das Spiel im wahrsten Sinne des Wortes in ein komplett anderes Licht rücken.

Hier könnt ihr das neutrale Licht an- oder abschalten

Was verändert sich genau durch diese Einstellung? Laut Beschreibung heißt es: „Schaltet zahlreiche Beleuchtungsverbesserungen aus. Nur empfehlenswert, wenn sie in einem schwach beleuchteten Raum spielen.“

Dem zweiten Part kann man so durchaus recht geben. Ihr solltet das neutrale Licht nur einschalten, wenn ihr im Dunkeln spielt – am besten abends.

Doch meint man nun, das Spiel würde nun schlechter aussehen, weil man ja „zahlreiche Beleuchtungsverbesserungen“ abstellt, so ist das nicht wirklich zutreffend.

Zwar ist die Optik des Spiels natürlich Geschmackssache, doch The Division 2 sieht mit aktivierten neutralen Licht um einiges realistischer aus – vor allem bei Nacht und in dunklen Räumen.

Neutrales Licht aus

Denn standardmäßig dienen bei The Division 2 nicht nur tatsächliche Leuchtmittel wie Lampen, Scheinwerfer, oder das Mündungsfeuer als Lichtquellen – so gut wie jedes Objekt, jede Fläche, jedes Material – sogar der Himmel – sind wie durch eine Art Instagram-Filter nochmals künstlich beleuchtet.

Das mag auf den ersten Blick nicht auffallen, doch schaltet man diese zusätzlichen Leuchteffekte ab, indem man das neutrale Licht aktiviert, wird der Unterschied schnell deutlich. Dann nämlich dienen nur tatsächlich leuchtende Objekte als Lichtquellen, das Spiel sieht dann gerade im Dunkeln um ein Vielfaches realistischer aus.

Neutrales Licht an

Licht spenden nun ausschließlich Lampen, alle Arten von Feuer, Reflektionen, Sonne, Mond oder die orange-leuchtende Agenten-Ausrüstung. Auch der Taschenlampen-Aufsatz für die Pistolen hat nun wirklich einen Sinn und wird zu einem wichtigen Helfer.

Kurzum: Was im realen Leben nicht leuchtet würde, ist mit aktiviertem neutralen Licht aus. Man schaltet also in Prinzip keine Verbesserungen ab, sondern eine künstliche Maske ab, die in meinen Augen dem Spiel unnötig viel Atmosphäre raubt.

So sieht das Ganze dann aus: Zwar ist Optik immer Geschmackssache, doch in meinen Augen sieht The Division 2 mit neutralem Licht einfach atemberaubend aus.

Tief in der Nacht: Neutrales Licht aus

Tagsüber erkennt man nicht viele Unterschiede, bei genauerem Hinsehen werden sie aber auch am Tage deutlich. Doch sobald der Tag sich seinem Ende entgegen neigt, sieht The Division 2 ganz anders aus.

Alles ist viel düsterer, die Nacht nun wirklich stockfinster, wenn ihr in schwach beleuchteten Bereichen unterwegs seid, der nächtliche Himmel ist nun pechschwarz und nicht blaugrau.

Gegner hört ihr manchmal früher, als dass ihr sie seht, oder erkennt sie am Leuchten von Ausrüstungsteilen oder spätestens am Mündungsfeuer.

Tief in der Nacht: Neutrales Licht an

Dafür sehen die Feuergefechte einfach nur fantastisch aus und spielen sich viel intensiver.

Manche mögen jetzt denken, man könnte einfach die Helligkeit runterdrehen, doch genau das macht das neutrale Licht nicht. Es entfernt einfach künstliche Lichtquellen. Alles, was beleuchtet ist, leuchtet immer noch hell. Doch überall dort, wo kein Licht hinkommt, sieht es nun um einiges realistischer aus.

Genau so stelle ich mir die Apokalypse in New York (und in Washington) vor – eine Stadt, die tagsüber von zum Erkunden einlädt, doch zur Nachtzeit düster und bedrohlich wirkt und eben nicht mehr überall und zu jeder Jahreszeit hell leuchtet.

Jetzt braucht man wirklich öfters mal die Taschenlampe

Übrigens, die Karte sieht bei neutralem Licht nachts einfach nur cool aus. Und die Taschenlampe wird an einigen Stellen euer neuer bester Freund.

Wer sollte das ausprobieren? Diese Einstellung ist nicht für jedermann – so viel steht fest. Doch wer auf realistische Beleuchtung, vor allem bei Nacht und in dunklen Räumen, steht und wer großen Wert auf beklemmende Atmosphäre und ein intensives Erlebnis legt – der sollte diese Grafik-Option unbedingt ausprobieren.

Gefällt es euch nicht, reicht ein Klick und alles ist wieder beim Alten. Aber möglicherweise kann dieser eine Tastenklick auch für euch der ganzen postapokalyptischen Atmosphäre einen zusätzlichen Kick verleihen, auf den ihr, wie ich, nicht mehr verzichten möchtet.

Hier könnt ihr euch anschauen, wie sich das aktivierte neutrale Licht in geschlossenen Räumen auswirkt:

Kanntet ihr diese Grafik-Einstellung schon? Was haltet ihr davon? Könnt ihr wie ich nicht mehr zur regulären Einstellung zurück? Oder trifft die neutrale Beleuchtung nicht euren Geschmack?