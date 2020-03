Bei The Division 2 startet am 10. März die Season 1. Dort können sich Spieler auf insgesamt 100 Stufen allerlei saisonale Belohnungen erspielen. Wir zeigen euch, was ihr über den kostenpflichtigen Premium-Zweig bekommt und was ihr komplett kostenlos abstauben könnt.

Was hat es mit der Season 1 auf sich? Um den Content-Fluss zu verbessern, wird The Division 2 in seinem zweiten Jahr auf Seasons setzen. So soll der Shooter regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt werden, es soll ständig etwas zu tun geben.

Die erste Saison, die Season 1, startet dabei am 10. März und wird The Division 2 im Verlauf von 12 Wochen mit frischem Content versorgen. Um Zugang zu Seasons zu erhalten, ist jedoch die neue Warlords-Erweiterung Pflicht. Sonst müsst ihr auf dieses und zahlreiche weitere neue Features verzichten.

Die Roadmap für die Season 1

So funktionieren die Seasons: Die Seasons sollen das Engame von The Division 2 bereichern und gleichzeitig in einer Art Mini-Kampagne die Story nach Warlords of New York vorantreiben.

Jede Woche wird es eine neue saisonale Aktivität geben, mit der die Agenten auf Trab gehalten werden sollen. Dazu zählen unter anderem verschiedene Events oder Ligen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: The Division 2 setzt im Endgame jetzt auf Seasons wie Destiny – So laufen sie ab.

Zusätzlich bringt eine Season 100 eigene Level mit sich, in denen ihr durch Sammeln von XP aufsteigen und euch so allerlei saisonale Prämien verdienen könnt.

Die Belohnungen werden aus zwei verschiedenen Zweigen bezogen – einem freien Zweig, der allen Warlords-Besitzern zur Verfügung steht, sowie einem Premium-Zweig, zu dem man sich für 10€ in Form eines Season-Pass den Zugang kaufen kann.

Diese Sets gibts für alle über die Season 1

Übrigens, beim Kauf der Warlords-Erweiterung ist die Premium-Schiene, also der Season-Pass für die erste Saison, bereits mit inbegriffen. Habt ihr also Warlords of New York gekauft, habt ihr in Season 1 automatisch Premium-Zugang. Ohne Warlords könnt ihr gar nicht erst an den Seasons teilnehmen. In Season 2 müssen dann aber alle für den Premium-Zweig extra zahlen.

Das sind alle Belohnungen aus dem Season Pass der Season 1

Beachtet dabei: Auch wenn in Season 1 jeder Warlords-Käufer alle saisonalen Inhalte erspielen kann, so sind die Belohnungen bereits in frei und Premium aufgeteilt, um für die Folge-Seasons zu verdeutlichen, mit welcher Art Prämien man mit und ohne den entsprechenden Season Pass rechnen kann.

Was verpasst man ohne Premium-Zugang? Kurzum: Alles Wichtige und Gameplay-Relevante bekommt man auch über den freien Belohnungs-Zweig. Dazu zählen beispielsweise die neuen Gear-Sets, benannte Waffen, neue Marken-Ausrüstung oder ein neues Exotic – Coyote’s Mask.

Der Season Pass und somit auch die Season sind an sich kostenlos. Ohne Premium verpasst ihr im Prinzip also hauptsächlich kosmetische Belohnungen wie Farben, optionale Waffen-Skins oder zusätzliche Ressourcen fürs Crafting.

So sehen die beiden Belohnungszweige im Spiel aus

Ohne den Kauf des Season-Passes erhaltet ihr dabei nicht auf jeder der 100 saisonalen Stufen eine Belohnung, sondern nur auf einigen. Mit Premium-Zugang gibt es auf jeder Stufe eine oder mehrere Belohnungen. Zudem erhält man alles, was es auch über den freien Zweig gibt.

Die Prämien sind so verteilt, dass es im ersten Drittel (bis Level 35) des Season 1 Pass bereits einen großen Teil davon gibt. Spieler sollen sich nicht genötigt fühlen, die Saison komplett zu Ende zu spielen, aus Angst, etwas Wichtiges zu verpassen.

Hier alle Belohnungen aus dem Season-1-Pass im Überblick: In diesem YouTube-Video von NothingButSkillz seht ihr, auf welcher saisonalen Stufe ihr welche freie Prämie und welche Premium-Belohnung bekommt.

Die obere Schiene enthält dabei die freien Prämien, die untere dann entsprechend die Premium-Belohnungen.

Was haltet ihr von diesen Belohnungen? Würden sich die 10 zusätzlichen Euro in euren Augen lohnen? Übrigens, coole neue Hunter-Masken gibt es jetzt schon zu holen: