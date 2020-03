Bei The Division 2 nutzen Spieler derzeit einen Glitch, der ihnen unfassbare Schadens-Zahlen beschert. Mit diesem Über-Buff gehen die Agenten dann in die schwersten Missionen, um Exos zu farmen.

Was geht bei dem Loot-Shooter? Bei The Division 2 spielen die Agenten grade fleißig an der ersten Season und dem neuen Endgame nach der großen „Warlords of New York“-Erweiterung.

Dabei sind die Spieler auf einen Glitch gestoßen, der sich aktuell in der Community verbreitet. Durch diesen Fehler kann man die Schadenszahlen in unfassbare Höhen schrauben.

Agenten farmen Exotics mit Schaden in Millionen-Höhe

Welche Auswirkungen hat das? Mit diesem künstlichen Power-Buff in der Hinterhand rennen die Agenten durch die schwersten Missionen des Spiels und überraschen gemeine Kugelschwämme mit einer Unmenge an Schaden.

Der Glitch wird besonders gern genutzt, um Exotics zu farmen. Die haben, nach Ansicht so einiger Spieler, viel zu geringe Drop-Raten und skrupellose Agenten laufen durch Reihen von Elite-Gegnern, auf der Suche nach dem nächsten Exo-Schuss.

Um die Exotics auf der neuen Max-Stufe 40 zu bekommen, ist manchen Agenten jedes Mittel recht.

Wie funktioniert das? Es hat etwas mit einem stationären Geschütz zu tun. Nach dem korrekten Durchführen einiger Aktionen habt ihr viel mehr Schaden auf den Waffen und könnt das sogar an den Werten sehen.

Die Missionen können danach ganz normal angegangen werden, nur dass der Schaden um ein vielfaches erhöht ist. In Videos dazu sieht man Gewehre mit einem Schaden von 2,2 Millionen pro Schuss. Und da geht noch mehr.

Sollte ich das nutzen? Passt bei solchen Dingen immer auf. Hier könnt ihr euch einen eindeutigen Vorteil sichern, der euch schneller an gute Ausrüstung kommen lässt und damit einen wichtigen Aspekt des Spiels aushebelt.

Wenn die Entwickler bei Massive das Problem auf dem Schirm haben, kann es schnell zu Banns kommen. Euer Division-Account könnte stillgelegt werden, vielleicht sogar für immer.

Kommt ein Patch dafür? Der Glitch verbreitet sich schnell in der Community und ein Fix dafür ist zu erwarten. Jedoch wissen wir nicht, was alles dahinter steht und eventuell ist gar keine schnelle Lösung dafür möglich.

Doch es ist zu erwarten, dass die Entwickler sich demnächst dazu äußern und den DPS-Glitch entfernen. Sowieso brennt es, nach Meinung so einiger Agenten, bei Division 2 derzeit an allen Ecken. Manche fordern sogar, dass Massive den geplanten Content auf Eis legt, damit die Entwickler Zeit haben, ihr spiel zu fixen.

