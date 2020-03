Neuer Content ist Spielern in Division 2 gerade egal – „Fixt euer Spiel!“

The Division 2 plagen seit dem Start der großen Warlords-Erweiterung einige Fehler. Das geht so weit, dass Spieler jetzt fordern, den gesamten Content zu verschieben, damit sich die Entwickler erst um diese Probleme kümmern können.

Was ist da los? Bei The Division 2 kam mit der großen Erweiterung „Warlords of New York“ eine Menge neuer Content und Anpassungen ins Spiel, doch auch ein paar Probleme.

Einige Spieler gehen so weit, dass sie sogar fordern, die Entwickler sollen den kompletten geplanten Content auf Eis legen und sich erstmal um diese Probleme kümmern – Obwohl möglicherweise sogar Zombies ins Spiel kommen könnten.

Schaut euch hier an, was die Agenten da fordern und zu welchen dieser Punkte die Entwickler sich bereits geäußert haben.

Division 2 frustet seine Spieler gerne mal mit unschönen Bildern und Bugs.

Bug-Liste ist lang – Spieler fordern mehr Service, weniger Content

Was wird gefordert? Ein Thread auf Reddit zählt viele konkrete Probleme auf. Diese vervollständigen dann die User noch in den fast 700 Kommentaren.

Treffer-Registrierung scheint kaputt.

Gear-Set-Talente funktionieren teilweise nicht.

Andauernde Sound-Bugs.

Schlechte Loot-Qualität auf hoher Schwierigkeit.

Schaden der Feinde ist zu hoch.

Feindliche Genauigkeit ist zu gut.

Gegner sind zu aggressiv.

Die Feinde stecken zu viel ein.

Schlechte Multiplayer-Skalierung.

Agenten bekommen Schaden hinter Deckungen.

Feindliche Status-Effekte machen zu viel Schaden.

Reset des Season-Fortschritts.

Den Kommentaren nach zu urteilen, macht den Spielern die Genauigkeit der Feinde mit am meisten zu schaffen. Es gibt Banditen, die mit ihrer SMG oder einer Schrotflinte über Sniper-Entfernungen starke Treffer verteilen. Ihr kriegt also hohen Schaden von Gegnern, die eigentlich noch kein Problem sein sollten, weil sie zu weit weg sind. „asdgred“ meint: „Ich wünschte unsere Shotguns würden auf diese Entfernungen funktionieren“.

Dem Thread-Ersteller „Iamleeboyle“ geht dazu noch auf die Nerven, dass während der vielen Notfall-Wartungen und Server-Downs der letzten Wochen oft Bugs gefixt wurden, die dem Spieler geholfen haben. Er sagt klipp und klar: „Massive, verschiebt alle kommenden Content-Drops! Repariert zuerst das Spiel“.

So einige Spieler können über manche Bugs hinwegsehen, wenn das Spiel einem dann wieder solche Bilder liefert.

Entwickler geben viel Auskunft, lassen aber auch vieles offen

Was sagen die Entwickler dazu? Die Verantwortlichen sind der Sache allerdings schon auf der Spur. Im wöchentlichen Community-Stream „State of the Game“ vom 18. März sprachen die Entwickler über viele der Punkte, die aktuell für Kritik sorgen. Schon in der Woche zuvor stellte Massive Lösungen für zwei der größten Probleme in Aussicht. Doch es steht noch mehr auf dem Fix-Zettel:

Die Fehler der Gear-Sets sind bekannt und haben die höchste Priorität.

Schaden der NPCs soll verringert werden.

Die „Schwammigkeit“ der Gegner, wenn man mit Gruppen unterwegs ist, soll verringert werden. Feinde halten dann weniger aus.

An dem Problem mit dem Season-Fortschritt wird gearbeitet.

Die Unregelmäßigkeiten der Treffer-Registrierung werden untersucht.

Schlechte Loot-Qualität auf höheren Stufen wird überarbeitet.

Die Entwickler sagen aber auch, dass ihnen der hohe Schwierigkeits-Grad nach der WoNY-Erweiterung gefällt. Wenn sie beispielsweise den Schaden der Gegner verringern, dann bekommt dafür deren Rüstung und Gesundheit einen Boost. Wie sie das hinbekommen wollen und gleichzeitig gegen Kugelschwämme vorgehen, ließen sie allerdings weitestgehend offen. Ein kräftiger Schadens-Build dürfte euch hier schonmal helfen.

Wie die Balance am Ende aussieht, bekommen wir in den nächsten Wochen zu sehen. Auch ob bis dahin der letzte Hunter gefunden wurde: die Agenten sitzen schon seit Wochen an den schweren Rätseln in Division 2.

Was seht ihr als die aktuell größten Baustellen im Spiel?