Kämpfen wir bei The Division 2 bald auch gegen Zombies? Spieler fanden nun einen Hinweis darauf, dass es für die Agenten im Rahmen der Season 1 möglicherweise wirklich gegen Untote gehen könnte.

Wie sieht’s mit Zombies bei The Division 2 aus? Aktuell gibt es dort keine Zombies im Spiel. The Division 2 setzt zwar auf die Postapokalypse, bedient sich dafür aber eines realistischeren Szenarios, das in den USA nach einem Virus-Ausbruch angesiedelt ist.

Doch Zombies und die Postapokalypse gehören für viele zusammen. Und deshalb geistert auch der Wunsch nach Zombies bei der Division-Reihe bereits seit einer ganzen Weile durch die Community. So wünscht sich so manch ein Fan schon seit dem ersten Ableger auch Untote, die den Agenten das Leben zusätzlich schwer machen. Schließlich würde sich das Setting dafür hervorragend eignen.

Möglicherweise könnte dieser Wunsch tatsächlich in Erfüllung gehen – und das schon relativ bald.

Was haben Spieler nun entdeckt? Bei The Division 2 ist vor Kurzem die Warlords-Erweiterung erschienen und es läuft aktuell die Season 1. Denn in Jahr 2 setzt The Division 2 auf ein saisonales Content-Modell – ganz wie Destiny 2.

Die Season besteht dabei aus zahlreichen Events, jede Woche soll es etwas Neues zu tun geben. Und genau solch ein Event liefert in den Augen einiger Spieler einen Hinweis auf eine potenzielle Einführung von Zombies.

Was hat es mit dem Hinweis auf sich? Im Spiel kann man sich den Verlauf der Saison samt ihren Events bereits anschauen. Und dort stieß man auf ein Event, das zwar erst in mehr als 6 Wochen startet, dafür aber durchaus spannend klingt.

Dabei handelt es sich um ein globales Event. Es heißt Reanimated (Wiederbelebt). Die Beschreibung lautet: „Eine neue Technologie führt dazu, dass Gegner nach dem Tod wiederbelebt werden. Diese Reanimation kann nur unterbunden werden, indem die Hirnreaktion durch gezielte Kopfschüsse unterbrochen wird.“

Körper-Treffer haben also offenbar wenig Wirkung, die lebenden Toten können nur mit Kopfschüssen ausgeschaltet werden – für so manch einen Fan hört sich das klar nach Zombies an.

Wie wahrscheinlich ist die Einführung von Zombies? Mehr wird über das Event nicht in der Beschreibung verraten. Abseits davon gibt es bislang ebenfalls noch keine weiteren Infos seitens Massive.

Zahlreiche Spieler sind sich auch noch nicht ganz sicher, was sie unter dem Strich erwartet. Einige scherzen, es wird ein Event, wo jeder Gegner ein Elite-Heiler der Black Tusk sein wird und die ganzen Kugelschwämme, die jetzt schon fast unbesiegbar sind, dann zu einer unzerstörbaren Untoten-Armee mutieren.

Andere können sich mit dem Gedanken von Zombies bei The Division 2 gar nicht anfreunden und wünschen sich lieber alles andere – nur nicht, dass es dazu kommt.

Wiederum andere würden sich sehr darüber freuen, wenn Untote ins Spiel kämen und schwärmen bereits davon, wie atmosphärisch die Kämpfe gegen Zombies bei schlechtem Wetter oder in einem nächtlichen New York und D.C. ablaufen würden.

Übrigens, falls ihr jetzt schon mehr Atmosphäre wollt: The Division 2 spielt sich viel intensiver, seit ich diesen Knopf drückte

Doch auch wenn es sich tatsächlich gar nicht so abwegig anhört – ob es sich wirklich um Zombies handelt oder nicht, muss zunächst abgewartet werden. Es bleibt also spannend.

Aber ganz unwahrscheinlich wirkt deren potentielle Einführung nicht. Schließlich haben die Entwickler selbst bereits 2017 gefragt, was Spieler von Zombies bei The Division halten würden: Zombies in The Division? Massive will Euer Feedback zu künftigen Inhalten

Was, wenn ich keine Zombies mag? Sollten aber wirklich Zombies mit dem Wiederbelebt-Event ins Spiel kommen, könnte das nur von begrenzter Dauer sein – möglicherweise als eine Art Test. Denn die Events im Rahmen der Season 1 laufen bei The Division jeweils eine Woche.

Und falls ihr generell keine Zombies mögt, sollte das auch kein Problem sein. Denn dieses Event optional. Man muss es gezielt aktivieren, um daran teilzunehmen. Hat man darauf keine Lust, wird man also auch das reguläre Division-2-Erlebnis genießen können – Das mir übrigens derzeit viel besser gefällt, als Destiny 2.

Was denkt ihr? Machen uns bald nicht nur die Hunter, Black Tusk und andere Fraktionen das Agenten-Leben schwer, sondern auch Zombies? Würdet ihr euch über Untote in The Division 2 freuen?