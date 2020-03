Warum The Division 2 für mich gerade das bessere Destiny 2 ist

Die Destiny-Reihe ist und bleibt mein Lieblingsspiel, doch The Division 2 ist für aktuell für mich das bessere Destiny 2 und hat es geschafft, dass ich erstmals tatsächlich öfter meine Agenten-Ausrüstung als Hüter-Klamotten überziehe. Geht es euch da ähnlich – vielleicht mit anderen Spielen?

So blicke ich aktuell auf zwei meiner Lieblingsspiele: Ich bin Sven Galitzki, Shooter- und Destiny-Autor bei MeinMMO, und wenn es ein Spiel gibt, das wohl für immer einen Platz in meinem Herzen haben wird, dann ist das die Destiny-Reihe – also auch Destiny 2. Doch erstmals seit der Beta von Destiny 1 habe ich kurz vor der Season 10 meine virtuelle Hüter-Kluft zugunsten eines anderen Spiels stark vernachlässigt.

Denn The Division 2 feiert mit der großen Erweiterung „Warlords of New York“ eine Art zweiten Frühling und fesselt mich gerade mit vielen Dingen, die ich sonst eigentlich immer an Destiny 2 geliebt habe. Zudem begeistert mich noch etwas anderes bei The Division 2, was ich aktuell bei Bungie leider vermisse. Doch dazu später mehr.

Beachtet dabei, dass es sich um meine persönliche Meinung handelt, die sich nicht zwangsläufig mit euren Ansichten decken wird.

Warum der Durchhänger bei Destiny 2?

Kurzum: Ich habe jedes Hoch und Tief des Destiny-Franchise mitgemacht, doch erstmals sprechen mich die Inhalte der neuen Saison so wenig an, dass ich mich (bis auf die Trials) im Verlauf der Season 10 erstmal wohl nur sporadisch einloggen werde. Doch warum?

Das sind die Gründe:

Ja, die Trials sind zurück und es ist auch ein cooles Gefühl. Doch es im Prinzip das Gleiche, wie auch in Destiny 1. Und zwar nicht nur von der Mechanik her, sondern auch optisch.

Es fehlt der wirklich exklusive Loot, der mich auf den Leuchtturm locken würde. Wo sind bloß die Adept-Waffen?

Ansonsten bietet die Season 10 für mich kaum etwas, wofür ich mich begeistern kann. Neues Artefakt und Powerlevel? Wozu? Am Ende der Season ist es im Prinzip eh alles egal. Selbst in den Trials ist das Powerlevel aktuell (noch?) nicht so entscheidend, wie man das zunächst befürchtet hat.

Neue Rüstungen? Meine Optik und Stats habe ich mir eigentlich schon zusammengefarmt, von dem neuen Sachen spricht mich aktuell nicht wirklich etwas an.

Neue lohnenswerte Waffen? Im Prinzip bin ich jetzt nach den ganzen Buffs und Nerfs wieder bei meinem Loadout zurück, das ich auch schon vor ein paar Monaten nutzte (Gipfel, Spinne, Anarchie oder Whisper). Spitzenwaffen gibt es nicht mehr, nur eine Ritualwaffe ist für meinen Geschmack etwas zu wenig, um mich da wie früher bei Laune zu halten.

Neue Aktivitäten? Im Prinzip ist es für mich nun die Season 9 mit Kriegsgeist-Setting. Einen neuen Raid oder neue Strikes gibt es leider nicht, die alten bieten mir mittlerweile keinen Anreiz mehr.

Das alles und einige weitere Punkte mögen längst nicht für jeden gelten. Doch ich kenne viele, denen es aktuell genau so oder zumindest ähnlich geht.

Ich glaube weiterhin fest an Destiny: Destiny 2 ist für mich dabei keinesfalls ein schlechtes Spiel. Und ich hoffe und glaube, dass es schon bald anders rund um Destiny 2 aussehen könnte. Doch aktuell ist mit der Saison der Würdigen erstmals bei mir einfach die Luft raus.

Unter dem Strich gib es für mit Season 10 einfach zu wenig Neues, was mich motivieren könnte, regelmäßig einzuschalten. Gleichzeitig bin ich an einem Punkt angekommen, an dem mir Inhalte, die mich bislang auf Dauer motiviert haben, einfach keinen Spaß mehr machen.

Warum The Division 2?

So sehe ich gerade The Division 2: Anders sieht es für mich aktuell bei The Division 2 aus – auch wenn Massives Deckungs-Shooter aktuell durchaus mit eigenen Problemen zu kämpfen hat.

Zwar war ich bereits seit The Division 1 nicht nur ein fleißiger Hüter, sondern auch ein begeisterter Agent, doch mein Hauptaugenmerk lag stets auf der Welt von Destiny. Das hat sich mit Title Update 8, der großen Warlords-Erweiterung und der kürzlich gestarteten Season 1 nun geändert. Aktuell bin ich in erster Linie Agent.

Das mag ich aktuell an The Division 2:

Die Warlords-Erweiterung führt die Story von The Division 2 fort. Das ist für mich aktuell spannender und unterhaltsamer als die saisonalen Story-Fetzen bei Destiny 2.

The Division 2 hat nun eine fantastische, neue Open World im Herzen von New York. Ja, New York gab es schon in The Division 2, doch das neue Gebiet in Lower Manhattan ist ganz anders als NYC aus dem ersten Teil und bietet für Neulinge und Veteranen gleichermaßen viel Neues. Auch wenn der Mond bei Destiny 2 mit Shadowkeep für Nostalgie-Gefühle sorgte – für das neue New York kann ich mich irgendwie mehr begeistern.

Mit Title Update 8 gab viele Änderungen, die so oder in ähnlicher Form von Spielern gefordert wurden. Unter anderem wurde mit Gear 2.0 das Ausrüstungssystem überarbeitet und das Maximal-Level angehoben. Vergleichbares gab es auch bei Destiny 2. Doch bei The Division 2 hat es in meinen Augen deutlich effektiver gegriffen und mehr zum Spielspaß und der Langzeitmotivation beigetragen. Viele Sachen, die mich an The Division 2 gestört und mich vom tieferen Eintauchen abgehalten haben, wurden nun verbessert oder behoben.

Mit Seasons und einer Art Battle Pass setzt The Division 2 nun genau wie Destiny 2 auf ein saisonales Content-Modell. Doch in meinen Augen motivieren der Aufbau der Saison sowie die saisonalen Prämien bei The Division 2 mehr als aktuell bei Destiny 2. Dafür laufe ich im Moment sogar liebend gerne alte Inhalte in Washington D.C.

Auch das sind nur einige von zahlreichen Punkten und vieles davon mag Geschmacks- beziehungsweise Ansichtssache sein. Doch mich wirklich von Destiny 2 wegzuziehen, hat bisher noch kein Spiel wirklich geschafft. Und genau aufgrund dieser Punkte erlebe ich selbst aktuell eine Art 2. Frühling mit The Division 2 – obwohl ich es auch vorher immer regelmäßig (auch während Content-Dürre) gespielt habe.

Das macht für mich The Division 2 aktuell besser als Destiny 2

Zwei Punkte, die für mich den Unterschied machen: Unter dem Strich sind es für mich 2 Punkte, die mich die Agenten-Rolle meinen Pflichten als Hüter vorziehen lassen:

Der aktuelle Spaßfaktor

Die Entwicklung des Spiels

The Division 2 macht mir mehr Spaß: The Division 2 hat jüngst eine Generalüberholung hinter sich (ähnlich wie einst Destiny 2 mit Forsaken) und hat zudem mit Warlords und der Season 1 aktuell viel Neues zu bieten. Deshalb macht das Spiel aktuell mir schlicht und einfach mehr Spaß.

Hier stimmt für mich aktuell einfach der Mix zwischen neuen Inhalten und der Motivation, bisherige Inhalte erneut zu spielen. Denn auch den alten Content nehme ich mit der Season 1 derzeit gerne wieder mit. Das ist bei Destiny 2 leider momentan (oder mittlerweile) nicht mehr der Fall.

Bei The Division 2 merke ich – Das Spiel lebt: Zudem stimmt mich die Arbeit der Entwickler rund um The Division 2 bereits seit einiger Zeit sehr zuversichtlich und gibt mir auch aktuell das Gefühl, als würde es in dem Spiel und all seinen durchaus vorhandenen Problemen deutlich besser vorangehen (wenn auch in kleinen Schritten) als bei Destiny 2.

Dort habe ich aktuell das eher Gefühl, das Spiel wird mit dem nötigsten Aufwand auf Sparflamme betrieben. Von tatsächlicher Weiterentwicklung merke ich dort leider nicht viel – eher stagniert das Spiel in meinen Augen oder macht in einigen Bereichen sogar Rückschritte – wie bei der weiteren Entwicklung der Waffen.

Auch wenn bei The Division 2 längst nicht alles nach der neuen Erweiterung und dem großen Update perfekt ist und das Spiel bei Loot und Balance teils noch kräftig nachbessern muss – Der 2. Frühling in Verbindung mit dem Gefühl, dass an meiner Reise als Agent offen und kontinuierlich getüftelt und optimiert wird, gibt mir das Gefühl, dass ich auch auf lange Sicht als Agent Spaß haben werde.

Bei Destiny 2 habe ich dieses Gefühl besonders seit der Forsaken-Erweiterung, aber auch seit Shadowkeep leider immer weiter verloren. Und obwohl beide Spiele im Prinzip generell auf ähnliche Inhalte und nun mit den Seasons auch auf vergleichbare Content-Nachschub-Modelle setzen, habe ich alleine durch diesen Aspekt das Gefühl, dass es sich aktuell mehr lohnt, meine Zeit in The Division 2 zu investieren.

Mein Fazit in Kurzform: Die neuen Inhalte bei The Division 2 sind stimmig und machen Spaß. Bei Destiny 2 sieht es zumindest für mich aktuell anders aus. Dort stimmt der Mix aus Neuem und der Motivation für alte Inhalte nicht mehr.

Zudem habe ich bei The Division 2 das Gefühl, dass die Entwickler mit voller Kraft am Spiel arbeiten, es vorantreiben, es verbessern – und zwar genau dort, wo Spieler es wollen (wenn teils auch langsam und erst in mehreren Anläufen). Ich habe einfach das Gefühl: Dieses Spiel lebt! Doch genau dieses Gefühl lässt bei mir leider immer mehr in Bezug auf Destiny 2 nach.

Wie sieht es bei euch aus? Geht es euch bei Destiny 2 oder möglicherweise bei The Division 2 mit anderen Spielen ähnlich? Habt auch ihr euer absolutes Lieblingsspiel mal für ein anderes Game beiseite gelegt? Oder gibt es ein Spiel, dem ihr ohne Wenn und Aber dauerhaft die Treue haltet?