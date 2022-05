MeinMMO-Autor Maik Schneider hat The Division 2 mit Leidenschaft gespielt. Ein Loot-Shooter nach seinem Geschmack. Doch die neue Season 9 sieht er skeptisch. Frischer Content ist nett, aber in der aktuellen Situation des Spiels macht es eigentlich alles nur noch schlimmer.

Als ich mit Destiny 1 erstmals auf den Schlachtfeldern eines Loot-Shooters unterwegs war, bemerkte ich schon, wie heftig mich das Spielkonzept abholt. Besonders im Team konnte ich unzählige Stunden abreißen, Müdigkeit wurde durch Gespräche vertrieben.

Doch mit der Ankündigung von Destiny 2 war bei mir Schluss, das Genre „Loot Shooter“ war 2017 für mich vorerst angeschrieben: Als ich wusste, dass es mit Destiny nicht weitergehen sollte, war ich raus. Alle Items und Waffen umsonst gesammelt? Nicht mit mir. Mama Schneider hat doch keinen Hohlkopf großgezogen.

Mit Division 2 versuchte ich mich 2019 erneut an einem Loot-Shooter und die alten Destiny-Gefühle waren zurück. Ich begann dann sogar bei MeinMMO, über Division zu schreiben.

Leider ging alles schnell den Bach runter, das Interesse sank rapide. Mit dem DLC „Warlords of New York“ hatte ich im Frühling 2020 kurz wieder Hoffnung, doch schnell wurde klar – es gibt gar keine echten Pläne für eine Zeit nach dem DLC.

Über den Autor Maik Schneider: The Division 2 ist ein Herzens-Projekt für mich. Ich habe als Fach-Autor zu Division 2 meine Karriere als Autor begonnen. Auch das Spielkonzept begeistert mich. Keine Ahnung, wie viele Stunden ich mit Zettel und Stift Builds gebaut habe.



Doch nach ein paar hundert Stunden war Schluss. Mitspieler verschwanden, meine Lust ging mit. Und auch wenn ich unglaublich gern wieder meine Kriegs-Drohnen auf die Feinde Washingtons loslassen würde, habe ich im Moment keine Ahnung, wann mich Division mal wieder richtig reinzieht.

The Division 2 ging nach dem großen DLC in eine Art Wartungs-Modus. Brachte zwar noch etwas Story mit den Seasons, aber das war’s. Seid bald 2 Jahren ist der Shooter in diesem Season-Modus, ohne wirklich etwas Neues zu liefern. Der Modus „Summit“ ist dabei eine kleine Ausnahme.

Schon früh kündigte man dann an, dass zumindest ein weiteres, großes Update geplant ist – sogar mit einem weiteren neuen Modus. Jetzt sind Infos dazu bekannt, Division 2 startet am 12. Mai Season 9.

Doch so richtig glücklich bin ich damit nicht.

Division 2: Season 9 bringt von allem ein bisschen

Season 9 mit TU15 ist ein Gießkannen-Update und bringt von allem ein bisschen:

Neuer Modus „Countdown“

Expertise-Mechanik für Ausrüstung

Neue Manhunt führt die Story weiter mit 5 Zielen

6 Events und 4 Ligen

Neue Waffen, Rüstungs-Marke, Exotic, benannte Items und Ausrüstung

Division 2: Roadmap Season 9

Wie soll ich denn 7 andere Leute für die neue Aktivität finden?

Durch die Events läuft die Season bis Ende August. Am Ende geht das „Reanimated“-Event online, vom 23. bis 29. August.

Aber mal ganz ehrlich: Wie viel Potenzial hat TU15? Wie lange hält das bei Laune? Wie viele Spieler bringt das zurück? Und natürlich die wichtigste Frage, wenn es darum geht, das Spiel weiterzuentwickeln: Wie viel Geld lässt sich damit tatsächlich verdienen? Und ich denke, es wird nicht genug sein.

Der neue Modus setzt Spieler unter Zeitdruck und ist für 8 Leute ausgelegt. Es gibt Matchmaking und man kann es auch mit weniger Spieler schaffen. Aber mit 8 Leuten wie ein Raid und mit Zeitdruck? Ehrlich?

Warum nicht lieber etwas für kleinere Teams – es fällt mir ja schon schwer, auch nur einen Mitspieler zu finden. Und warum nutzt man nicht den hervorragenden Content, der schon im Spiel ist und findet einen Twist, der für mehr Wiederbespielbarkeit sorgt?

Ich stelle mir dabei zum Beispiel eine Jagd durch Washington D.C. vor, am besten in meiner eigenen Welt-Instanz. Mal muss ich Quests erledigen, mal ein Rätsel lösen, mal eine Mission durchziehen. So schieß ich mich stundenlang durch die Stadt, entdecke die Open World und kassiere stetig Loot.

Mit der neuen Manhunt kommt sogar eine passende Mechanik dazu ins Spiel – Mission Takeovers. In Season 9 übernehmen die Gegner der „True Sons“ einige Missionen, die sich dadurch anders spielen werden. Eine gute Idee der Entwickler, die aber hinter einer beschränkten Mechanik versteckt wird – den Story-basierten Manhunts.

Die spielt man einmal und wartet dann 3 Wochen auf das nächste Ziel. Die Ligen und Bekleidungs-Events ziehen mich auch nicht wirklich wieder rein.

Richtig gut gefällt mir eigentlich nur das Expertise-System. Auch hier lässt sich streiten, ob es sich dabei nur um eine Content-Streckung handelt, weil man jedes wichtige Teil im Spiel nochmal extra leveln kann. Doch die Idee, seine besten Ausrüstungen durch Spielzeit zu pushen, kommt gut bei mir an.

Season 9 macht mir keine Hoffnungen

The Division 2 wird mit einem deutlich kleineren Team weiterentwickelt als zu seiner Hochzeit. Die Entwickler müssen jetzt noch kritischer abwägen, was wichtig ist und was sie lieber lassen sollten.

Doch mit der Season 9 tun sie sich keinen Gefallen. Das Spiel wird dadurch nicht wieder relevanter oder gewinnt groß neue Spieler. Es verschlechtert sogar die Aussichten auf eine bessere Zukunft für Division in meinen Augen.

Ich hätte mich über Neuigkeiten zum Division-Film gefreut, der Ankündigung von Division 3 oder die Aussicht auf ein echtes DLC für Division 2.

The Division 2 Film kommt exklusiv auf Netflix – Agenten klopfen fiese Sprüche

Aber die neue Season 9 hat meinen Blick auf Division 2 verschlimmert. Ich hab noch weniger Hoffnungen als vorher, dass ich bald wieder mit Zocker-Kollegen spaßige Stunden in dem Titel verbringe.

Denn wie schon damals bei Destiny 1 waren es immer die Mitspieler, die mich lange bei Laune gehalten haben. Doch mit den Argumenten der Season 9 kriege ich niemanden zurück ins Spiel.

Mich interessiert brennend, was ihr von der neuen Season 9 denkt. Seid ihr auf meiner Seite oder teilt ihr meine Meinung überhaupt nicht? Freut ihr euch vielleicht einfach, dass überhaupt mal irgendwas im Spiel passiert?

Lasst uns gern ein Kommentar mit euren Gedanken zum Thema da.