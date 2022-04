„Immer noch eines der besten Games für mich“ – Warum Shooter-Fans The Division 2 nachholen sollten

In unserer Themenwoche „Find Your Next Game“ stellen wir euch alte und neue Spiele vor, auf die ihr mal einen Blick werfen solltet, wenn ihr sie noch nicht kennt. Hier geht es um den Loot-Shooter The Division 2. Das ist ein Spiel, das so grandios ist wie sein Scheitern, weshalb es auch 2022 noch für viele spaßige Spielstunden sorgt.

Genre: Loot-Shooter | Entwickler: Massive Entertainment (Ubisoft) | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Google Stadia | Release: 15.03.2019

Was ist The Division 2 für ein Spiel? The Division 2 ist, ganz plump gesagt, ein ernsteres Destiny. Während ihr im Sci-Fi-Abenteuer Destiny vollgepumpt mit Spacemagie über einen Saturn-Mond heizt, schickt euch Division in reale, amerikanische Städte, um die Dämonen des Bösen zu bekämpfen.

Das Setting orientiert sich an einer realistischen Welt, genau wie die Grafik. Teile der Erde liegen nach einer Pandemie in Trümmern, ganze Gesellschaften gehen ein, Regierungen stehen am Rande der Handlungsunfähigkeit. Da tretet ihr auf den Plan.

Der Loot-Shooter in der Third-Person-Perspektive mit Deckungs-Mechaniken verwandelt euch in einen Agenten der „Strategic Homeland Division“. Mit modernen Waffen und technologischen Spielereien ballert ihr euch durch die Ruinen von Washington D.C.

Ihr erledigt Missionen in einer extrem detailreichen Open World, vereitelt die Pläne der apokalyptischen Gangs und züchtet euch einen hoch spezialisierten Agenten, der örtlichen Warlords Alpträume verschafft.

Warum The Division 2 auch 3 Jahre nach dem Release ein Top-Titel seines Genres darstellt und ihr unbedingt reinschauen solltet, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, zeigen wir euch in dieser Ausgabe von „Find Your Next Game“. Beginnen wir mit dem deutschen Launch-Trailer:

The Division 2 – Ein Shooter-Hit auf dem höchsten Niveau

Wie spielt sich der Loot-Shooter? Der Gameplay-Loop ist ganz typisch für das Genre:

Ihr erstellt eine Figur

Steigt immer weiter im Level auf

Sammelt einen Haufen Zeug, das euch verbessert

Verbessert das Zeug, das ihr haufenweise sammelt

Auf dem Weg zum maximalen Level erledigt ihr Story-Missionen, erforscht die fantastische Open World und baut euren Agenten immer weiter auf. Rüstungen und Waffen bieten unterschiedliche Status-Verbesserungen, die ihr aufeinander abstimmt.

Die Third-Person-Perspektive erlaubt euch dabei eine sehr gute Übersicht über das Schlachtfeld und die Deckungs-Mechaniken runden das Spielgefühl optimal ab.

Ihr braucht nicht einmal selbst laufen, um die nächste Deckung zu erreichen. Eine gekonnte Rolle zur Seite bringt euch zusammen mit dem Knopf für „zur nächsten Deckung laufen“ ein flüssiges Manöver.

Dazu könnt ihr aus der Deckung heraus anrennende Gegner durchlöchern, gezielt ins Visier nehmen oder mit einem gut getimten Granatentwurf aus dem Bild feuern.

Ein großes Arsenal an Waffen und tödlichen Gerätschaften steht euch beiseite.

Für das gewisse Etwas mischt ihr zwischen euren Kugelhagel allerlei technische Spielereien. Ihr könnt fliegende Drohen einsetzen, ratternde Geschütztürme, zielsuchende Minen oder nervige Mini-Blend-Flieger. Aus der großen Auswahl an Geräten dürft ihr 2 mit euch herumtragen.

Der Einsatz der aufdringlichen Kriegsspielzeuge lässt sich sogar so weit auf die Spitze treiben, dass Schusswaffen nur eine Nebenrolle spielen. Schießt ihr Feinden lieber selbst ins Gesicht, lasst ihr euch von der Technik supporten.

In Sachen Waffen, Kriegsgerät und Ausrüstung ist für quasi jeden Spielstil was dabei.

Das ist insgesamt alles sehr stimmig, fühlt sich nur selten hakelig an und dürfte sogar Ego-Shooter-Veteranen direkt gefallen, die sonst nur Waffe und Hand auf dem Bildschirm gewohnt sind.

Für einen Eindruck vom Gameplay binden wir euch hier ein Video einer typischen Mission von The Division 2 ein. Achtet auf die detailreichen Umgebungen und den geschickten Einsatz von Gerät und Deckung:

Für Motivation sorgen dabei nicht nur das hervorragende Environmental Storytelling und die lange Story-Kampagne, sondern auch ein Schwall an Loot, der regelmäßig für eine komplette Rotation in eurem Inventar sorgt.

Habt ihr das Maximal-Level 30 erreicht und die „erste“ Story abgeschlossen, schaltet ihr die Spezialisierungen frei. Das kann euch schonmal 25 bis 30 Stunden beschäftigen.

Die Spezialisierungen sind im weitesten Sinne RPG-Klassen, die euch aktive wie passive Boni liefern.

Da gibt es zum Beispiel die Spezialisierung „Firewall“. Der Quartiermeister kramt einen Flammenwerfer mit passendem Schutzschild aus seinem Spind und ihr mutiert zu einem feurigen Nahkämpfer mit Wut auf alles, was sich auf 15 Meter eurem Visier nähert.

Mögt ihr es weniger gut durch, setzt ihr statt auf Feuer auf Explosionen oder Reichweite. Im Basis-Spiel sind 3 Spezialisierungen enthalten, die ihr zwar einzeln aufleveln müsst, aber auch wieder auswechseln könnt.

Mit den Spezialisierungen schaltet ihr eine schwere Waffe und einen Fähigkeiten-Baum frei.

So gut wie alle Inhalte von Division 2 lassen sich im Koop spielen. Allerdings ist der MMO-Shooter auch als Singleplayer ein Hit und spricht euch die Vorstellung bisher an, braucht ihr nicht unbedingt ein komplettes Agenten-Team.

Am obersten Ende der Content-Nahrungskette stehen 2 knackige Raids für 8 Agenten. Große PvE-Missionen mit fiesen Bossen, die euch viel Abstimmung und Mechanik-Kenntnisse abverlangen. Allerdings braucht ihr dafür 7 weitere motivierte und voll ausgerüstete Spieler.

PvP gibt es in Division 2 ebenfalls. Entweder in reinen PvP-Kämpfen, die zügig wieder ein Ende und Gewinner finden oder in der Dark Zone.

Die Dark Zone ist ein spannender PvEvP-Modus, in dem ihr eine verseuchte Zone erforscht, starken Loot erbeutet und jederzeit auf feindliche Spieler treffen könnt. „Kontaminierten“ Loot müsst ihr ausfliegen lassen, bevor der PvP-Aspekt kickt und andere Spieler euer Zeug klauen.

In der Dark Zone trefft ihr feindliche Spieler – aber auch euer eigenes Team kann euch hintergehen.

Ein Vorteil von Division 2 ist auch ein wenig sein Alter. Der Release war bereits 2019 und ihr kriegt das Basis-Spiel schon für 10 Euro – eure gewählte Plattform spielt dabei keine Rolle.

Hat euch das Basis-Spiel überzeugt, könnt ihr dann noch zum großen, kostenpflichtigen DLC „Warlords of New York“ greifen. Hier jagt ihr den fiesen Gegenspieler aus dem ersten Division-Spiel und tummelt euch im verwüsteten New York City.

Bei der Grafik merkt man dem Loot-Shooter sein Alter wiederum nicht an. Die realistisch gehaltenen Umgebungen sehen richtig gut aus, sorgen das ganze Spiel über für tolle Aussichten und viele Modelle strotzen nur so vor Details.

Division 2 bietet immer noch tolle Aussichten und starke Grafik.

Das hört sich bisher alles fantastisch an, oder nicht? Doch wo die Sonne scheint, ist auch ein Schattenplatz nicht weit. So kämpft The Division 2 mit einigen Problemen, die wir euch im nächsten Abschnitt näher erläutern.

Wer ein MMO-Endgame erwartet, wird enttäuscht

Wo hakt es bei Division 2? Der Shooter bietet eine starke und lange Story, massig Ausrüstung, Technikspielereien und eine schöne, große Open World.

Geht ihr mit den richtigen Erwartungen in den Loot-Shooter, habt ihr eine gute Zeit und ein spannendes Abenteuer erlebt. Juckt euch aber der MMO- und Service-Aspekt an dem Spiel, wäre es möglich, dass ihr enttäuscht werdet.

Am Anfang wirken die Mechaniken, die Vielzahl an Attributen und Ausrüstungen noch überfordernd und es dauert auch lange, bis man alles kapiert – Zettelwirtschaft und Taschenrechner-Einsatz inbegriffen.

The Division 2: Die stärksten Attribute und Zusammenstellung des Schadens in einer Formel

Doch ob ihr euch nun einen Build aus dem Internet sucht oder selbst zu Stift und Zettel greift: Macht euch auf eine lange Loot-Suche bereit.

Es gibt zwar ein „Targeted Loot System“, mit dem ihr gezielt bestimmte Ausrüstung farmen könnt. Doch pro Ausrüstungsteil gibt es so viele Variablen, dass im Vergleich ein Gewinn beim Bingo im örtlichen Gemeindecenter wie eine Selbstverständlichkeit erscheint.

Missionen und Gebiete bringen euch zum Teil „Targeted Loot“.

Zwischen diesen passenden Glücksgriffen für euren Build fallen euch hunderte anderer Teile ins Inventar. Besonders am Anfang vom Endgame, wenn ihr noch nicht ganz genau wisst, ob ein Teil gut ist oder wertloser Schrott, ist das Inventar-Management ein echter Abtörner.

Ihr seid ständig am Sortieren, Werte vergleichen, Bank vollstopfen und werdet immer von der schleichenden Angst begleitet, doch ein gute Attributs-Kombo zerlegt zu haben.

Ihr bekommt zwar angezeigt, ob ein Wert auf einem Teil stark ist, müsst aber abnormal viele Variablen beachten.

In den ersten Stunden bringt das Spaß, weil die Komplexität Lust auf mehr macht und ihr ständig eure Macht steigert, sodass Gegner geradezu davonschmelzen.

Spätestens nach 100 Stunden wird das jedoch zu lästigen Pflicht, denn mit vollem Inventar könnt ihr nicht spielen und irgendwann müsst ihr aussortieren.

Ein längerer Kampf füllt das Inventar schon ein gutes Stück.

Dazu kommt eine ziemlich strikte Meta im Endgame. Eigentlich gibt es 3 Arten von Attributen: Schaden, Fertigkeit und Defensive. Doch letztlich dreht sich alles um die Schadens-Attribute. Nicht einmal Heiler sind gefragt – obwohl es starke Heilung im Spiel gibt.

Ob ihr die Raids spielen wollt, im PvP aufräumen oder die Dark Zone erobern: Ohne einen ausgereizten Schadens-Build kommt ihr nur selten weit.

Die Jagd nach dem perfekten Ausrüstungsstück bestimmt dann letztlich das komplette Endgame. Es gibt coole Rätsel im Spiel, zahlreiche Missionen und jede Menge zu entdecken. Doch vieles davon hat an sich nur einen geringen bis keinen Wiederspielwert.

Auch die Kämpfe gegen die unzähligen Gangster verlieren mit der Zeit ihren Reiz, weil es am Ende immer darauf hinausläuft, einen sehr saugfähigen Kugelschwamm mehrere Minuten lang mit Munition vollzupumpen.

Die Motivation hängt am Ende nur noch an dem Min-Max-Apsekt: „Ich will jetzt unbedingt die restlichen 0,3 % Waffenschaden auf meinen vermaledeiten Knieschützern!“.

Und dann grindet man dieselbe Mission am Lincoln Memorial 13 Mal, weil „Targeted Loot“ an diesem Tag Knieschützer verspricht.

Wollt ihr mehr über die Gründe für den Aufstieg und Fall von Division wissen, dann hört in unserem Podcast rein:

The Division 2 – Pro, Kontra und Fazit

Der Loot-Shooter ist richtig gut, wenn ihr eine spannende Story in einem realen Setting erleben wollt. Das Sammeln und Verbessern bringt Spaß und Motivation, das Geballer und geschickte Verwenden von Gerätschaften hält bei Laune.

Doch der Spaß hat ein Haltbarkeits-Datum und die Luft ist nach dem Start des Endgames schnell raus. Bis zu diesem Zeitpunkt ist Division 2 jedoch ein starker Koop-Shooter, der eine Empfehlung wert ist.

Nach der kürzlichen Ankündigung, dass neuer Content unterwegs ist, dürfte das folgende Zitat von MeinMMO-Leser „Gamer“ für so einige Fans Gültigkeit haben: „Immer noch eines der besten Games für mich. Zig Stunden damit verbracht. Wegen Content-Dürre nur noch gelegentlich gespielt, ich freue mich jetzt aber auf mehr“.

Pro Ausgereifter Deckungs-Shooter

Looten & Leveln

Grandiose Open World

Lange Story

Koop bis 4 Spieler

Vieles Solo spielbar

Günstig zu haben

Coole Militär-Spielzeuge

Schwierige Rätsel

Innovativer PvEvP-Modus Contra Lässt im Endgame nach

Etwas zu viel „Looten“

Geringe Build-Vielfalt im Endgame

Lange kein neuer Content

Wiederspielwert der meisten Aktivitäten mies

Kein Crossplay

Fazit: Ein großes MMO wie eine Sommercamp-Liebe