Find Your Next Game: Spring – Unser Programm

Während Find Your Next Game wollen wir euch neue Spiele vorstellen und einige Perlen zeigen, die wir euch empfehlen können. Dabei sollt ihr genau das Spiel finden, welches zu euch passt und mit dem ihr die kommenden Dutzenden Stunden verbringen könnt – eben euer „nächstes Spiel.“ Mehr dazu findet ihr auf unserer Themenseite von FYNG:

Von 4.-7. April findet im Livestream und auf unseren Webseiten GameStar.de , GamePro.de und MeinMMO.de wieder unser Event Find Your Next Game – kurz FYNG – statt. In über 20 Stunden Live-Programm auf unserem Twitch-Kanal MAX – Monsters and Explosions stellen wir euch über ein Dutzend neue Spiele vor, begleitet von Talks, Live-Gameplay und viel Interaktion mit der Community im Chat.

In der ersten Aprilwoche stellen wir euch im Livestream und auf den Webseiten wieder viele neue Spiele vor. Unsere Programmübersicht zeigt, was euch erwartet.

