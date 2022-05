The Division 2 ist wieder da – Neue Season 9 startet übermorgen und so geht’s 2022 weiter

Der Loot-Shooter The Division 2 war längst in der Versenkung verschwunden. Doch nun geht die Reise weiter und Season 9 mit TU15 startet am 12. Mai mit einem neuen Modus, frischen Mechaniken und einer Roadmap bis Ende August. MeinMMO zeigt euch die Details der neuen Season.

The Division 2 konnte die Erwartungen von Publisher Ubisoft nicht erfüllen und beendete abrupt den Content-Nachschub. Um das Spiel war es dann lange ruhig. Es gab zwar eine Ankündigung für ein neues Update, doch ein Zeitplan oder gar eine Roadmap gab es sehr lange nicht.

Dann kam Ende März 2022 die durchaus überraschende Nachricht – The Division 2 bekommt in Season 9 neuen Content. Darunter ein neuer Modus, die Gear-Mechanik „Expertise“ und neue Ausrüstung inklusive Exotics.

Nun ist ein Trailer und die Roadmap für Season 9 online. Auch der Starttermin steht: Am Donnerstag, dem 12. Mai, geht Division 2 weiter. Was ihr erwarten dürft, zeigen wir euch auf MeinMMO. Den Trailer zur neuen Season binden wir euch hier ein:

Division 2: Season 9 – Einmal das ganze Menü bis Ende August

Was kommt mit Season 9? Die Roadmap deckt einen Zeitplan bis Ende August ab und liefert von allem etwas und sogar etwas mehr:

Neuer Modus Countdown

Expertise-System für Ausrüstung

Neue Manhunt führt die Story weiter mit 5 Zielen

6 Events und 4 Ligen

Neue Ausrüstungen

Wir erklären euch in den nächsten Zeilen, was hinter den einzelnen Punkten steckt. Die Roadmap binden wir euch hier ein:

Was ist das für ein neuer Spielmodus? Das Highlight der Season 9 dürfte der neue Modus Countdown sein. Wie der Name bereits vermuten lässt, sollt ihr unter Zeitdruck ein Problem fixen und stößt dabei auf heftige Gegenwehr.

2 Teams mit je 4 Agenten dringen in ein Kraftwerk ein, um ein Problem vor Ort zu lösen. Dabei habt ihr nur 15 Minuten, um die Situation zu bereinigen. Der Bereich ist voll mit Gegnern, die euch von der Stabilisierung des Kraftwerks abhalten wollen.

Der Modus ist grundsätzlich auf 8 Spieler ausgelegt, kann aber auch von weniger Leuten geschafft werden. Auch Solo-Spieler und kleinere Teams kommen rein – das Matchmaking ist aktiviert.

Countdown durften PC-Spieler bereits auf einem Test-Server ausprobieren. Wollt ihr euch den Modus bereits im Details ansehen, binden wir euch hier ein Video des Division-YouTubers „Charles“ ein:

Was ist das „Expertise System“? Durch die neue Gear-Mechanik lässt sich Ausrüstung auf eine neue Art verbessern. Wenn ihr mit bestimmten Items spielt, levelt die Ausrüstung im Hintergrund mit, was euch am Ende Extra-Power beschert. Es lassen sich auch passende Gegenstände „spenden“, um die Expertise-Stufe zu erhöhen.

Ihr levelt jedoch nicht ein spezielles Item, sondern die Kategorie. Also zum Beispiel die Waffenklasse „Sturmgewehre“. Benannte Items haben ebenfalls einen eigenen Expertise-Rang, genau wie Exotics, Marken, Gear-Sets und Rüstungs-Teile.

Damit kommt weitere Tiefe in das Ausrüstungssystem. In einem gesonderten, neuen Menü habt ihr eine Übersicht über die Expertise-Level der Ausrüstungen.

Wir haben auf MeinMMO übrigens erst kürzlich über Division in unserem Podcast gesprochen:

Wie bringt die neue „Manhunt“? Lange wiederholte The Division 2 alte Seasons und brachte immer wieder neue Inkarnationen bereits erledigter Gegner. Mit Season 9 gibt es mal wieder 5 neue Ziele und mit ihnen eine neue Story rund um die Fraktion „True Sons“.

Anführer der neuen Gegner-Truppe ist Captain Lewis, den ihr ganz am Ende der Manhunt legen sollt:

Ihr kämpft euch jedoch erst zu dem Boss durch. Vorher müsst ihr seine Schergen erledigen und alle 3 Woche gibt es einen neuen Gegner:

Ab 12. Mai: Major Castillo

Ab 31. Mai: Sergent Daniels

Ab 21. Juni: Lieutenant Chang

Ab 12. Juli: Major Xander

Captain Lewis – Alle Lieutenants besiegen

Die Lieutenants übernehmen bei der Einführung dann eine der Missionen in D.C., die von den True Sons überlaufen sind.

Kurze Zeit nach Einführung der kleinen Bosse geht dann eine Liga online. Bei diesen Ligen müsst ihr bestimmte Missionen absolvieren und gut abschneiden für Extra-Belohungen:

Castillo League: 17. Mai – 31. Mai

Daniels League: 07. Juni – 21. Juni

Chang League: 28. Juni – 12. Juli

Xander League: 19. Juli – 02. August

Außerdem gibt es einen neuen Battle Pass, mit dem ihr euch im Tausch gegen Spielzeit weitere Items besorgen könnt. Dabei gibt es einen kostenlosen Pfad und einen Premium-Pfad, der mehr Items ausspuckt, wenn ihr dafür bezahlt.

Welche Events laufen in Season 9? Nach aktuellem Stand läuft die Season 9 bis mindestens zum 29. August – da endet das letzte, angekündigte Event. Folgende Events sind in Seaosn 9 geplant:

Polarity Switch: 24. Mai – 30. Mai

Guardians: 14. Juni – 20. Juni

SHD Exposed: 05. Juli – 11. Juli

Hollywood: 26. Juli – 01. August

Golden Bullet: 09. August – 15. August

Reanimated: 23. August – 29. August

Was gibt es für neue Ausrüstung? Auch hier gibt es von allem ein bisschen. Ihr findet neuen Waffen und Ausrüstung, sowie ein neues Gear-Set, ein neues Exotic und frische benannte Items.

Für noch mehr Details zum TU 15, schaut auf reddit vorbei. Hier findet ihr eine große Übersicht mit allen Infos auf Englisch (via reddit).

Wie geht es nach Season 9 weiter? Division 2 macht für die Zeit nach Season 9 keine Versprechungen. Die Verantwortlichen bei Entwickler Massive Entertainment arbeitet nun mit einem deutlich kleineren Teams an dem Titel als früher.

Der Creative Director Yannick Banchereau sagte in einem Stream zur Season 9, dass es durchaus Hoffnung gibt, Division 2 weiterzuentwickeln.

Allerdings liegt das auch an dem Erfolg der neuen Season: „Je mehr Leute spielen, desto besser können wir unsere Bosse davon überzeugen, mehr Content zu machen“ (via reddit). Die Zukunft bleibt also weiter unklar.

Doch immerhin ist bis Ende August ein gewisser Nachschub garantiert und das ist schon mehr, als man noch vor ein paar Monaten erwarten durfte.

Uns interessiert, was ihr von dem Content-Nachschub haltet. Lasst uns gern ein Kommentar zum Thema da. Es gibt ja immer noch viele Fans, die weiter ein Auge auf den Titel haben: „Immer noch eines der besten Games für mich“ – Warum Shooter-Fans The Division 2 nachholen sollten