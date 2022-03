Was ist aus The Division geworden? – Das war doch mal riesig

Der Loot-Shooter The Division galt lange Zeit als der größte Herausforderer von Destiny. In seinem post-apokalyptischen Setting tummelten sich jahrelang tausende Spieler. Was aus The Division geworden ist, verraten wir es euch in der neuen Folge des MeinMMO-Podcasts.

Tom Clancy’s: The Division feierte vor bereits über 5 Jahren seinen Release. Ein tödlicher Virus stürzt die USA ins Chaos, unzählige Menschen sterben und die Überlebenden werden in gnadenlose Machtkämpfe verwickelt.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Agenten oder einer Agentin der Strategic Homeland Division. Eure Aufgabe ist es, für Ordnung zu sorgen und Zivilisten zu verteidigen.

3 Jahre nach dem Release von The Division erschien der zweite Teil, der 7 Monate nach der Handlung des ersten Games spielt.

In der neuen Folge des Podcasts sprechen Leya, Schuhmann und Maik darüber, mit welchen Problemen die beiden Divisions zu kämpfen hatten, welche DLCs es gab und warum am Ende aus den großen Plänen nichts wurde.

Hier könnt ihr hören:

Anregungen oder Kritik?

So könnt ihr mitgestalten: Ihr könnt übrigens aktiv an der Verbesserung des Podcasts mitwirken. Wenn ihr Feedback wie Anregungen oder Kritik habt oder einfach einen coolen Themenvorschlag einreichen wollt, der dringend mal diskutiert werden sollte, dann schaut doch auf unserem Discord-Server vorbei.

Alternativ könnt ihr auch direkt eine Mail an info@mein-mmo.de schreiben und uns so an euren Gedanken teilhaben lassen. Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.