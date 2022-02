Was kann ein „Dark Souls“-Neuling eigentlich von Elden Ring erwarten?

Das Action-RPG Elden Ring hat viel Hype verursacht und startete mit über 750.000 Spielern auf Steam. Aber was können Spieler von einem sogenannten „SoulsBorne“-Game erwarten? Wir sprechen darüber in unserem MeinMMO-Podcast.

Das ist das Thema: Noch lange vor dem Release war Elden Ring auf Platz 2 der am meisten gewünschten Spiele auf Steam. Am Launch-Tag spielten über 750.000 Leute gleichzeitig das neue Game vom Entwickler FromSoftware.

Von den Kritikern erhielt es sagenhafte 97 Punkte auf Metacritic und dominierte auch Twitch, obwohl immer wieder Performance-Probleme bemängelt wurden.

Elden Ring gehört zu den sogenannten „SoulsBorne“-Spielen, also Games, die ähnlich wie die beliebten Spiele Dark Souls und Bloorborne funktionieren. Was das ist und wodurch sie sich auszeichnen sprechen Alexander Leitsch, Tarek Zehrer und Irina Moritz in diesem Podcast. Tarek und Irina konnten Elden Ring bereits vorab testen und teilen ihre Erfahrungen.

