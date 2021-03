The Division 2 spricht über Pläne für 2021 – So geht es in Jahr 3 weiter

Die Entwickler von The Division 2 haben nun endlich konkreter durchblicken lassen, wie es mit dem Spiel in seinem dritten Jahr weitergeht. Wir fassen zusammen, was ihr als Division-Agent im Verlauf von 2021 erwarten könnt.

Lange war die Zukunft von The Division 2 unklar, zahlreiche Fans machten sich Sorgen, ob es mit dem Shooter überhaupt noch weitergeht. Seit Februar 2021 haben wir endlich Gewissheit: das Spiel wird weitergeführt – auch, wenn sogar das Entwickler-Team selbst etwas überrascht wirkte.

Doch wie – darüber wusste man kaum etwas. Es hieß lediglich, dass später in diesem Jahr zusätzliche Inhalte für The Division 2 veröffentlicht werden und dass bereits dran gearbeitet wird. Nun wurde man endlich konkreter.

Das wissen wir jetzt über die neuen Inhalte

Das wird der Schwerpunkt: In dem nächsten großen Update will das Team einen komplett neuen Spiel-Modus bringen, den es so im Franchise noch nicht gegeben hat (also auch nicht in The Division 1). Mehr Infos gab es dazu leider nicht. Die kommen erst, wenn das Update näher kommt.

Zudem schaut man sich gerade neue Wege an, um eure Agenten voranzubringen. Der Fokus liegt dabei auf Vergrößerung der Build-Vielfalt und der Build-Brauchbarkeit.

Bei The Division 2 dürfte es erst zum Ende des Jahres 2021 wieder richtig spannend werden

Wann soll dieses Update erscheinen? Die Entwicklung des neuen, großen Updates befindet sich noch in einem frühen Stadium und wird noch etliche Monate beanspruchen. Als Termin nennt man aktuell “spät im Jahr 2021” – frühstens. Man will sich Zeit lassen, um wirklich bedeutsame Änderungen für das Spiel zu bringen.

Wer macht jetzt die neuen Inhalte überhaupt? Die Entwicklung des neuen Updates wird federführend von einem Team aus Projekt-Veteranen bei Ubisoft Massive übernommen – darunter Adrian Trasca (als Producer) und Yannick Banchereau (als Associate Creative Director).

Zudem hat man sich eine Gruppe talentierter Entwickler von Ubisoft Bucharest als Unterstützung an Bord geholt.

Was passiert bei The Division 2 bis zu den neuen Inhalten?

Das erwartet euch bis zum nächsten großen Update: Gerade Veteranen und langjährige Spieler könnten nun etwas enttäuscht werden – denn bis zum nächsten großen Update kommt leider kaum Neues:

Die Seasons von Jahr 2 werden aufgewärmt und in einen zweiten Durchlauf geschickt, werden also nochmal spielbar gemacht – samt der dazugehörigen Ligen und Events.

Das bedeutet: Die nächste Season 5 wird eine Neuauflage von Season 1. Das gibt Spielern dann die Chance, fehlende oder verpasste Belohnungen sowie Sammelobjekte aus den bisherigen Seasons zu ergattern.

Zudem soll aber auch weiter am Spiel getüftelt werden – in Form von kleineren Title Updates.

Das einzig wirklich Neue: Es sollen Bekleidungs-Events kommen

Hier übrigens nochmal eine interessante Info-Grafik, die von den Entwicklern im gleichen Zuge geteilt wurde:

Was haltet ihr von diesem Ausblick? Werdet ihr The Division 2 weiterhin die Treue halten? Ist für euch jetzt Schluss? Oder habt ihr längst das Interesse an dem Spiel verloren? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

