Das schwedische Ubisoft-Studio Massive arbeitet an neuen Spielen zu Avatar und Star Wars: Da machen sich die Fans von The Division Sorgen um ihre Spielreihe. Denn für die Postapokalypse scheint in Malmö nun kein Platz mehr zu sein. Wie geht The Division 2 weiter und kommt überhaupt ein The Division 3?

Das ist die Situation:

Nach dem Release von The Division 1 im Jahr 2016 arbeitete das Team von Massive nahtlos an The Division 2 weiter – The Division 1 wurde in den darauffolgenden Jahren von anderen Ubisoft-Studios mit Updates und DLCs versorgt

The Division 2 erschien am 15. März 2019 und erhielt 3 Episoden als kostenloses DLC

die Erweiterung „Warlords of New York“ kam am 3. März 2020 heraus – das war damals eine Überraschung

Im Moment ist nicht klar, wie die Reihe „The Division 2“ substantiell weitergeführt werden soll. Die aktuelle Season 4 soll noch bis Februar 2021 laufen. Wie es danach weitergeht, ist nicht bekannt

Die Zukunft der Reihe „The Division“ wurde jetzt durch eine Ankündigung Ubisofts in Frage gestellt, dass Massive an einem neuen Spiel zu Star Wars arbeitet

Kam damals mit nur kurzer Ankündigungszeit: Warlords of New York.

Die Frage ist daher: Wie geht die Spiele-Reihe The Division 2 weiter? Kommt da noch was Substantielles zu The Division 2 oder gar ein The Division 3?

„Team freut sich auf neue Erfahrung“

Das spricht dafür, dass Massive nicht mehr an The Division arbeitet: Gestern gab Ubisoft bekannt, dass Massive für Lucasfilm Games an einem neuen Story-basierten Spiel zu Star Wars arbeiten wird.

Federführend bei dem Projekt sind David Polfeldt und Julian Gerighty. Das sind die beiden Frontmänner der „The Division“-Reihe.

Es scheint daher wahrscheinlich zu sein, dass das neue Star-Wars-Spiel von dem Team umgesetzt wird, das bislang in Malmö an „The Division“ gearbeitet hat.

Julian Gerighty, der Kopf hinter The Division.

Es könnte daher sein, dass in Malmö, bei Massive, nicht länger an The Division gearbeitet wird.

Dafür spricht auch, dass Massive viele Mitarbeiter sucht, aber nur für das Avatar-Projekt und für das neue Star-Wars-Projekt. Es werden keine Mitarbeiter spezifisch für The Division gesucht.

Auch in der Presse-Mitteilung von Ubisoft ist nur die Rede davon, dass Massive an Avatar und an Star Wars arbeitet, über The Division wird nur in der Rückschau gesprochen. Gerighty sagt, man sei am Beginn einer neuen Reise. Für ihn sei es jetzt ein Weggang von der Welt aus „The Division.“ Doch er und das Team wären sehr aufgeregt, eine neue Erfahrung zu starten.

Eine klare Aussage, was mit The Division passiert, fehlt im Moment.

MMO-Shooter in der Krise: So steht’s um Destiny 2, Anthem, Division 2 vor 2021

The Division 2 blieb unter Verkaufs-Erwartungen von Ubisoft

Die Zukunft von The Division war ohnehin schon in Frage gestellt, weil die Verkäufe von The Division 2 unter den Erwartungen geblieben waren, vor allem auf PS4 und Xbox One. The Division 2 wurde von Ubisoft in die Richtung eines Flops geschoben.

Der Taktik-Shooter war im November 2019 Teil der Begründung, warum Ubisoft die Release-Politik überarbeiten wollte: Offenbar war The Division 2 zu nah am Vorgänger und man konnte den Fans nicht erklären, warum sie sich ein neues The Division kaufen sollten.

Im März 2020 verschafften Gratis-Aktionen The Division 2 zwar Aufwind, aber der hielt offenbar nur kurz.

Das ist die Hoffnung der Fans: Im reddit wird das Thema „Was ist jetzt mit uns?“ ausführlich besprochen. Viele Fans gehen davon aus, dass The Division bei Massive erstmal nicht weiterentwickelt wird. Man glaubt, das Studio sei mit Star Wars und Avatar voll ausgelastet.

Man hofft aber, dass die Reihe „The Division“ von einem anderen Ubisoft-Studio fortgesetzt wird. So setzt man etwa Hoffnung in „Red Storm“, ein Studio in North Carolina, das bereits bei The Division 1 und 2 zugearbeitet hat.

Auf reddit kann man sich zudem vorstellen, dass die Reihe für einige Zeit pausiert und durchatmet. Ein endgültiges Ende der Reihe kann man sich dort kaum vorstellen. Denn immerhin hat Massive schon viel in die Reihe investiert. Einige Fans könnten sich etwa ein Spin-Off vorstellen.

Einige weisen auch darauf hin, dass es eine komische Zeit für eine Reihe wie „The Division“ sei, denn durch die aktuelle Pandemie ist The Division mit seinem Szenario eines todbringenden Virus, das Städte entvölkert, vielleicht zu dicht an der Realität.

The Division 2 und der Corona-Virus: Ich hab ein mulmiges Gefühl