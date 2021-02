The Division 2 stand vorm Ende – Sogar Team wirkt überrascht, dass es weitergeht

Vor Kurzem wurde bekannt, dass The Division 2 auch 2021 und darüber hinaus weitergehen wird und dass neue Inhalte kommen sollen. Doch das ist offenbar alles andere als selbstverständlich. Denn wie Nachricht zeigt, stand der Support für das Spiel wohl schon vor dem Aus.

Das hat The Division 2 nun verkündet: Nachdem bereits vor einigen Tagen Ubisoft Hoffnung für die Zukunft von The Division 2 gemacht hat, hat sich nun das verantwortliche Team hinter dem Titel in einer persönlichen Nachricht an die Fans gewandt.

Kurzum: Dort bedanken sich die Entwickler herzlichst für den Support der Spieler und verkünden ganz aufgeregt, dass später in diesem Jahr zusätzliche Inhalte für The Division 2 veröffentlicht werden.

Doch die Nachricht zeigt auch, wie knapp diese Entscheidung gewesen sein muss. Denn selbst das Entwickler-Team wirkt ein wenig überrascht, dass sie auch nach Jahr 2 noch an weiteren Inhalten für The Division 2 schrauben können.

Keine substantiellen Inhalte nach Jahr 2 waren in Planung

Das verrät die Nachricht noch: Offenbar war es so angedacht, dass Title Update 12 das letzte große Update für The Division 2 wird. Das hatten einige Spieler bereits gemutmaßt und das Team hat es in ihrer Nachricht nun bestätigt.

Damit hätte das Spiel also über das Jahr 2 hinaus (endet mit der Season 4 Anfang März) wohl keine substantiellen Inhalte oder Neuerungen mehr bekommen. Denn diese – übrigens selbst die Seasons – kamen bislang stets mit den großen Title Updates ins Spiel.

Ob es danach nochmal neue Inhalte gegeben hätte? Nach dem alten Plan wohl nicht

Dass es nun doch weitergeht, hat man hauptsächlich der anhaltenden Passion sowie der Unterstützung von Fans und Spielern zu verdanken. So klingt es zumindest. Dafür bedanken sich die Entwickler und betonen immer wieder, wie viel es ihnen bedeutet. Es macht wirklich den Anschein, als hätten sie da selbst nicht mehr so recht dran geglaubt.

So ging es aber auch zahlreichen Fans: Nach Bekanntwerden des Star-Wars-Projektes und da es in letzter Zeit generell auffällig still um das Spiel wurde, hatten viele bereits auf das „Ende“ von The Division 2 spekuliert.

So manch einer ging davon aus, dass der Shooter in Jahr 3 nur noch auf absoluter Sparflamme gehalten werden könnte und dabei (wenn überhaupt) ohne substantielle, neue Inhalte – maximal mit Seasons – weiterlaufen würde. Und das konnte tatsächlich offenbar nur knapp abgewendet werden.

Wie geht es jetzt weiter? Einen genauen Zeitplan gibt es nicht. Die Entwickler sagen im Prinzip nur, dass sie bereits an frischen Inhalten arbeiten, die später im Jahr 2021 erscheinen sollen. Weitere Details sollen folgen, aktuell sei es dafür noch zu früh.

Kommt nochmal eine Erweiterung vom Kaliber „Warlords of New York„? Das werden wir hoffentlich bald erfahren

Doch es heißt auch, dass man sich erst in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Direkt zu Beginn von Jahr 3, also im März, sollte man mit diesem Content also nicht rechnen. Ob es dann erstmal mit einer weiteren Season oder zunächst eine Zeit lang komplett ohne neue Inhalte weitergeht, ist aktuell nicht bekannt.

Was haltet ihr davon? Freut ihr euch, dass es mit The Division 2 weitergehen wird und dass neue Inhalte dafür kommen werden? Was glaubt ihr, was für Inhalte das sein werden? Eine neue Erweiterung im Stile von Warlords of New York? Etwas kleineres? Oder nur Seasons? Und für wie wahrscheinlich haltet ihr einen Teil 3? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Übrigens, aktuell könnt ihr euch bei The Division 2 zum Ende von Jahr 2 noch im Crossover-Bekleidungsevent zu Resident Evil austoben: Resident Evil kommt zu The Division 2: Jetzt könnt ihr rumlaufen wie STARS