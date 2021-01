Was passiert 2021 noch bei The Division 2? Fakten, Gerüchte, Theorien

Was steht bei The Division 2 im neuen Jahr an? Was ist aktuell los und was kommt noch? Eine neue Erweiterung? The Division 3? Gar nichts? Erfahrt hier, was bislang darüber bekannt ist.

Zu Beginn von 2021 befindet sich The Division 2 in seiner nunmehr 4. Saison. Und gleichzeitig neigt sich das mittlerweile 2. Jahr des Spiels langsam seinem Ende entgegen. So manch ein Agent dürfte sich nun langsam fragen: Was erwartet mich jetzt noch? Und wie geht es mit dem Spiel weiter? Wie sieht es eigentlich mit Jahr 3 aus?

MeinMMO fasst nachfolgend zusammen, was bisher bekannt ist und zeigt einige Theorien der Community.

Das erwartet euch noch in Jahr 2

Was ist gerade los bei The Division 2? Nach dem großen Title Update 12 im Dezember 2020 läuft bei The Division 2 aktuell die Season 4 „End of Watch“. Diese führt die Ereignisse nach der Warlords-Erweiterung fort und lässt die Spieler Jagd auf ihre alte Chefin machen, die abtrünnig geworden ist.

Das Ende der Season 4 dürfte dabei übrigens auch das Ende von Jahr 2 markieren. Denn die Saison läuft bis Anfang März. Genau dann würde auch das 3. Jahr von The Division 2 anbrechen.

Was steht noch in Jahr 2 an? Die Season versorgt das Spiel noch bis Ende Februar mit frischen Inhalten.

Roadmap bis zum Ende von Jahr 2

In diesem Rahmen folgen noch verschiedene Events und die saisonale Fahndung, also die Jagd nach dem alten Boss Faye Lau, wird fortgeführt.

Mehr zur Season 4 erfahrt ihr hier: The Division 2: Title Update 12 & Season 4 starten – Das erwartet euch

Interessant dürften hier vor allem noch 2 Ereignisse sein:

Das Bekleidungs-Event Codename Albtraum

sowie das nicht in der Roadmap gelistete Title Update 12.1

Bei dem Bekleidungs-Event „Codename: Nightmare“ handelt es sich um das einstige Spezial-Event, das eigentlich in einem umfunktionierten Kenly College spielen sollte. Das Event sollte eigentlich eine neue, besondere Gameplay-Erfahrung bieten, was jedoch von den Entwicklern verworfen wurde. Stattdessen soll es nun ein Apparel-Event werden, wie keines zuvor, das bisher bei The Division 2 abgehalten wurde. Mehr Details findet ihr hier: Neue Details zum mysteriösen Albtraum-Event – Was erwartet uns?

Zudem dürfte für so manch einen Spieler auch das Title Update 12.1 interessant werden, das am 2. Februar 2021 kommen soll. Denn damit kommt nicht nur Codename: Nightmare ins Spiel, sondern unter anderem auch eine Art Next-Gen-Upgrade für die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X.

Auf PS5 und Xbox Series X dürfte The Division 2 bald hübscher und flüssiger laufen

Damit wird The Division 2 auf der PlayStation 5 und der Series X

in 4K spielbar sein

und mit 60 FPS laufen

was einen der größten (technischen) Wünsche der Konsolen-Spieler verkörpert.

Was ist nun mit Jahr 3?

So ist die aktuelle Situation: Genau dieses Thema sorgt aktuell für Unruhe und Spekulationen innerhalb der Community. Denn kürzlich wurde bekannt, dass das 1. neue Spiel zu Star Wars ohne EA ausgerechnet von Massive, also den Machern von The Division 2, kommen wird. Doch das Studio arbeitet auch noch an The Avatar Project. Ob da noch Platz für The Division 2 als dritten Triple-A-Titel bleibt? Viele denken „nein“ und gehen davon aus, dass Ubisoft und Massive das Franchise fallen oder schleifen lassen könnte.

Und obwohl das Jahr 2 mit der Season 4 in Kürze endet, ist über die weitere Zukunft des Franchise offiziell immer noch nichts wirklich Konkretes bekannt. Außer, dass das Division-Franchise wohl weitergeführt wird. Das hat Ubisoft mittlerweile auf Anfrage bestätigt.

Der deutschsprachige Division-YouTuber Charles hakte über den Stand der Dinge nach, nachdem die Nachricht über die Star Wars die Runde gemacht hatte. Denn viele sahen darin das Ende des Division-Franchise. Als Antwort hieß es ihm gegenüber von Activision:

„Massive ist ja ein sehr großes Studio, das parallel an mehreren Titeln arbeitet, zumal unsere Titel generell ja meist von mehreren Studios entwickelt und supportet werden. Die Ankündigung eines neuen Titels bedeutet ja nicht, dass andere Projekte nicht mehr supportet werden. Und natürlich bedeutet das auch nicht, dass Division als Franchise nicht mehr weiterverfolgt wird.“

Hier sein Video dazu:

Das Franchise an sich dürfte also weitergeführt werden. Doch weder Ubisoft, noch Massive lassen sich da bislang richtig in die Karten schauen. Es gibt aktuell jedoch einige gängige Theorien in den Reihen der Community, wie es mit dem Spiel weitergehen könnte.

Theorie 1 – Man lässt The Division 2 so weiterlaufen: Viele halten es für durchaus möglich, dass Massive und Ubisoft The Division 2 einfach so in Jahr 3 weiterlaufen lassen, also es über das saisonale Modell noch auf Sparflamme am Leben halten, ohne jedoch weitere substanzielle Inhalte zu liefern.

Aktuell erscheint es tatsächlich durchaus fraglich, ob Massive überhaupt noch eine große Erweiterung im Stile von „Warlords of New York“ bringt oder selbst (oder ein anderes Studio) an The Division 3 arbeitet. Denn Aussagen von Ubisoft zufolge war man vom finanziellen Ergebnis von „The Division 2“ eher enttäuscht – gerade auf Konsolen blieben die Verkäufe offenbar unter den Erwartungen. Es klang nicht so, als wenn man an eine rosige Zukunft des Spiels glaubt.

Ubisoft ist finanziell von The Division 2 eher enttäuscht

Diese Theorie gilt aktuell übrigens gefühlt als die wahrscheinlichste in den Reihen der Community.

Theorie 2 – Es kommt eine neue Erweiterung: Andere gehen davon aus, dass es zumindest ein weiteres Addon im Stile von Warlords (oder etwas abgespeckter) zu Beginn von Jahr 3 geben könnte – ob nun von Massive oder von einem anderen Entwickler-Studio Ubisofts. Denn The Division 2 hat inhaltlich durchaus noch einige lose Enden.

Auch geben die Sammelobjekte „Langley Berichte“ einigen Agenten Grund zur Hoffnung. Denn diese sind vor einiger Zeit zwar als Kategorie ins Spiel gekommen, doch erspielen konnte sie bislang noch niemand. Hier verspricht sich so manch ein Spieler Stoff für ein weiteres DLC.

Vermeintliche Inhalte der Langley Reports sind auf Reddit geleakt und sprechen von weltweiten CIA-Operationen, was wiederum einige vermuten lässt, dass es in diesem Zuge unter Umständen einen möglichen Schauplatz auch außer der USA geben könnte. Auch einige vermeintliche Datamining-Funde lassen vermuten, dass die Season 4 am Ende in ein weiteres Addon überleiten könnte. Es bleibt aber bislang nur bei reinen Spekulationen.

Der Division-YouTuber Charles geht in diesem Video näher auf diesen Sachverhalt ein:

Zudem sehen einige Spieler Parallelen zwischen der aktuellen Kommunikationspolitik von Ubisoft und Massive und der Lage kurz vor der Ankündigung von „Warlords of New York“. Auch dort herrschte, genau wie jetzt, längere Zeit absolute Funkstille, was die Zukunft von The Division 2 betrifft und dann wurde quasi aus dem Nichts die große Warlords-Erweiterung angekündigt. Nun wurde zwar Star Wars als nächstes großes Projekt in verkündet, doch auch in Bezug auf The Division geben Fans die Hoffnung noch nicht ganz auf.

Theorie 3 – Es kommt The Division 3: Wiederum andere spekulieren, dass Ubisoft unter Umständen doch noch einen dritten Teil der Division-Reihe ankündigen könnte, wenn auch vielleicht mit einem anderen Entwickler als Massive. Möglicherweise Red Storm Entertainment (die haben schon Ende 2020 ihren Hintergrund bei Twitter auf ein „Rogue Agent“-Symbol aus The Division umgestellt).

Als Grund wird unter anderem ein relativ junges Feature von The Division 2 aufgeführt, das erst vor Kurzem mit Title Update 12 seinen Weg ins Spiel fand – und zwar die Optimierungsstation. Genau hier sehen einige deutlich Parallelen zum Ende von The Division 1 und der Ankündigung von The Division 2.

MMO-Shooter in der Krise: So steht’s um Destiny 2, Anthem, Division 2 vor 2021

Denn die Optimierungsstation gab es auch schon in Teil 1. Dabei handelt es sich um ein mächtiges Werkzeug zur Verfeinerung von Endgame-Builds. Dort lässt sich gegen ein gewisses Entgelt das volle Potenzial aus jedem Ausrüstungs-Item herauskitzeln, indem man dessen Werte bis 100 % des möglichen Maximums treibt. Dieses Feature wurde am Ende des Lebenszyklus von The Division eingeführt und gab den Agenten quasi noch am Ende „etwas Cooles zum Spielen“, bevor The Division 2 angekündigt wurde.

Sehen einige als Indiz für ein baldiges The Division 3 – die Optimierungsstation

Genau das sehen nun einige als Bestätigung, dass auch Teil 2 das Ende seines Lebenszyklus erreicht haben könnte. Denn das Feature lässt euch im Prinzip eure Ausrüstung selbst perfektionieren – wenn auch immer noch mit einigem Aufwand. Das dürfte zwar für einige Zeit durchaus unterhaltsam sein, doch ist am Ende im Prinzip ein Sargnagel für den Loot-Shooter, wenn man die beste Ausrüstung selbst nicht mehr im Spiel ergrinden muss, sondern sie sich selbst zusammen tüfteln kann (die nötigen Komponenten für die Optimierung müsst ihr aber erspielen).

Gleichzeitig gehen die Vertreter dieser Theorie davon aus, dass Ubisoft dieses Franchise nicht einfach fallen lässt und die Division-Reihe zumindest mit einem anderen Entwickler als Massive fortgeführt werden könnte.

Aber auch hier handelt es sich um reine Spekulation. Was nun am Ende letztendlich eintreffen wird, ist noch absolut offen. Doch allzu lange werden Spieler wohl nicht mehr auf Klarheit warten müssen. Spätestens im März, also wenn das Jahr 3 anbricht, sollten Massive und Ubisoft ihr Schweigen zur Zukunft von The Division 2 brechen und wir alle dürften dann um einiges schlauer sein.

Aktuell machen sich Fans aber weiterhin Sorgen um die Zukunft der Reihe – Kein Division 3?

Was denkt ihr? Wie wird es mit The Division 2 in Jahr 3 weitergehen? Wird es eurer Meinung nach überhaupt noch ein richtiges Jahr 3 geben? Und wie seht ihr die Zukunft des Franchise? Sagt es uns und anderen Lesern von MeinMMO in den Kommentaren.