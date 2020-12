The Division 2: Mysteriöses Spezial-Event kommt erst 2021 und anders, als geplant

The Division 2 hat vor einiger Zeit ein Spezial-Event mit dem Namen „Codename: Albtraum“ (Codename: Nightmare) für den Winter angeteasert. Nun gab es dazu ein Update: Das Event kommt im Jahr 2021 und komplett anders, als ursprünglich angedacht.

Was hat es mit dem Spezial-Event auf sich? Codename Albtraum ist der Name für ein Spezial-Event, das die Entwickler von Massive für den Winter bei The Division 2 ankündigten.

Das mysteriöse Event wurde dabei im September bei einem Trailer zum Endlos-Modus „The Summit“ kurz angeteasert. Es gab kaum handfeste Infos – weder zum konkreten Start-Datum, noch zu den Inhalten. Codename: Nightmare sollte irgendwann im Winter kommen, zeitlich begrenzt laufen und im bereits verfügbaren Kenly College spielen – allerdings offenbar in einer gruseligen Version bei Nacht, weshalb einige sogar auf ein Halloween-Event spekulierten.

Seitdem wurde es jedoch still um das Event. Bis jetzt. Denn nun gab es ein Update von den Entwicklern. Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen.

Hier das mysteriöse Special Event auf der Roadmap für 2020

Codename: Nightmare – Das wissen wir nun zu dem mysteriösen Event

Wann genau kommt das Event nun? Es gibt endlich ein konkretes Datum. Das Event wird nämlich Teil von Title Update 12.1 sein, das am 2. Februar 2020 erscheinen soll. Damit fällt das Event in die zweite Hälfte von Season 4, die mit TU12 am 8. Dezember 2020 an den Start gehen wird.

Was ist dann anders? Ursprünglich sollte Codename: Nightmare eine neue, besondere Gameplay-Erfahrung in einem umfunktionierten Kenly College bieten. Das wurde jedoch von Massive verworfen. Die Entwickler haben den Fokus bei diesem Event stattdessen auf Bekleidung umgeschwenkt.

Kurzum: Das mysteriöse Spezial-Event wird im Prinzip ein besonderes Bekleidungs-Event (Apparel-Event) mit mehr Belohnungen, bei dem man laut Entwicklern richtig gut aussehende, einzigartige Outfits, Trophäen und Skins erspielen können wird. Es soll wie kein anderes Apparel-Event werden, das bisher bei The Division 2 abgehalten wurde. Eine neue Gameplay-Erfahrung wird es aber in diesem Rahmen wohl nicht geben.

Hier sollte Codename: Albtraum ursprünglich spielen – ein gruseliges Kenly College bei Nacht und Gewitter

Deshalb wurde das Event umgekrempelt: Doch warum die Änderungen? Schuld sind offenbar die Auswirkungen der Corona-Pandemie und damit zusammenhängende, unvorhersehbare Umstände.

„Es war bisher ein hartes Jahr für alle, ein hartes Jahr auch für uns. Und eine der Konsequenzen daraus ist, dass wir Änderungen an unserem Plan vornehmen mussten.“ – so Yannick Banchereau, der Associate Creative Director von Massive.

Übrigens, was euch in diesem Jahr noch bei The Divison 2 erwartet, erfahrt ihr hier: Endlich wissen wir, wie es mit The Division 2 weitergeht – Roadmap 2020