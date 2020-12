The Division 2: Wartung, Server-Down am 8.12. – TU12 und Season 4 kommen heute

Heute, am 8. Dezember, ist einiges los bei The Division 2. Zunächst erwarten euch Wartungsarbeiten auf allen Plattformen (PS4, der Xbox One, Stadia, PC). Dabei gehen die Server für mehrere Stunden offline und das Title Update 12 wird aufgespielt. Nach dem Server-Down startet dann die neue Season 4. Lest hier alles Wissenswerte zum Ablauf der Wartung sowie den Patch Notes.

Was hat es mit der Wartung auf sich? Die Entwickler von Massive schrauben auch weiterhin kontinuierlich an The Division 2 und so erhält das Spiel heute sein nächstes großes Update – das Title Update 12. Der neue Patch bringt dabei zahlreiche Änderungen, Verbesserungen und Neuerungen ins Spiel. Zudem startet heute auch noch Season 4, die einige neue Inhalte mit sich bringt. Deshalb wird heute entsprechend eine Wartung durchgeführt.

Übrigens, auf dieses Feature werdet ihr noch etwas länger warten müssen: The Division 2 bekommt Upgrade für Next-Gen-Konsolen – Was bietet es?

Die neue exotische Schrotflinte „Scorpio“ aus TU12

So läuft heute die Wartung ab

Das sind die wichtigen Zeiten: Den Ablauf hat Massive bereits im Vorfeld auf Twitter geteilt. Das ist der Plan für heute:

Beginn der Wartung ist um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Das markiert auch den Start der Downtime, die Server gehen nun offline

Geplant sind für die Wartungsarbeiten heute 3 Stunden. Während dieser Zeit könnt ihr nicht einloggen und folglich auch kein The Division 2 spielen

Läuft alles nach Plan, sollten die Division-2-Server spätestens gegen 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder hochfahren und online sein

Das Ende der Downtime markiert dann auch das Ende der heutigen Wartung

Beachtet dabei: Der Plan ist ein guter Anhalt, jedoch nicht wirklich in Stein gemeißelt. Gerade das Ende der Wartung kann sich durchaus noch nach vorne oder nach hinten verschieben. Das ist bei The Division öfters mal der Fall. Sollte heute irgendetwas anders ablaufen, werdet ihr es hier im Artikel in Form eines Updates erfahren.

Was ändert sich heute? Die Patch Notes

Das erwartet euch heute nach der Wartung: Zum einen startet heute eine neue Saison – die „Season 4: End of Watch“. Diese kommt mit einem neuen Season Pass und bringt frische Inhalte wie Events, Ligen oder neue Belohnungen mit sich. Auch wird die Story von Warlords of New York im Rahmen der saisonalen Fahndung vorangetrieben. Bei der Manhunt der Season 4 müsst ihr übrigens Jagd auf euren früheren Boss machen.

Zudem kommt heute auch noch das neue, große Title Update 12 – unter anderem mit

der Optimierungsstation

Änderungen und Neuerungen für den Endlos-Modus „The Summit“

dem Global-Event-Laden

neuen Waffen und Ausrüstung – darunter 3 neue Exotics, ein neues Gear-Set oder auch ein neues Brand-Set

weiteren Änderungen und Verbesserungen

Ausführliche Informationen zu den neuen Inhalten findet ihr hier: The Division 2: Title Update 12 & Season 4 starten in Kürze – Das erwartet euch

Hie die Roadmap für die neue Season 4

Die Patch Notes: Diese wurden von den Entwicklern diesmal auch schon im Vorfeld kommuniziert. Der Change Log fällt dabei enorm umfangreich aus und umfasst neben den bereits vorgestellten Details auch allerlei kleine Änderungen sowie eine große Menge Bug-Fixes.

Hier könnt ihr die Patch Notes im offiziellen Ubisoft-Forum in voller Länge einsehen: The Division 2 – Patch Notes für Title Update 12

Wie blickt ihr aktuell auf The Division 2 und seine neuen Inhalte? Werdet ihr mit TU12 und der neuen Saison wieder reinschauen? Habt ihr eh nie aufgehört? Oder lassen euch selbst größere Inhalts-Drops mittlerweile komplett kalt?