Bei The Division 2 arbeitet man offenbar doch an einem Update für die PS5, Xbox Series X und Xbox Series S. Damit soll das Spiel auf den Next-Gen-Konsolen besser laufen. Erfahrt hier, was sich im Detail ändert.

Das war bisher der Stand: Mittlerweile sind die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5, Xbox Series X sowie Xbox Series S gestartet und schmücken bereits das ein oder andere Wohnzimmer oder Spielhöhle.

The Division 2 ist auch auf diesen neuen Plattformen spielbar, allerdings lediglich über die Abwärtskompatibilität der neuen Konsolen. Das heißt: auf dem besten Niveau der Last-Gen – also auf dem der PS4 Pro (oder der Xbox One X).

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Während zahlreiche andere Games wie unter anderem Destiny 2 oder Borderlands 3 entsprechende Updates für die neue Konsolen-Generation herausbrachten (oder noch herausbringen), sah es bislang so aus, als würde es bei The Division 2 beim Spielen über die Abwärtskompatibilität bleiben.

Denn etwas später erklärten die Entwickler von Massive in einem ihrer „State of the Game“-Streams, dass sie nicht vorhaben, The Division 2 extra für die Next-Gen anzupassen.

Endlich wissen wir, wie es mit The Division 2 weitergeht – Roadmap 2020

Was hat es dann mit dem Next-Gen-Upgrade nun auf sich? Doch im jüngsten State of the Game vom 2. Dezember gab es nun eine neue Entwicklung. Dort hat man nun mitgeteilt, dass es nun doch Verbesserungen für die Next-Gen-Konsolen geben wird.

Wann kommt das Next-Gen-Update für The Division 2? Das Upgrade soll mit Title Update 12.1 kommen, das wiederum am 2. Februar 2021 erscheinen soll. Es dauert also noch eine Weile, bis auch The Division 2 von stärker den technischen Möglichkeiten der neuen Konsolen-Hardware profitieren kann (deutlich kürzere Ladezeiten gibt es jetzt schon).

Bald läuft The Division 2 noch etwas besser auf der PS5 sowie den neuen Xbox-Modellen

Was wird sich genau mit mit dem Upgrade ändern? Hier sollte man allerdings nicht zu viel erwarten. Den Entwicklern zufolge werden sich nur 2 Dinge ändern:

The Division 2 wird dann in 4K spielbar sein

The Division 2 wird dann mit 60 FPS laufen

Weitere Optimierungen soll es nicht geben. Doch auch das dürfte vielen bereits genügen. Gerade die 60 FPS, also ein flüssigeres Erlebnis, gehören für so manch einen Agenten zu den größten (technischen) Wünschen auf den Konsolen.

Was haltet ihr davon? Freut ihr euch, The Division 2 in besserer Qualität auf den neuen Konsolen erleben zu können?

Was übrigens ebenfalls mit TU12.1 kommen soll ist das mysteriöse Spezial-Event „Codename: Albtraum“ (Codename: Nightmare) – allerdings komplett anders, als ursprünglich mal geplant.