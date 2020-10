Borderlands 3 kriegt ein NextGen-Upgrade auf PS5 und Xbox Series X, das richtig gut klingt. Zeit, wieder nach Pandora zu reisen, findet MeinMMO-Autor Max Handwerk.

Gute Nachrichten aus dem Hause Gearbox: Dass Borderlands 3 ein Upgrade auf die neue Generation kriegen würde, war ja bereits bekannt. Doch heute, am 13. Oktober, kündigten die Entwickler an, dass der geballte Wahnsinn zeitgleich mit dem Launch der neuen Generation von vorne losgehen kann: Die Upgrade-Version von Borderlands 3 wird vom ersten Tag an auf den neuen Konsolen spielbar sein.

Das bedeutet, auf Xbox Series X/S kann man Borderlands 3 ab dem 10. November spielen.

Auf PS5 geht es hierzulande am 19. November los.

Für mich ist dabei vor allem der zweite Termin interessant – in der Hoffnung, dass eine PS5 bei dem ganzen Vorbesteller-Wirrwarr doch noch irgendwie pünktlich (oder zumindest nur ein paar Tage zu spät) in meinem Wohnzimmer landet. Borderlands 3 – das wäre doch ein sehr ordentlicher Launch-Titel! Zumindest klingen die Inhalte des Upgrades genau nach den Dingen, die ich mir in den letzten Wochen für das Spiel gewünscht habe.

Das Upgrade poliert Borderlands 3 auf – endlich!

Ein tolles Spiel mit ein paar Macken: Klare Sache: Für mich war Borderlands 3 im letzten Jahr sowieso eines der spannendsten Spiele überhaupt. Schon zum Launch machte es Spaß und auch die DLCs trafen bei mir immer den richtigen Nerv. Gerade der erste DLC im Handsome Jackpot sah einfach schick aus und hatte jede Menge tollen Loot an Bord.

Der „Jackpot“ war tatsächlich einer.

Doch auch die DLCs auf dem Eisplaneten Xylourghos, im Wild-West-Setting und schließlich im Hirn des guten, alten Psychos Krieg hielten einen gut bei der Stange. Das alles hab ich erledigt, die Story hab ich also durch. Nun könnte man natürlich noch Loot farmen, bis man endgültig den ultimativen Build mit den besten Waffen hat. Also, theoretisch.

Mein Problem allerdings: Bei mir zuhause wurde das Spiel in erster Linie im Koop-Splitscreen gespielt – und da hatte meine in die Tage gekommene PS4 manchmal ganz schön zu arbeiten. Gerade im harten Mayhem-Modus nahmen die Explosionen auf dem Bildschirm überhand. Und ich hab eigentlich nur darauf gewartet, dass meine PS4 sich dem Chaos anschließt und in einer letzten, großen Rauchwolke den Dienst quittiert.

Das war zum Glück nicht der Fall, doch das Geschehen auf dem horizontal geteilten Bildschirm konnte ich bei all der Ruckelei oft nur noch unter höchster Anstrengung verfolgen. Das war mal mehr, mal weniger schlimm – doch oft genug auf jeden Fall nervig.

Im Splitscreen ging es leider nicht immer flüssig zu

Vielleicht werde ich, wie meine PS4, einfach alt. Jedenfalls war meine Motivation, das Spiel auf den höchsten Mayhem-Stufen weiter durchzuballern und nach dem besten Loot zu suchen, erstmal aufgebraucht. Das könnte sich mit dem Upgrade aber ändern.

Darum ist das Upgrade so interessant: Mit dem frühen Startdatum und dem Fakt, dass das Upgrade auf die PS5-Variante kostenlos ist, hat Borderlands 3 sowieso schon gute Argumente, der erste Testkandidat auf meiner bis jetzt noch hypothetischen PS5 zu werden. Doch inhaltlich könnte es tatsächlich genau das sein, was das Spiel für mich gebraucht hat. Fassen wir zusammen:

Es wird endlich einen vertikalen Splitscreen geben (der auch auf alten Konsolen verfügbar sein wird).

Im Einzelspieler-Modus und im Online-Koop unterstützt das Spiel 4K-Auflösung und 60 FPS auf den neuen Konsolen.

Es gibt sogar einen 3- und 4-Spieler-Splitscreen.

Sämtliche Inhalte und Fortschritte werden übernommen.

Außerdem kommen ein neuer Modus und auch neue Borderlands 3 bringt euch neue Skillbäume statt Kammerjäger – Das ist der Grund.

Insgesamt scheint Borderlands 3 also schlicht mit deutlich mehr Power auf den neuen Konsolen zu laufen als auf der PS4. Zumindest bin ich mir sicher, dass meine PS4-Inhalte wie Maliwan Takedown nicht für vier Spieler gleichzeitig gestemmt bekommt. Das lässt hoffen, dass auch der Zwei-Spieler-Splitscreen einfach merkbar flüssiger laufen wird.

Die neuen Inhalte klingen ebenfalls spannend. Die Kombination aus mehr Leistung, neuen Inhalten und dem frühen Start auf NextGen sind für mich auf jeden Fall Grund genug, Borderlands 3 als ersten Titel auf der PS5 laufen zu lassen. Dass ich die Story schon durch hab, ist dabei erstmal egal. Dann versuch ich nun eben doch mal, Zane zum am besten ausgerüsteten Kammerjäger der Galaxis zu machen.

Was wird euer erstes NextGen-Spiel? MeinMMO-Kollege Sven Galitzki hat sich jedenfalls auch schon entschieden.