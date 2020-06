Borderlands 3 hat seinen 3. DLC bekommen. Diesmal führt es die Spieler in den Wilden Westen und die Community ist begeistert von der Stimmung in der Erweiterung. Wir von MeinMMO wollen ein paar Reaktionen mit euch teilen.

Was ist das für ein DLC? Borderlands 3 hat am 25. Juni ein neues Update bekommen. Mit im Bunde ist der 3. DLC. Er heißt „Blutgeld“ oder auch „Bounty of Blood: A Fistful of Redemption“ und spielt in einer Western-Atmosphäre. Hier könnt ihr ein paar verrückte neue Sachen anstellen, wie von Boderlands gewohnt.

Die Community äußert sich im reddit von Borderlands 3 sehr positiv über den neuen Content. Wir von MeinMMO haben ein paar Stimmen für euch eingefangen.

Atmosphäre, Musik, Charaktere – ein stimmiger DLC

Alle Dinge, die zu einem guten Feeling betragen, scheinen im neuen DLC berücksichtigt zu werden. Dazu gehört zum einen die Atmosphäre. Die Veränderung vom normalen Setting zum neuen Borderlands-Wild-West kommt gut rüber, ohne an Charme einzubüßen. Natürlich dürfen dabei wilde Schießereien und ein Saloon nicht fehlen.

Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch hier in einem Gameplay-Video von Borderlands anschauen:

In dem Video bekommt ihr auch einen Eindruck vom Soundtrack. Der begeistert die Fans und trägt unglaublich zur Atmosphäre bei. Hier ist von ruhigen Streichern bis hin zu härteren Trommel-Passagen viel geboten.

Und einen weiteren Beitrag zum Feeling leisten natürlich die Charaktere. Bereits der erste NPC, auf den ihr trefft, stößt auf große Beliebtheit. Hierbei geht es um Rose, eine taffe Western-Lady.

Ich hoffe, dass wir Rose wiedersehen werden und sie vielleicht sogar ein spielbarer Charakter wird. AllFine via reddit

Die charismatische Rose aus dem neuen DLC

Die Dialoge mit den Charakteren sind unterhaltsam und diesmal sogar etwas ernster. Auch wenn der Humor eines der Dinge ist, die Borderlands ausmachen, scheint weniger davon eine gute Erfrischung zum sonstigen Content zu sein.

Die Bösewichte sind diesmal die Devil Riders. Eine typische Western-Gang an denen ihr im Laufe der Story Rache nehmen wollt.

Die bösen Devil Riders

Der Erzähler im neuen DLC trägt ebenfalls zum Feeling bei. Er reagiert sogar auf einige Dinge, die ihr im Spiel tut. Seine Stimme und Art zu reden, passt gut in das Setting.

Der Erzähler war so eine gute Ergänzung. Er hat mich an das gute alte Borderlands 1 erinnert mit Angel, aber ohne dieses visuelle Ding. beefysponge via reddit

Angel war in Borderlands 1 eine Sirene, die euch durch die Story geführt hat. Dabei wurde stets ein Bild mit ihrem Gesicht eingeblendet. Auf so einen visuellen Eindruck wird im aktuellen DLC verzichtet.

Wo ist der Haken?

Es läuft jedoch nicht alles rund im neuen DLC. Viele bemängeln, dass die Story zu kurz ausgefallen sei:

Es gibt 3 große Zonen und das war es. Scheint mir doch recht kurz, auch im Vergleich zu den letzten beiden DLCs. justheretolurk17 via reddit

Beschränkt man sich nur auf die Story-Line, ist der Spaß in ungefähr 2 Stunden vorbei. Mit allen Seiten-Missionen könnt ihr dort jedoch auch 8 Stunden verbringen.

Außerdem scheinen einige Charaktere zu kurz gekommen zu sein. Vor allem von Rose, die bereits viele Fans sammeln konnte, hätten die Spieler gern mehr gesehen.

Habt ihr den neuen DLC schon gespielt und wie findet ihr ihn? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!