Borderlands 3: Der nächste DLC wird ein Western mit Monster-Bikes

Der dritte Borderlands 3 DLC wurde vorgestellt! In „Bounty of Blood: A Fistful of Redemption“ reist ihr in eine Wildwest-Welt. Außerdem wurde der neue Guardian Takedown vorgestellt.

Wann kommt der dritte Borderlands 3 DLC? Der nächste DLC für Borderlands 3 erscheint am 25. Juni. Damit bleibt der Loot-Shooter seinen bisherigen Drei-Monats-Schritten zwischen den DLCs treu.

Der neue DLC schreit „Wilder Westen“

Bounty of Blood macht euch zum Western-Helden mit Dino-Bike

Das ist der DLC: Der neue DLC heißt „Bounty of Blood: A Fistful of Redemption“. Ihr jagt die Devil Riders – eine Gruppe Gesetzloser. Das klingt nach klassischem Wilden Westen, und sieht auch so aus: Auf einem neuen Planeten schlagt ihr euch durch eine Western-Stadt.

Es gibt – natürlich – einen Saloon

Die neue Location soll quasi „ein eigener Charakter“ sein, erklärten die Entwickler in der Borderlands Show: Im Saloon wird ein Song über euch gesungen, der sich über den DLC entwickelt.

Das Theater zeigt einen Film, dessen Filmrollen ihr eigenhändig erstmal sammeln müsst. Und die Bewohner sowie die Stadt selbst sollen sich, je nach getroffenen Entscheidungen, verändern. Spieler bekommen offenbar mehr Einfluss auf ihre Umwelt, als bisher in Borderlands 3.

Die Stadt soll sich immer im Wandel befinden

Das ist neu: Neben der neuen Umgebung erwarten euch mit den Devil Riders völlig neue Feinde. Dazu kommen neue Kreaturen, die euch das Leben schwer machen sollen.

Außerdem trefft ihr auf bisher so nicht gesehene Spielelemente, die ihr im Kampf ausnutzen könnt. Zum Beispiel Teleporter, die euch von einem Ort des Geschehens direkt weiterschicken.

Das „Jet Beast“ ist quasi das Pferd in diesem Wilden Westen. Nur eben als fliegendes Bike. Und Dinosaurier.

Als Highlight wurde das neue „Jet Beast“ vorgestellt. Dieses neue Fahrzeug wird exklusiv im DLC stecken und ist halb Jet, halb Biest. Das schwebt nicht nur elegant über den neuen Planeten, sondern hat jede Menge Waffen an Bord.

Was ist mit alten Bekannten? Die Entwicker erklärten, das man diesmal neue Charaktere – neben euren bekannten Kammerjägern – in den Vordergrund stellen will. Damit schlägt der neue DLC eine andere Richtung als die ersten beiden ein, die zu einem großen Teil auf altbekannte Figuren setzten. Auch ein mysteriöser, neuer Erzähler ist an Bord, der eure Geschichte aus dem Off kommentiert.

Die neue Figur Rose wird im DLC wichtig werden

Neuer Guardian Takedown startet, wird wieder hart

Wann kommt der Guardian Takedown? Neben dem DLC ziegte die Show auch den nächsten Takedown. Der neue Guardian Takedown startet am 4. Juni.

Das ist der Guardian Takedown: Der Guardian Takedown wird die neue Mammutaufgabe im Spiel. Erneut sollt ihr mit mehreren Spielern zusammenarbeiten, um den Raid zu schaffen

Der Takedown wird wieder schwierig

Ähnlich wie im Maliwan Takedown trefft ihr auf wahnsinnig starke Feinde. Allerdings werdet ihr nicht nur auf neue Gegnertypen treffen, sondern auch einige Platforming-Sequenzen und Rätsel absolvieren müssen.

In dem Takedown wertet ihr reduzierte Schwerkraft erleben, ähnlich wie im Pre-Sequel oder in Skywell-27. Er ist gratis für alle Spieler und löst das Kartell-Event ab. Holt euch also noch schnell die starken Event-Waffen.