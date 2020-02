Neuer DLC von Borderlands 3 enthüllt – Setzt voll auf Fan-Favoriten

Auf der PAX East hat Borderlands 3 den zweiten, großen DLC „Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock“ vorgestellt. Wir zeigen euch, was in der Erweiterung steckt.

Wann hat der 2. DLC Release? Borderlands 3 bekommt seinen zweiten DLC am 26. März 2020. Er ist im Season Pass enthalten, wird voraussichtlich aber auch einzeln zu erwerben sein. Auch Steam-Spieler dürfen sich auf den DLC freuen.

Worum geht es im DLC? Der neue DLC heißt „Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock“, und der Name ist Programm. Die Story der neuen Erweiterung behandelt die Verlobungs-Party und Hochzeitsvorbereitungen von Wainwright Jakobs und Sir Hammerlock, denen ihr bereits im Hauptspiel über den Weg gelaufen seid.

Doch natürlich wird es sich nicht um eine seichte Hochzeits-Geschichte drehen. Schließlich stecken im Titel neben der „Liebe“ auch noch „Kanonen und Tentakel.“

Neue Orte, mehr Waffen und Gaige

Was steckt alles im DLC? Die Story führt euch an einen neuen Ort: Den Eisplaneten Xylourgos. Wie im Handsome-Jack-DLC gibt es also jede Menge unbekannte Schauplätze zu bereisen. Dazu gehört auch das unheimliche Dorf Cursehaven, das sich unterhalb eines verwesenden Kammer-Monsters befindet.

Cursehaven ist der neue Spielort

Hier findet ihr auch einen irren Kult, der eben jenes Monster anbetet – und wohl euren Haupt-Gegner im DLC darstellt. Doch zum Glück gibt es auch neue Verbündete.

Mehr Fan-Favoriten: Gearbox betonte, dass ihr euch mit neuen wie alten Freunden verbünden werdet, um die Hochzeit einigermaßen verlustfrei über die Bühne zu bringen.

Eine große Feier steht an!

Neben Sir Hammerlock, der ebenfalls seit Borderlands 2 dabei ist, wird eine weitere beliebte Figur eine große Rolle im DLC einnehmen: Fan-Favoritin Gaige sein, die ihren Roboterkumpel Deathtrap im Schlepptau hat. Die ehemalige Kammerjägerin betätigt sich mittlerweile als Hochzeitsplanerin – kein Wunder also, dass die Party im DLC wohl ziemlich explosiv wird.

Gaige war einer der DLC-Kammerjäger in Borderlands 2. Die „Mechromancer-Klasse“ mauserte sich zu einem Lieblingscharakter der Fans – und auch die Entwickler hätten sie eigentlich gern in Borderlands 3 gehabt. Allerdings hätte man ihr nicht ausreichend Zeit in der Story einräumen können – das scheint Borderlands 3 jetzt im DLC nachzuholen. Nach Handsome Jack setzt Borderlands 3 also erneut auf die Rückkehr beliebter Figuren. Und wer weiß, ob man nicht noch mehr bekannten Gesichtern über den Weg läuft.

Gaige ist wieder dabei!

Mehr Missionen: Neben der Hauptstory soll es Nebenmissionen geben, die euch den Hintergrund des verfluchten Dorfes erkunden lassen. Dabei steht ihr Aliens, Mutanten und Banditen gegenüber – also alles wie immer!

Mehr Ausrüstung: Klar, mit dem neuen DLC wird es auch wieder neue Waffen geben. Dazu gehören zusätzliche legendäre Waffen, aber auch starke Class Mods soll es im DLC geben. Für die stilbewussten unter euch gibt es auch wieder neue Cosmetics. Dekorationen und Kammerjäger-Köpfe.

Bleibt nur noch zu hoffen, dass der neue DLC ebenso viel richtig macht, wie der erste. Der kam ziemlich gut an – auch, weil er mit starkem Loot nicht gerade zurückhaltend war: