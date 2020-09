Das ist der Grund: Wie Creative Director Graeme Timmins gegenüber Paul Tassi vom US-Magazin Forbes erklärte, sei es von Anfang an das Ziel gewesen, dem Spiel immer mehr Tiefe zu verleihen. „Und wir dachten, der beste Weg, dies zu erreichen, wäre, den Charakteren, die die Spieler bereits spielen, mehr Tiefe zu verleihen, anstatt eine weitere Gruppe von Charakteren hinzuzufügen“, so Timmins.

Das hat es mit DLC-Kämmerjägern auf sich: In vergangenen Borderlands-Spielen kamen einige der Kammerjäger erst als DLC hinzu. Das galt beispielsweise für Krieg in Borderlands 2, der nun eine wichtige Rolle im 4. DLC von Borderlands 3 spielt. Im Pre-Sequel kam Aurelia Hammerlock dazu.

