Der Loot-Shooter Borderlands 3 bietet den Spielern 4 verschiedene Kammerjäger, die jeweils 3 Skillbäume haben. Das könnte sich bald ändern. Im Reddit ist ein Leak aufgetaucht, der von neuen Skillbäumen und Action-Skills berichtet.

Während in Borderlands 3 der neue DLC mit viel positiver Resonanz angelaufen ist, wünschen sich viele Spieler noch etwas mehr Vielseitigkeit bei den Kammerjägern.

Was ist das für ein Leak? Über das Borderlands-3-Reddit ist nun ein Post des Users DelusionPhantom aufgetaucht. Darin spricht er davon, dass er sich zu 80 % sicher sei, beim Data-Mining auf neue Skillbäume und Action-Skills für die Kammerjäger von Borderlands 3 gestoßen zu sein.

Unter Mithilfe zweier anderer User, Jaykobin und chancehugs, konnte er die Daten noch präzisieren. Wir von MeinMMO wollen euch das nicht vorenthalten und verraten euch, was über die vermeintlichen neuen Skillbäume bekannt ist.

Mehr Vielseitigkeit für eure Kammerjäger

Viel ist über die einzelnen Skillbäume und Action-Skills noch nicht bekannt. Jedoch konnten die Data-Miner schon mit einigen Namen und auch den ersten inhaltlichen Details dienen.

Das ist bei FL4K neu: Der neue Skill-Tree des Beastmasters FL4K soll „Gravity Trap“ heißen, wie der zugehörige Action-Skill. Übersetzt wäre das in etwa „Schwerkraftfalle“.

Wie genau sich diese Attacke auswirkt, ist noch nicht klar. Jedoch steht, laut Leak, bereits fest, dass es sich beim zugehörigen Pet um einen Loader Bot handeln wird. Außerdem soll im neuen Skillbaum ein Talent versteckt sein, mit dem FL4K all seine Pets aufs Feld rufen kann.

Die 4 Kammerjäger in Borderlands 3: FL4K, Moze, Amara und Zane

Diesen Tree bekommt Moze: Mozes neuer Action-Skill und zugehöriger Skill-Tree soll „Iron Cub“ heißen. Also wie ein kleiner Eisenwelpe.

Es wird angeblich keine Erweiterung des bereits bestehenden Bären, sondern eine kleinere Version. Die soll wie ein Pet oder Spielzeug funktionieren.

Das verändert sich bei Zane: Der Kammerjäger Zane bekommt eine Shoulder Cannon, quasi ein Schultergeschütz.

Das soll ein Skill sein, den er einmal oder mit wenigen Aufladungen verwenden kann, ähnlich wie FL4Ks Rakk-Angriff. Das könnte ihm erlauben, seine Salbungen vielseitiger einzusetzen. Beispielsweise nach einem Action Skill und nicht nur währenddessen.

So sieht das bei Amara aus: Über den neuen Skilltree oder Action-Skill von Amara ist noch am wenigsten bekannt. Nicht mal ein Name wird genannt. Es soll aber wohl etwas mit ihrer Phasetrance zu tun haben.

Die Sirene Amara geht bei dem Leak recht leer aus

Was an diesem Leak dran ist, bleibt letztendlich abzuwarten. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob es bald neue Skillbäume und Action-Skills in Borderlands 3 geben wird.

Das würde einiges an neuen Builds und Möglichkeiten eröffnen. Bis dahin könnt ihr euch vielleicht eine neue Waffe aus unserer Liste aller legendären Waffen aussuchen und einen neuen Spielstil ausprobieren.