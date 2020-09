Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist das für ein Build? Der „SAK-Zane“-Build für den gleichnamigen Kammerjäger Zane ist eine sehr vielseitige Skillung. SAK steht für Swiss Army Knife, ihr könnt ihn jedoch mit beinahe jeder Art von Waffe in Borderlands 3 und verschiedensten Salbungen spielen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Welche Action-Skills sind sinnvoll? Bei diesem Build seid ihr recht frei, was eure Action-Skills angeht. Empfehlenswert ist jedoch „Ein Bund gegens Leben“, um die Gegner an Ort und Stelle festzuhalten. Dazu passend wäre „Seelenschwächung“, die euch oder Verbündete in der Nähe je nach Schaden eures Actionskills heilt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist das für ein Build? Die Sirene Amara ist für ihre Haudrauf-Künste bekannt, was sie mit diesem Build namens „Hellzerker“ erneut beweisen kann.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 8 = 10

Insert

You are going to send email to