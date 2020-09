Im Zuge der PAX Online und des Geburtstags von Borderlands 3 wurden neue Details zur Zukunft des Loot-Shooters geteilt. Der soll für PS5 und Xbox Series X erscheinen und zudem einen weiteren DLC Ende des Jahres bekommen, der jedoch ganz anders werden soll.

Was wurde angekündigt? Borderlands 3 soll für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen. Wer bereits eine entsprechende Version für PS4 oder Xbox One besitzt, kann sich auf ein kostenloses Upgrade auf der Konsole des gleichen Herstellers freuen.

Außerdem kommen mit der neuen Generation auch neue Optionen hinzu:

Borderlands soll 4K und 60 FPS unterstützen

Zum ersten Mal überhaupt soll 4-Spieler-Split-Screen möglich sein

Außerdem wird es einen Vertical-Split-Screen geben, den MeinMMO-Autor Max Handwerk schon zu Release des Spiels gefordert hatte. Dieser Split-Screen wird auch für PS4 und Xbox One kostenlos freigeschaltet.

Außerdem ist ein weiteres kostenpflichtiges Update geplant, das noch 2020 erscheinen soll. Es soll sich jedoch von den Inhalten der letzten DLCs deutlich unterscheiden.

„Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck“ – So heißt der aktuelle DLC von Borderlands 3 und er dreht sich um den Charakter Krieg.

DLC bringt neue Skill-Trees und neuen Spielmodus

Was bringt der neue DLC? Erst am 10. September erschien der vierte und damit letzte DLC aus dem aktuellen Season Pass. Doch noch in diesem Jahr soll ein weiteres Update erscheinen, das in der Pressemitteilung als „paid add-on“ bezeichnet wird.

Das soll einen komplett neuen Spielmodus, sowie neue Skill-Trees für die 4 spielbaren Charaktere in Borderlands 3 enthalten. Wie diese Skill-Trees in etwa aussehen werden, verrieten die Entwickler bereits an FL4K:

Der bekommt den neuen „Trapper“-Tree

Der soll Schilde bringen und die Überlebenskünste von ihm und einem Pet beschützen.

Mit dabei ist der neue Action Skill „Gravity Snare“, eine Falle, die geworfen werden kann und Gegner erst in die Luft und danach auf den Boden wirft. Das wird der erste CC, den FL4K bekommt.

Über den Skill-Tree könnt ihr euch zudem einen neuen Gefährten verdienen: Einen Hyperion Loaderbot.

Genauere Details zu FL4K und auch den anderen Charakteren soll es in nächster Zeit in Blogposts geben. Einen Einblick gibt euch zudem ein Leak zu den Skill-Trees, der zumindest bei FL4K bereits richtig lag.