Resident Evil kommt zu The Division 2: Bald könnt ihr rumlaufen wie STARS

Nach einem Leak ist es nun offiziell: The Division 2 kündigte für Februar ein Crossover-Event mit Resident Evil an. Dabei wird man sich coole, durch den Horror-Klassiker inspirierte Cosmetics erspielen können.

Das Mysterium um das Event „Codename: Nightmare“ ist gelüftet. Einst als Spezial-Event mit Gruselstimmung und einer besonderen Gameplay-Erfahrung angedacht, wurde Codename: Albträume zu einem Bekleidungsevent umgewandelt. Das gaben die Entwickler von Massive bereits vor einiger Zeit bekannt. Es soll ein Bekleidungsevent werden, wie keines zuvor bei The Division 2. Mehr wusste man bisher nicht. Nun brachte aber eine neue Ankündigung Licht ins Dunkel.

Das wurde jetzt neu angekündigt: Zunächst leakte gestern Xbox Frankreich aus Versehen dieses Event, in dem dort kurzzeitig ein Trailer dazu live ging – offenbar zu früh. Doch kurze Zeit später gab es Gewissheit.

Wie Capcom kurz darauf während seines Streams zu Resident Evil Village verlauten ließ, wird es anlässlich des 25. Geburtstages der Horror-Kult-Reihe tatsächlich ein Crossover-Event mit The Division 2 geben. Auch der Trailer wurde danach offiziell veröffentlicht.

Dabei handelt es sich um genau das Event, welches ingame in der Saison-Übersicht und in der offiziellen Roadmap zur Season 4 als „Operation: Nightmare“ geführt wird.

Wann genau findet das Crossover-Event statt? Beginnen wird Operation: Albträume am 2. Februar im Rahmen der aktuell laufenden Season 4. Das Bekleidungsevent läuft dann 2 Wochen lang bis zum 15. Februar 2021.

Übrigens, hier erfahrt ihr, was euch in der nahen Zukunft noch bei The Division 2 erwartet: Was passiert 2021 noch bei The Division 2? Fakten, Gerüchte, Theorien

Das erwartet euch in Operation Nightmare: In diesem neuen Bekleidungsevent treffen die Division und die S.T.A.R.S., eine Spezialeinheit der Polizei von Raccoon City aus Resident Evil, aufeinander – zumindest optisch. Denn es dürfte bei einem reinen Bekleidungsevent bleiben – erwartet also keine neuen Modi oder besonderes Gameplay.

Im Rahmen dieses Geburtstags-Events könnt ihr euch bei The Division 2 nämlich kosmetische Outfits ikonischer Figuren aus der ursprünglichen Resident-Evil-Trilogie verdienen – aber auch Waffenskins und weitere, nicht konkret erwähnte Belohnungen, die durch die Resident-Evil-Reihe inspiriert wurden.

Für das Einloggen während des Event-Zeitraums gibt es dabei schon mal „Raccoon Police Department“-Outfit von Leon Kennedy aus Resident Evil 2.

Im Trailer sieht man zudem einige weitere Event-Prämien – unter anderem das klassische Outfit der Kult-Figur Jill Valentine sowie Hunk von einer Eliteeinheit der Umbrella Corporation. Claires PS1-Outfit aus Resident Evil 3 gehört offenbar ebenfalls zu den Belohnungen.

Hier könnt ihr euch den Trailer dazu anschauen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Das sagen die Spieler: Bei den Spieler kommt dieses Crossover-Event in den ersten Reaktionen gut an. So manch einer freut sich auf die neuen Outfits und ist der Meinung, dass Resident Evil und Zombies perfekt zu The Division 2 passen.

Doch zahlreiche Spieler bedauern es, dass Operation: Nightmare zu einem reinen Bekleidungsevent degradiert wurde. Denn ursprünglich sollte es ja eigentlich eine besondere Gameplay-Erfahrung bieten und in einem umfunktionierten Kenly College mit Gruselstimmung spielen. Mit Resident Evil im Hintergrund hätte sich das Ganze wohl auch um Zombies gedreht – etwas, das viele Spieler zu gerne erlebt hätten.

Das ist dann aber wohl der Preis, den The Division 2 für das neue Star-Wars-Spiel zahlen muss, so der Grund-Tenor. Denn wie kürzlich bekannt wurde, wird das 1. neue Spiel zu Star Wars ohne EA ausgerechnet von Massive, also den Machern von The Division 2. Für das ursprünglich angedachte Format für Codename: Albträume blieben da wohl keine Zeit oder keine Ressourcen mehr, so die Vermutung.

Was haltet ihr von diesem Crossover-Event? Seid ihr dabei?