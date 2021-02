Seit längerem ist es relativ ruhig um The Division 2. Zuletzt gab es immerhin ein größeres Update, doch abseits davon wusste niemand, wie es weiter geht. Jetzt spricht Ubisoft endlich über die Zukunft.

Warum war das so unklar? Nach dem Ende von Jahr 2 hielt sich Ubisoft und Entwickler Massive zur Zukunft von The Division 2 bedeckt. Als dann auch noch ein neues Open-World-Spiel zu Star Wars aus dem Hause Massive angekündigt wurde, wuchsen die Zweifel.

Das ging so weit, dass sich Spieler Sorgen um das gesamte Franchise machen und befürchten, dass es beispielsweise auch kein The Division 3 geben wird.

Geht es mit The Division 2 weiter? Nun hat Ubisoft zumindest zu The Division 2 Entwarnung gegeben. Ubisoft-Chef Yves Guillemont hat bestätigt, dass es 2021 und auch 2022 mit The Division 2 weiter gehen soll.

Wie geht es mit The Division 2 weiter? Zuletzt ging es abtrünnigen Agenten ans Leder.

The Division 2 bis 2022, trotz Star Wars

Was genau hat der Ubisoft-Chef gesagt? Während einer Telefon-Konferenz äußerte sich Guillemont zur Zukunft von The Division 2. Trotz der Entwicklung eines Star-Wars-Titels sei das Massive-Studio groß genug, um das zu stemmen.

Das Massive-Studio ist ein großes Studio und sie arbeiten zudem mit vielen Studios auf der ganzen Welt zusammen (…) . Ihr werdet mehr The Division in diesem Jahr und im Jahr danach sehen. (via PCGamer.com)

Weitere Details dazu gab es leider nicht. Möglicherweise wird es mit neuen Seasons weiter gehen. Zuletzt konntet ihr in der 4. Season euren alten Boss jagen und an ihr Rache nehmen. Möglicherweise steht aber auch eine neue Erweiterung an.

Bis jetzt ließ sich Entwickler Massive aber nicht in die Karten schauen. Es bleibt also abzuwarten, welcher Content für The Division 2 geplant ist.

Was war zuletzt in The Division 2 los? Anfang Februar gab es mit dem Title Update 12.1 einige Änderungen und eine Kollaboration mit Resident Evil: The Division 2: TU12.1 – Das steckt im letzten großen Update von Jahr 2.

Gab es sonst noch interessante Infos? Der Ubisoft-Chef äußerte sich auch zur Entwicklung des Star-Wars-Spiels. Dieses verwendet die Snowdrop-Engine, die auch schon in The Division 2 zum Einsatz kommt. Allgemein befindet sich das Spiel noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase.

Was glaubt ihr, wie es mit The Division 2 weiter geht? Hofft ihr auf eine bestimmte Art von Content, eine Erweiterung vielleicht?

Übrigens: Bis zum 15. Februar habt ihr in The Division 2 noch Zeit, am Resident-Evil-Event teilzunehmen – Resident Evil kommt zu The Division 2: jetzt könnt ihr rumlaufen wie STARS