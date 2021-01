The Division 2: TU12.1 kommt – Das steckt im letzten großen Update von Jahr 2

Am Dienstag, den 2. Februar, bekommt The Division 2 das neue Title Update 12 spendiert. MeinMMO fasst zusammen, welche Inhalte und Änderungen zum Ende von Jahr 2 auf die Spieler zukommen.

Was hat es mit TU12.1 auf sich? Auch wenn man aktuell noch nicht konkret weiß, wie und ob es überhaupt mit The Division 2 in Jahr 3 weitergeht, und zahlreiche Agenten sich sorgen um den Shooter machen, schrauben die Entwickler von Massive im Hintergrund offenbar immer noch an ihrem Spiel.

So gibt es am kommenden Dienstag (02.02.2021) im Zuge der aktuellen Season 4 einen neuen Patch für The Division 2 – das Title Update 12.1. Das bringt einige Änderungen mit sich und startet ein besonderes Event, das sich um den Horror-Klassiker Resident Evil dreht.

Dabei dürfte es sich übrigens mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um das letzte substantielle Update im auslaufenden Jahr 2 von The Division 2 handeln.

Das erwartet euch mit Title Update 12

In letzter Zeit ist es auf offiziellen Kanälen sehr still rund um The Division 2 geworden. Nach der Star-Wars-Ankündigung hat sich das nicht gebessert. Um die Zukunft von The Division 2 machen Massive und Ubisoft immer noch ein Geheimnis.

Vor Kurzem bracht aber zumindest der Community-Developer von Massive, Johan Lindholm, kurz das Schweigen und gewährte einen ersten Blick auf die unmittelbare Zukunft des Shooters. So umriss er schon mal die Inhalte des nächsten größeren Updates – Title Update 12.1.

Das wissen wir bisher: Im Fokus von TU12.1 stehen dabei offenbar 3 Dinge:

TU12.1 bringt das Crossover-Event mit Resident Evil ins Spiel. Dabei handelt es sich um „Codename: Albträume“ (Codename: Nightmare) – ein besonderes Bekleidungs-Event, bei dem Spieler sich von der Resident-Evil-Reihe inspirierte Outfits und andere Cosmetics verdienen können. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Resident Evil kommt zu The Division 2: Bald könnt ihr rumlaufen wie STARS

Mit Title Update 12.1 kommt eine Art Next-Gen-Upgrade für die neuen Konsolen PS5 und die Xbox Series ins Spiel. Damit wird es auf diesen Plattformen möglich sein, The Division 2 in 4K und mit 60 FPS zu spielen.

Ebenfalls mit TU12.1 soll die Balance der mit Title Update 12 eingeführten Optimierungsstation verbessert werden. Dabei handelt es sich um ein mächtiges Werkzeug zum Fein-Tuning von Endgame-Builds. Dort lässt sich gegen ein gewisses Entgelt das Maximum aus jedem Ausrüstungs-Item herauskitzeln. Viele Spieler empfanden die Kosten für die Optimierung als viel zu hoch und diese sollen nun um 75% gesenkt werden.

Wie geht es mit The Division 2 nach Jahr 2 weiter?

Kommt noch mehr? Aktuell ist das alles, was man über TU12.1 weiß. Es wurden jedoch Patch Notes für Montag, den 1. Februar, in Aussicht gestellt. Spätestens damit sollten wir dann erfahren, ob Title Update 12.1 noch mehr Inhalte und Änderungen zu bieten hat.

So manch einer hofft dabei auf mehr handfeste Details zum Resident-Evil-Event oder möglichen weiteren Anpassungen bei der Optimierungsstation.

Wie geht es mit The Division 2 danach weiter? Wie gesagt, aktuell schweigen Ubisoft und Activision eisern zu Jahr 3 und allgemein zur konkreten Zukunft von The Division 2. Es gibt aber im Prinzip nur wenige Möglichkeiten, wie es mit dem Spiel weitergehen kann. Die wahrscheinlichsten davon haben wir in folgendem Artikel für euch erläutert: Was passiert 2021 noch bei The Division 2? Fakten, Gerüchte, Theorien

Übrigens, falls euch die Idee hinter The Division 2 grundsätzlich gefällt, ihr aber mit dem Spiel nichts (mehr) anfangen könnt oder auf lange Sicht nach Alternativen sucht, dann solltet ihr ein Auge auf den frisch angekündigten Titel „The Day Before“ haben: Neues Survival-MMO kommt auf Steam – sieht aus wie The Division mit Zombies