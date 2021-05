Leak zu The Division: Heartland zeigt 20 Minuten Gameplay, erinnert stark an Scavengers

Ein Spieler vom neuen The-Division-Spiel Heartland hat seine Schweigepflicht gebrochen. Er zeigt über 20 Minuten Gameplay und was darin zu sehen ist, erinnert stark an das neue PvEvP-Survival Scavengers, nur mit gleich zwei Spielmodi.

Was zeigt der Leak? Eigentlich befindet sich Heartland noch in der geschlossenen Alpha. Nur wenige Spieler haben Zugang und es steht unter striktem NDA, also einer Verschwiegenheitspflicht. Dennoch ist nun Gameplay aufgetaucht (via Vimeo).

Dort ist zu sehen, wie ein SHD-Agent sich durch die kleine, amerikanische Stadt Silver Creek schlägt und versucht, zu entkommen. Das Gameplay zeigt sowohl das Tutorial als auch den Spieler-Hub mit Battle Pass, einige Optionen sowie eine vollständige Runde im PvE-Modus „Expedition“.

Grafik und allgemeines Gameplay erinnern dabei vorrangig an The Division 2. Der Spieler geht häufig in Deckung, Loot und Waffen sind anscheinend vom Cover-Shooter übernommen.

Worum geht es in Heartland? Die Luft von Silver Creek ist verpestet und überall sind Plünderer, die den Agenten feindlich gesinnt sind. Ihr müsst als Spieler dort also wieder entkommen. Es gibt zwei Spielmodi:

Expedition: Reines Koop-PvE mit Teams zwischen einem und drei Spielern

Storm: Ein PvEvP-Spielmodus mit 45 Spielern (15 Teams à 3 Spieler)

Über die beiden Modi spricht der Lead Game Designer Tayler Epperly bereits in einem vorhergehenden, kleineren Leak. Die Beschreibungen als auch das Gameplay erinnern dabei stark an das neue Survival-PvEvP-Spiel Scavengers.

Heartland sieht fast aus wie Scavengers

Was ist gleich? Einige Mechaniken aus Heartland könnten euch bekannt vorkommen, wenn ihr bereits Scavengers gespielt habt. Dabei geht es nicht nur um den PvEvP-Aspekt, von dem im Leak noch nichts zu sehen ist, sondern mehr um einige der Features:

Crafting: In beiden Spielen könnt ihr Dinge herstellen, in Scavengers sogar in den Runden. Wie Heartland das implementiert, ist aber noch nicht zu sehen

Klassen: „Assignments“ in Heartland und „Explorer“ in Scavengers sind Klassen mit einzigartigen Fähigkeiten und Perks, die sich leveln lassen

Vorbereitung: Vor einem Match könnt ihr eine Reihe an Gegenständen aussuchen, die ihr mitnehmen oder in der Runde craften möchtet

Survival: In Heartland geht euer „Filter“ zur Neige, der den Virus aus der Atemluft filtert. Geht er aus, nehmt ihr Schaden. Scavengers hat eine ähnliche Mechanik mit Kälte

Sturm: Der Modus „Storm“ hat offenbar einen kleiner werdenden Kreis, oder eine Virus-Wolke, wie in einem Battle Royale. In Scavengers ist das ein Schneesturm

Scavengers bietet verschiedene Charaktere, Heartland lediglich „Assignments“ – Beides sind jedoch eine Art Charakterklasse.

In Heartland werdet ihr allerdings auch richtig looten können, ähnlich wie in Outriders etwa. Die Beute könnt ihr mit in die Basis nehmen und dort als Loadout ausrüsten, wobei dieses Feature nicht genauer beleuchtet wurde.

Bedenkt dabei, dass es sich hier um eine frühe Alpha des Spiels handelt. Es kann sich noch vieles ändern und es steht nicht fest, ob alles genau so bleibt. Mehr zu Scavengers erfahrt ihr in unserem Anspielbericht: Scavengers ist das Fortnite für alte Leute – Langsam und strategischer

Wann ist der Release von Heartland? Heartland soll Ende 2021 oder Anfang 2022 erscheinen. Ein konkretes Datum für den Release ist bisher noch nicht bekannt. Zumindest ist nun jedoch offenbar klar, dass es sich um einen Shooter und nicht um ein Sammelkartenspiel handelt.

Wenn ihr an den Tests teilnehmen wollt, findet ihr auf der offiziellen Seite von Ubisoft das Formular zur Anmeldung. Im Leak heißt es, dass erspielte Inhalte aus dem Battle Pass in alle Tests und sogar bis in den Release übernommen werden.

Wer an den Tests teilnimmt, soll sogar einen exklusiven „Alpha Dog“-Skin für seinen Rucksack bekommen. Mehr ist allerdings zu Kosmetika und Ähnlichem noch nicht bekannt. Mehr zum neuen Teil von The Division erfahrt ihr in unserem Special:

