In The Division Heartland soll es Nachts überall PvP geben – Spieler hoffen, sie werden nicht gezwungen

Die Entwickler von The Division Heartland haben neue Infos über den Shooter geteilt und Spieler hoffen jetzt, dass sie nicht zu PvP gezwungen werden.

Was ist The Division Heartland? The Division Heartland ist der neuste Ableger der “The Division”-Reihe und wird als F2P-Titel auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

Wie sieht das Gameplay von Heartland aus? Das Spiel soll eine Mischung aus Extraction-Shooter und Survival-Game werden und in der amerikanischen Kleinstadt Silver Creek spielen.

Dort unterstützt ihr die Agentin Mackenzie Amber Reed im Kampf gegen ihren ehemaligen Kommandeur Killian Tower, der abtrünnig wurde und seine ehemalige Einheit ermordete.

Eure Aufgabe besteht folglich darin, Silver Creek vor gegnerischen Fraktionen, abtrünnigen Agents und einer tödlichen Kontamination zu schützen. So soll beispielsweise eure erste Mission sein, Reed bei dem Wiederaufbau einer Operationsbasis zu helfen.

Tagsüber durchstreift ihr Silver Creek und versucht zu überleben, Aufträge auszuführen und wichtige Ziele zu erfüllen. Dabei begegnet ihr haufenweise Gegnern und einer tödlichen Kontamination, die sich in der Kleinstadt ausbreitet. Außerdem soll es Krankheiten und Dehydrierung geben.

Nachts kommen weitere Gefahren hinzu und das PvP rückt verstärkt in den Fokus. „Die Nacht ist eine tödliche Sandbox“

Was sagten die Entwickler zum PvP? Bei Nacht sollen euch in The Division Heartland neue, gefährlichere Gegner das Leben schwer machen – dazu zählen auch andere Spieler.

Taylor Epperly, Associate Game Director bei Red Storm Entertainment, sagt dazu:

Wenn es Nacht wird in Silver Creek, wird es gefährlich. Die Bedrohung wird erhöht und das gefährliche PvEvP-Gameplay von abtrünnigen Spieler:innen und der KI wird aktiviert. Die Nacht ist eine tödliche Sandbox, die stetig mit Bedrohungen aufwartet, aber es gibt auch konstant großartige Belohnungen zu holen.

Aus dem Statement von Taylor Epperly lässt sich demnach schließen, dass Nachts in ganz Silver Creek PvEvP aktiviert ist und ihr durchgehend mit Gefechten gegen andere Spieler rechnen müsst.

Obendrein schreibt Ubisoft auf der Website des Spiels, dass ihr „mit leeren Händen“ zurückkehrt, wenn ihr vor der Rückkehr in die Operationsbasis sterbt – hier wird das Prinzip eines Extraction-Shooters deutlich. Die Map wird nachts zu einer großen Dark Zone.

Was sagen Spieler? In den Kommentaren auf YouTube hoffen einige Spieler, dass es möglich sein wird, nur PvE zu spielen und PvP komplett zu vermeiden. Der Wunsch nach reinen PvE-Welten oder einem entsprechenden Modus scheint groß.

Foab Moab: „Ich hoffe, du kannst alles nur im PvE spielen. Dark Zone als Ort hat immer zu wenig Spaß gemacht […].“

Leon Dev: „Ich hoffe, es gibt einen PvE-Only-Modus wie in der Pre-Alpha.“

Rafael Madeira: „Hoffe auch auf eine PvE-Welt.“

Mister Facepalm: „Sieht auf jeden Fall interessant aus, aber ich würde gerne einen dedizierten PvE-Modus dafür sehen.“

Mit den aktuellen Informationen ist es vorstellbar, dass tagsüber PvE gespielt wird und nachts zusätzlich PvP hinzugefügt wird. Dadurch entstünde dann das PvPvE-Erlebnis, das aus diversen Extraction-Shootern sowie der Dark Zone bekannt ist. Ob das durch ein separates Matchmaking, in einem Tag-Nacht-Zyklus oder anderweitig inszeniert wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Weitere Extraction-Shooter, findet ihr derweil in unserer Liste mit 6 Spielen, die ihr spielen solltet, wenn ihr Escape from Tarkov mögt.