Escape from Tarkov stellt seine Spieler durch das Hardcore-Gameplay vor zahlreiche Herausforderungen. Eine dieser Herausforderungen haben die Entwickler jetzt deutlich abgeschwächt und das Spiel dadurch leichter gemacht.

Was zeichnet einen Hardcore-Shooter aus? Als Hardcore-Shooter setzt Escape from Tarkov (EFT) auf ein schwieriges und teilweise möglichst realistisches Spielerlebnis.

Ein einziger Kopfschuss kann euren Charakter töten und auch eine Wunde im Oberkörper wirkt sich stärker aus, als nur durch den Verlust einiger Lebenspunkte.

Euer Schutz besteht aus kugelsicheren Westen und ballistischen Helmen, die eure Gegner mit entsprechender Munition kontern.

Hardcore-Shooter verzichten auf Hilfsmittel wie ein Fadenkreuz, eine Minimap, Hit-Marker oder Kill-Bestätigungen

Was hat EFT geändert? Am 16. April gab EFT-Entwickler Battlestate Games auf Twitter bekannt, dass der vertikale Rückstoß aller Waffen in Escape from Tarkov um 15 % reduziert wird.

Eine Verringerung des Rückstoßes von 15 % ist ein spürbarer Unterschied, der vor allem jede vollautomatische Waffe des Spiels leichter kontrollieren lässt als zuvor. Das fällt in erster Linie bei Waffen wie der M4 auffällt.

Der Rückstoß war in der Community von Escape from Tarkov schon seit längerer Zeit ein Thema. Bereits vor drei Monaten gab es auf Reddit einen Thread mit über 900 Upvotes, in dem Spieler sich wünschten, dass der Rückstoß gesenkt werden solle (via Reddit).

Was sagen die Spieler zu der Änderung? Die ersten Reaktionen zu der Verringerung des Rückstoßes sind sehr gemischt. Bei manchen Spielern kommt die Änderung sehr gut an und sie hoffen, dass sie dadurch jetzt auch mal andere Waffen spielen können, als nur die stärksten Meta-Gewehre.

Andere Spieler sind wiederum der Meinung, dass Battlestate Games mit dem Patch das Ziel verfehlt hat. Der initiale Rückstoß der Waffen, also die ersten 1-3 Kugeln, sowie das Waffenverhalten bei Einzelfeuer müsse ebenfalls angepasst werden.

DweebInFlames: „Gute Änderung. Hoffentlich bedeutet das, dass Waffen wie das FAL endlich auch außerhalb von Full-Meta-Builds nutzbar sind (via Reddit).“

jssanderson747: „Auf jeden Fall eine notwendige Änderung (via Reddit).“

Lonely_Scylla: „Coole Änderung, aber ich glaube, Battlestate Games verfehlt hier immer noch den Punkt. Wenn sie wollen, dass sich das Spiel besser ‚anfühlt‘, sollten sie versuchen, den Einzelschuss attraktiver zu machen. Momentan lohnt es sich bei so vielen Waffen nicht, weil es einfach viel zu lange dauert, bis man wieder ins Ziel kommt (via Reddit).“

XF270HU: „Eine gute Sache, die einige Waffen wie die SA-58 wieder einsatzfähig machen wird (via Reddit).“

Falls ihr aktuell mit Escape from Tarkov oder dessen Waffenrückstoß unzufrieden seid und ein Spiel spielen wollt, das so ähnlich ist, haben wir eine Liste sechs Alternativen für euch.

