Einzelner Entwickler beeindruckt mit Shooter in der Perspektive einer Bodycam – „Das sieht wahnsinnig echt aus“

Auf reddit und Twitter schlägt aktuell das Video eines Shooters Wellen, der von einem einzigen Entwickler erschaffen wird. Viele Nutzer zeigen sich von der realistischen Optik des Spiels beeindruckt.

Was ist das für ein Spiel? Bei dem Spiel, dessen Video aktuell viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken erhält, handelt es sich um einen Shooter. Dieser versetzt euch in die Perspektive einer Bodycam, also einer am Körper angebrachten Kamera, wie sie beispielsweise bei der US-amerikanischen Polizei verwendet werden.

Der Shooter wird von Alexandre ‚esankiy‘ Spindler auf der Unreal Engine 5 entwickelt und überzeugt das Internet mit einer unglaublich realistischen Optik.

Wenn ihr einen Blick auf das Gameplay des Shooters werfen wollt, binden wir euch hier das seitens des Entwicklers auf reddit geteilte Video ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Hardcore-Shooter auf Steam setzt auf kompromisslosen Realismus – Knackt nach 7 Jahren Spieler-Rekord

Video hat nach einem Tag schon mehrere Millionen Aufrufe

Wie oft wurde das Video gesehen? Das Video des Bodycam-Spiels rief zahlreiche Reaktionen hervor. Auf Twitter wurde das Video am 12. Oktober gepostet und wurde am 13. Oktober bereits 3,5 Millionen Mal angezeigt.

Zudem sammelte es dort 150.000 „Gefällt mir“-Angaben, 3.000 Kommentare und über 18.600 Retweets (Stand 13. Oktober, 14:05 Uhr). Auf reddit kamen erneut 4.100 Upvotes und 450 Kommentare hinzu.

„Ich dachte, ich hätte irgendwie ein Combat-Footage-Video geöffnet“

Welche Reaktionen gibt es, auf das Video? Viele Kommentatoren zeigen auf reddit sich von dem Shooter beeindruckt und betonen, wie echt das Spiel aussehe:

Einige fügten sogar an, dass sie mehrmals prüften, in welchem Subreddit sie sich befinden. Manche waren sich unsicher, ob sie noch in einem Gaming-Bereich sind oder nicht versehentlich in einer Airsoft-Gruppe oder einem Subreddit für Combat-Footage seien.

i_can_hear_the_world: „Das sieht wahnsinnig echt aus, wow.“ SkaveRat: „Ja. Ich dachte, ich hätte irgendwie ein Combat-Footage-Video geöffnet“



WhatIsNameAnyways: „Ich musste zweimal nachsehen, wo ich diesen Beitrag gesehen habe, denn der Realismus ließ mich vermuten, dass ich mir ein Spielentwicklungsvideo ansehe!“

Firesrest: „Das sieht unglaublich realistisch aus.“

Gojira_Wins: „Lustigerweise verfolge ich den Airsoft Subreddit, also musste ich zweimal hinschauen, um sicherzugehen, dass es sich wirklich um ein Spiel handelt.“

Ein reddit-Nutzer hat sogar eine Erklärung, weshalb das Spiel realistisch wirkt, obwohl die Grafik seiner Meinung nach gar nicht so außergewöhnlich ist:

Local_Surround8686: „Um ehrlich zu sein, ist die Grafik nicht besser als, sagen wir, ‚läuft sogar‘ auf der PS4. Der Unterschied ist, dass es eine Perspektive hat, aus der wir normalerweise die Realität wahrnehmen, also wird unser Gehirn ausgetrickst, damit es denkt, es sei die Realität. Oder genauer gesagt, es wird ausgetrickst, damit es denkt, dass Spiele weniger real aussehen, weil wir nicht an normale Spiele-Cams in der Realität gewöhnt sind.“

Hell Let Loose galt zum Steam-Release als das „Anti-Battlefield“ – Wie geht es dem WW2-Shooter 2022?

Entwickler möchte den Shooter noch realistischer aussehen lassen

Was sagt der Entwickler zu den Reaktionen? Auf Twitter hat sich Spindler für das Interesse an seinem Spiel bedankt. Interessanter ist jedoch seine Reaktion auf reddit. Da einige Nutzer schrieben, dass sie mehrmals hinsehen mussten, um zu erkennen, dass es ein Spiel sei, stellte er eine Frage an jene Personen.

Spindler wollte wissen, an welchen Momenten und Details sie beim zweiten Hinsehen gemerkt haben, dass es ein Spiel ist. Er fügt obendrein an, dass er das Spiel an diesen Punkten weiter verbessern wolle (via reddit).

Woran haben die Nutzer erkannt, dass es ein Spiel ist? Auf reddit schreiben einige Nutzer, sie haben an dem Mündungsfeuer und an dem Rückstoß der Waffe erkannt, dass es ein Spiel ist.

Was sagt ihr zu dem Video? Findet ihr ebenfalls, dass der Shooter unheimlich realistisch aussieht oder habt ihr sofort erkannt, dass es ein Spiel ist? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Ein Spiel, das ebenfalls viele für seinen realistischen Ansatz mögen, ist Escape from Tarkov. Wir zeigen euch, was den Shooter auszeichnet und welche Spiele eine Ähnlichkeit besitzen.

5 Spiele auf Steam, die ihr spielen solltet, wenn ihr Escape from Tarkov mögt