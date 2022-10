Jemand hat 40 Minuten geheimes Gameplay vom neuen Spiel zu The Division geleakt – „Heartland ist kein Loot-Shooter“

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

The Division: Heartland soll ein neuer Free2Play-Shooter im Universum von "The Division" werden. Es soll ein Standalone werden, das funktioniert, ohne dass ihr ...

Übrigens ist noch ein weiteres Division-Spiel in der Mache und der Release ist womöglich nicht mehr lange hin: The Division kommt aufs Handy und zeigt neues Gameplay

Vergleiche mit bekannten Extraction-Shootern wie Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown sind naheliegend, aber Division: Heartland nimmt euch mehr an die Hand, hat eine Story und keinen Hardcore-Ansatz, bei dem nur ein Treffer für einen Kill sorgt.

Die Missions-Designs sollen dabei so angelegt sein, dass es sich oft auch lohnt zu schleichen. So könnt ihr bessere Positionen erreichen oder ganze Gegnergruppen umgehen.

Bei der Erforschung von Silver Creek helfen euch SHD-Stationen. Hier deckt ihr bestimmte Bereiche auf und bekommt Infos über „Points of Interest“ in der Nähe. Zudem könnt ihr euch von Krankheiten heilen. Mit der Zeit wertet ihr die Stationen weiter auf und sichert euch Vorteile aus der Operations-Basis auch für unterwegs.

Heartland macht in einem Info-Text im Spiel selbst klar: „The Division: Heartland ist kein Loot-Shooter“. Der Fokus liegt auf dem Survival-Aspekt, das „Überleben“ steht im Vordergrund. Loot wie Waffen, Ausrüstung, Materialien sind deutlich seltener als in den „normalen“ Division-Spielen.

Was zeigt das Gameplay? Zu sehen sind die ersten 40 Minuten im Spiel. Der Agent erledigt das Tutorial und wird in die Operations-Basis gebracht. Hier erklärt eure Chefin, wie ihr Fortschritte im Spiel sammelt und worum es überhaupt geht.

