Ein Cliffhanger aus Season 9 bringt Spieler zu The Division 2 zurück – Macht Hoffnung auf mehr

Lange Zeit passierte kaum etwas im Live-Service Game Division 2. Doch seit ein paar Wochen ist der Shooter wieder mächtig im Aufwind und lockt Spieler zurück nach Washington. MeinMMO hat sich deswegen für euch in Deckung begeben, um die neuen Inhalte des bekannten Shooters zu testen und sagt, was euch dort derzeit und zukünftig erwartet.

Was passiert aktuell in Division 2? Lange Zeit hatte der Deckungs-Shooter Division 2 nicht mehr viel zu bieten und lief auf Sparflamme. Ubisoft wiederholte nur noch alte Fahndungen, für die man immer wieder dieselben Einsätze spielen musste. Das war auf Dauer vielen Agents, wie die Spieler in Division 2 heißen, zu langweilig.

Doch dann kam Season 9: Im Mai kam die angekündigte Season 9, welche die Langeweile bei Division 2 beenden sollte. Ubisoft schürte die kleine Flamme wieder und brachte nicht nur den neuen Koop-Modus „Countdown“, sondern auch neue Ausrüstung ins Spiel.

Darunter das neue Meta-Rüstungs-Set „Heartbreaker“, welches an das Stürmer-Set aus Division 1 erinnert und sich genauso überragend spielt.

Benannte Waffen, wie die „Königsmacher“ mit dem Talent „Perfekte Todeskandidaten“, das den Waffenschaden um 20 % bei markierten Gegnern verstärkt.

Oder ein spaßiges LED-Outfit über das „Goldene Kugel“-Event, das euch blinkende Schuhe einbringt.

Diese Schuhe sind das neue Fashion-Must-Have. Neue benannte Waffe „Königsmacher“ mit Talent Das Heartbreaker-Set mit Königsmacher Neues, dass man in Division 2 jetzt wieder entdecken kann.

Auch Spieler, die in Division 2 bereits alles auf Max gelevelt hatten, bekamen wieder etwas zu tun. Das neu eingeführte „Know-How“-System ist ein grindiges Expertise-System, das euch dazu bringt, jede Ausrüstung nicht nur erneut zu farmen, sondern sie auch zu spielen. Denn dadurch wird sie Stück für Stück immer stärker. Selbst uninteressanter Loot ist damit wieder sinnvoll, denn durch das Spenden von Materialien an der Werkbank könnt ihr euren Expertise-Level ebenfalls erhöhen.

Hat man eine Waffe oder ein Rüstungsteil auf Experte (Stufe 10) hochgespielt, was relativ zügig geht, kann man sie danach um einen Prozentpunkt bei Schaden oder Rüstung verbessern.

Noch mehr Upgrades bekommt man ab dann nur noch gegen erspielbare Materialien. Man tauscht also viel Grind gegen etwas mehr Spielvorteile ein.

Hier hat man 2022 wieder was zu tun, um seinen Agent noch stärker zu machen.

Season 9 Man-Hunt endet mit Cliffhanger: Mit dem neuen Expertise-System macht Ubisoft seine Agenten also stärker. Doch warum? Die Antwort darauf könnte bereits der Cliffhanger am Ende der Story von Season 9 liefern.

Sicherlich handelt sich dabei auch weiterhin um das bekannte Season-Manhunt-System von Divison 2, indem ihr nacheinander verschiedene Ziele jagen und besiegen müsst, um am Ende das Primärziel zu töten.

Doch Season 9 kündigte bei seinem Primärziel Captain Lewis wohl auch die Auflösung eines der größten Geheimnisse von Division an. Nämlich woher die übermächtigen und abtrünnigen Agents namens „Hunter“ eigentlich kommen. Dafür arbeitet man dann sogar erstmals in Division mit den True Sons, einer der gegnerischen Fraktionen in Division 2, zusammen.

Die Jagd nach dem Primärziel in Season 9 endet überraschend kooperativ.

Ubisoft hatte das vorab angekündigt. Man wolle vor allem der Erzählung wieder mehr Sinn geben, damit die Geschichte von Division 2 wieder fesselnder wird. Season 9 war darauf definitiv ein interessanter Vorgeschmack. Vor allem, weil genau das eine Frage ist, die sich Spieler seit Division 1 stellen. Und es sieht derzeit so aus, als wäre das tatsächlich nicht mehr lange ein Geheimnis.

Einen ersten Rückschlag gibt es jedoch bereits. Ubisoft kündigte erst letzte Woche eine Verschiebung der Season 10 von August auf September 2022 an. Man muss also, wie schon so oft, wieder ein paar Wochen länger darauf warten, bis es in der Story weiter geht.

Und wie steht es um die „Quality of Life“ in Division 2? Für zukünftige Updates soll nicht nur eine neue Story, sondern auch einige „Quality of Life“-Änderungen ins Spiel kommen. Allerdings sind die alten Kinderkrankheiten von Division 2 immer noch recht präsent.

Das beginnt bei den berüchtigten Delta-Fehlern und endet mit Gegnern, die manchmal durch Deckungen schießen können. Hier hat sich aktuell noch nicht viel geändert, auch wenn Ubisoft immer wieder kleine Spielanpassungen vornimmt, wie Farbänderung von gedroppten Items und ähnliches.

Aber irgendwie macht Division 2 wieder Spaß. Und was noch wichtiger ist, Ubisoft scheint doch noch größere Pläne für den einst so erfolgreichen Deckungs-Shooter zu haben. Vor allem, wenn in Zukunft noch mehr Legendäre Schwierigkeitsgrade ins Spiel kommen. Beginnend mit den Missionen „Tidal Basin“ und „Manning National Zoo“.

Dass dem so ist, hat sich anscheinend nicht nur bei den leidenschaftlichen Division-Spielern herumgesprochen. Auch neue Spieler finden wieder den Weg ins Spiel. Und ich muss sagen, dass mich das neue Expertise-System, die neuen Aktivitäten und das Interesse am Heartbreaker-Set ebenfalls wieder angespornt hat Division 2 nach einem Jahr Pause unsicher zu machen und Gegner zu looten.

Die kommende Season 10 sowie 11 verspricht viel, vor allem Spannung, für alle interessierten Spieler. Die sogenannten „Hunter“ sind seit Division 1 wohl einer der gefährlichsten Feinde, denen ein Division-Agent begegnen kann. Sollte Ubisoft den Story-Fokus tatsächlich dahin verschieben, dann wäre das wieder ein Grund für euren Agent in Division 2 Washington einen Besuch abzustatten, um an Stärke zu gewinnen.

Wie steht es bei euch? Hat Division 2 euch ebenfalls wieder in seinen Bann gezogen und hofft ihr auf mehr Informationen zu den abtrünnigen Huntern? Oder sagt ihr, das Ende von Divison 2 ist doch schon lange besiegelt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Falls ihr noch wissen möchtet, was da in Season 10 und 11 genau wartet, dann schaut euch die aktuelle Roadmap an: